搜索词
在飞利浦，我们致力于通过创新令世界更加健康、更加可持续地发展，我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们的生态愿景计划是实现此愿景的一个主要驱动力。
了解我们的创新解决方案，以克服全球社会的挑战，同时推动业务成长。
全球可持续发展页面更多信息：
飞利浦投资绿色环保技术，通过选购绿色产品并享受我们的产品回收服务，消费者在日常生活中也可以为创造更加健康舒适的世界贡献力量。我们采取行动来持续降低我们的运营对环境造成的影响，同时确保关注健康的生态系统。
全球可持续发展页面更多信息
飞利浦已在年报中发表了2014年可持续发展活动的资料，该年报内有飞利浦的财务、社会与环保绩效、访问我们的可持续发展年报
更多信息
我们运用基准测试信息并研究外部指标，以增强我们的管理系统并提高可持续发展报告的质量。多年来的杰出表现广受各界肯定，我们对已有的成绩引以为荣。
我们的可持续发展奖项与认可
Making the world healthier and more sustainable through innovation.
Download infographic Go to downloads page
Download brochure Go to downloads page