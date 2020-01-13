G400 Series 有线机械游戏键盘
助力您的游戏
“全新 G413 Momentum 游戏键盘具有背光和静音功能，高速机械按键可打造出色的使用体验。 查看所有优势
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- 7 向 Ambiglow 照明
- 高速机械式按键
- 全键区按键无冲突
- 黑色合金表面
5 千万次键击使用寿命
达到 5 千万次键击需要多长时间？这需要很长一段时间。这款键盘具备用户熟悉的布局和可靠的性能，设计经久耐用，操作迅捷。
青色的拨入式机械转换开关，实现快速反应
青色的机械转换开关是颇受欢迎的游戏按键机械转换开关，游戏玩家可通过轻击按键实现快速激活和出众性能。
全键区无冲突的防按键冲突功能，可快速输入复杂内容
要快速地敲击复杂的游戏键，需具备先进的性能。借助全键区无冲突的特性，每个按键均独立注册，不会与其它键混淆，从而使每次键击操作都能对号入座，而不受每次按下或按住的按键数量限制。
合金表面，铸就较强耐用性
这款键盘的一切设计细节都是为了给用户带来可靠的高性能使用体验，包括键盘表面设计。合金表面旨在实现出众耐用性、较强坚固度和美观的外表。
技术规格
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操作系统/系统要求
- 系统要求
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Microsoft Windows XP、Windows Vista、Windows 7、Windows 8、Windows 10 或更高版本；Linux；Mac OS
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产品尺寸
- 尺寸（长 x 宽 x 高）
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450.5*163.7*42（毫米）
- 重量
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985 克
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技术规格
- 连接
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USB 2.0 有线
- 设计类型
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人体工程学设计
- 产品类型
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高性能机械游戏键盘
- 按键使用寿命
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5 千万次键击使用寿命
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