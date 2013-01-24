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Philips Sonicare DiamondClean

充电式声波震动牙刷

HX9372/04
Sonicare
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  • 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿 只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿
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    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    HX9372/04
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    只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    Sonicare 的美白效能在我们的飞利浦 Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。 查看所有优势

    Philips Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷

    只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

    Sonicare 的美白效能在我们的飞利浦 Sonicare DiamondClean 充电式声波震动牙刷中得以展现。请立即使用 Sonicare 声波震动牙刷。 查看所有优势

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      只需一周，清除表面牙齿色渍,展现亮丽洁白的牙齿

      飞利浦 Sonicare 美白声波震动牙刷

      • 5 种模式
      • 2 支牙刷头
      • 玻璃杯充电器、旅行收藏盒
      • USB 旅行充电器
      比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

      比手动牙刷高出 7 倍的牙菌斑清除效果

      密集排列的、高质量的刷毛去除比手动牙刷多达 7 倍的牙菌斑。

      使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出亮白的微笑*

      使用我们的 DiamondClean 刷头，1 周内即可露出亮白的微笑*

      卡入式 DiamondClean 刷头可轻柔有效地去除表面牙齿色斑。密集排列的中央除垢刷毛只需 7 天即可使您的牙齿具有 2 倍亮白效果。

      短短两周内改善牙龈健康*

      短短两周内改善牙龈健康*

      DiamondClean 可提供出色的清洁效果，使用后牙龈状态会在 2 周内得到改善*。与手动牙刷相比*，沿牙龈线去除多达 7 倍的牙菌斑，带来健康的微笑。

      USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

      USB 充电式旅行收藏盒和充电杯

      您的豪华 USB 旅行收藏盒可与充电器合二为一，使您可以在旅行中保持电量充足。将牙刷放在盒中并连接至您的笔记本电脑或插入插座。此外，包括一个牙刷头支架，可在旅行时保持卫生。在家中充电时，我们时尚的充电杯搭配您的浴室，与充电杯合二为一，在刷牙后可冲洗。充满电一次，可在正常情况下使用两周。

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术

      飞利浦 Sonicare 先进的声波技术在牙齿之间喷射脉冲水流，其刷牙振动过程可使牙菌斑分裂，并将其清除，从而实现出色的日常清洁效果。

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      计时器可促进 2 分钟全方位刷牙

      刷牙大约只需 2 分钟，我们的 QuadPacer 让您知道在口腔内每个区域花费的理想时间。达到总时间后，Smartimer 将发出信号。它们有助于确保每次达到建议的刷牙时间。

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      弯曲式牙刷颈，有助于清洁难以触及的部位

      DiamondClean 牙刷柄特殊的形状与刷头相结合，可清洁难以触及的部位，如后牙。

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      Easy start 刷牙动力增强程序可定制飞利浦 Sonicare 刷牙体验

      开始新例程要花时间习惯。我们的 Easy start 刷牙动力增强程序为您提供渐进选项，在您使用新牙刷的最初 14 次会慢慢增加刷牙动力。

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      安全且柔和，可满足您的口腔健康需要

      无论您有什么特殊需求，使用 DiamondClean 均可为您带来安全的刷牙体验。我们的声波技术适用于牙齿矫正、补牙、齿冠、烤瓷牙，且可用于牙龈病的日常护理。

      技术规格

      • 模式

        清洁
        实现每日清洁
        牙龈保健
        轻柔按摩牙龈
        抛光
        让您的牙齿亮丽洁白
        敏感
        温和地清洁牙齿和牙龈
        白色
        清除表面牙齿色斑

      • 包含

        手柄
        1 个 DiamondClean 钻石亮白型刷头
        刷头
        2 个 DiamondClean 钻石亮白型标准牙刷头
        杯式充电器
        1
        旅行收藏盒
        USB 旅行充电器

      • 设计和外观

        颜色
        魅惑紫

      • 清洁效能

        速度
        高达 62000 次电刷运动/分钟
        性能
        清除多达 7 倍的牙菌斑*
        健康益处
        短短两周内提升牙龈健康
        美白益处
        2 倍更佳的美白牙齿效果*
        提醒功能
        Smartimer 两分钟智能计时器和 Quadpacer 30 秒时段定时器

      • 操作简易

        牙刷头系统
        便捷的卡入式刷头
        刷牙时间
        长达 3 周**
        电量不足指示
        当电池电量快要耗尽时，充电指示灯呈琥珀色闪烁 15 秒
        手柄
        设计纤巧，符合人体工学
        显示屏
        液晶显示屏

      • 技术规格

        电池
        充电式设计
        电池类型
        锂离子
        操作时间（电量从满到空）
        长达 3 周**

      • 功率

        电压
        110-220 伏

      • 服务

        保修
        2 年全球保修

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          • *基于每天刷牙两次，每次两分钟，在清洁模式下