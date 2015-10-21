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可持续发展

可持续发展

飞利浦有意义的创新

 

在飞利浦，我们致力于通过创新令世界更加健康、更加可持续地发展，我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们的生态愿景计划是实现此愿景的一个主要驱动力。
更多生态愿景信息

我们的社会参与

 

了解我们的创新解决方案，以克服全球社会的挑战，同时推动业务成长。

 

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我们的环保行动

 

飞利浦投资绿色环保技术，通过选购绿色产品并享受我们的产品回收服务，消费者在日常生活中也可以为创造更加健康舒适的世界贡献力量。我们采取行动来持续降低我们的运营对环境造成的影响，同时确保关注健康的生态系统。

 

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2014年报

 

飞利浦已在年报中发表了2014年可持续发展活动的资料，该年报内有飞利浦的财务、社会与环保绩效、访问我们的可持续发展年报

 

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奖项与认可

 

我们运用基准测试信息并研究外部指标，以增强我们的管理系统并提高可持续发展报告的质量。多年来的杰出表现广受各界肯定，我们对已有的成绩引以为荣。

 

我们的可持续发展奖项与认可

Philips' approach to sustainability

 

Making the world healthier and more sustainable through innovation.

 

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Philips' approach to sustainability

 

Making the world healthier and more sustainable through innovation.

 

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Webinar by CEO Frans van Houten on sustainability


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Rethinking the future


Our transition towards a circular economy.

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循环经济


飞利浦向循环经济转型

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