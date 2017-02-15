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「飞利浦自动卷发棒」焕新升级
一键成卷·三重润护·光耀卷发
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*与飞利浦卷发器BHB864相比,实现相同的造型效果
**来自第三方实验室，温度170°C，时长 12 秒，使用 3 个月之后的平均结果
飞利浦SkinIQ蜂巢5系电须刀S5531
强劲动力 爽快舒适
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飞利浦小旋风S1103 剃须刀
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12种美味咖啡饮品
Philips 5400 LatteGo
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敲响警钟：
全球睡眠满意度趋势
为了迎接2020 世界睡眠日 ，Philips 再次开展全球睡眠调查。
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温萃存精华
养生亦养颜
飞利浦美颜养生壶HD9450/84
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