作为睡眠与呼吸领域的全球领导者，飞利浦伟康致力于提供综合的解决方案，让患者更健康、让操作更简单、让企业发展更稳固。在睡眠呼吸暂停管理、氧气治疗和无创通气方面，我们深入了解用户与患者的需求，这促使飞利浦不断进行创新。