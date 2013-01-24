声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯
飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势
如果您享有医疗设备增值税减免的资格，您可以申请此产品的增值税减免。增值税金额将从上方显示的价格中扣除。您可以在购物篮中查找完整的详细信息。
声波震动牙刷帮助孩子养成刷牙好习惯
飞利浦 Sonicare For Kids 电动牙刷适合 7 岁及以上儿童使用。它提供了良好的牙菌斑去除效果、声波技术、可定制贴纸和教育工具，帮助孩子养成正确的刷牙习惯，终生体会刷牙的乐趣。 查看所有优势
这款飞利浦 Sonicare 电动牙刷有两种规格刷头，专为轻柔清洁并为保护不同阶段牙齿发育而设计
为帮助孩子更好地养成良好的饮食和睡眠习惯，这款电动牙刷会在 90 天内慢慢延长刷牙时间，直至达到牙医建议的 2 分钟刷牙时间，让孩子自然地养成健康的生活习惯。
这款电动牙刷带有两项儿童友好电动模式，可为不同年龄段的孩子提供正确清洁，低挡模式适合年龄较小的儿童，高挡模式适合年龄稍大的儿童。
让孩子们获得不同的牙刷
飞利浦 Sonicare For Kids 牙刷可去除比手动牙刷高达 75% 的牙菌斑*
采用人体工程学设计，有助于孩子正确独立地刷牙
出众流动洁力可轻柔有效地去除牙缝深处和牙龈周围的牙菌斑。
91% 身为父母的牙科专业人士为自己的孩子选择了飞利浦 Sonicare For Kids **
此款电动牙刷的牙刷头经过精心设计，有助于保护成长中的牙齿
坚实的手柄设计可让儿童竖立存放，以及在牙刷平方时挤上牙膏。
模式
包含
设计和外观
清洁效能
操作简易
技术规格
功率
服务