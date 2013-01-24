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更多睡眠疾病知识与产品介绍信息，请访问：
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更多呼吸康复教育与与产品介绍信息，可拨打：
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睡眠诊断产品
飞利浦提供从睡眠实验室多导睡眠监测到可以灵活居家监测的便携式睡眠呼吸监测系统整体解决方案。适用于各类睡眠疾病患者，包括睡眠呼吸紊乱，睡眠呼吸暂停综合征，睡眠障碍等。
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睡眠治疗产品
飞利浦家用睡眠呼吸机适用于阻塞性睡眠呼吸暂停（OSA）患者，帮助患者提高睡眠质量，有助健康睡眠。产品包括双水平呼吸机和单水平呼吸机。让您静享睡眠，成为更好的自己。
DreamStation睡眠系列
静享睡眠 成为更好的自己飞利浦睡眠治疗解决方案
家庭无创通气治疗
飞利浦家用双水平无创呼吸机为各种慢性呼吸功能不全患者提供通气支持。良好的性能及技术可以满足慢性呼吸衰竭患者病程发展时不同的通气需求，为成人和大于18kg的儿童患者提供舒适有效的无创通气治疗。
制氧机
飞利浦对于静态家庭氧疗和便携式家庭氧疗， 制氧机帮助降低长期家庭氧疗的成本， 同时便携式制氧机也能满足广泛患者的需求。
雾化治疗
飞利浦提供雾化治疗以及辅助给药产品。 医用压缩式雾化器设计稳固耐用， 且操作简便，为家庭雾化提供支持
面罩及配件
飞利浦提供全线面罩产品解决方案，包括鼻枕、鼻罩、口鼻面罩、全脸面罩四大类。鼻垫设计轻小美观，在满足患者临床需求的同时，提升舒适的使用体验，是睡眠障碍患者在接受无创通气治疗时的理想选择，而成功的无创通气治疗，是提升患者睡眠质量的一个重要因素。
咳痰机
飞利浦吸痰器是新一代机械性吸呼气技术无创咳痰机。该排痰机重新定义了分泌物无创清理，适用于医院和家庭排痰护理，可改善患者生活质量，提高治疗效果。
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