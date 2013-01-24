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睡眠和呼吸关护

作为睡眠与呼吸领域的全球领导者，飞利浦伟康致力于提供综合的解决方案，让患者更健康、让操作更简单、让企业发展更稳固。在睡眠呼吸暂停管理、氧气治疗和无创通气方面，我们深入了解用户与患者的需求，这促使飞利浦不断进行创新。

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睡眠健康-OSA疾病

 

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呼吸治疗-COPD疾病

 

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