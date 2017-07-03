飞利浦蝉联欧洲专利局全球专利申请最多企业

中国上海— 荷兰皇家飞利浦 日前对外宣布，公司连续两年成为全球范围内向 欧洲专利局 （EPO）提交专利申请最多的企业。欧洲专利局3月7日公布的2016年专利申请排行榜显示，飞利浦去年共提交专利申请2, 568项。

除了成为欧洲专利局全球专利申请最多企业之外，飞利浦在“医疗科技”、“机电、器械、能源”和“计量”三大科技前沿领域均拔得头筹。相对于其他领域，欧洲专利局在医疗科技领域收到的申请最多。

飞利浦再次成为专利申请最多的荷兰企业，其申请的专利占到所有荷兰企业专利申请的1/3。飞利浦为荷兰蓬勃发展的创新实力做出了巨大的贡献。

当前，飞利浦的知识产权组合包括专利79,000项、商标49,000个、设计专有权86,000项、域名4,400个。

“能够成为2016年全球范围内向欧洲专利局申请专利最多的企业，我们倍感自豪”，飞利浦首席知识产权官布莱恩•辛曼（Brian Hinman）表示，“这个排名体现了我们对创新的承诺，并有拥有强大的知识产权组合作为支撑。知识产权对飞利浦来说是一个创造价值的战略性商业资产，与我们‘通过有意义的创新改善人们的生活’的使命密切相关。虽然，在我们看来，比申请数量更重要的是公司知识产权组合的质量和价值，但我们依然对申请数量高居欧洲专利局榜首而欣喜不已。”

“2016年的专利成果彰显了欧洲作为全球领先创新市场的实力”，欧洲专利局局长伯努瓦·巴蒂斯泰利（Benoît Battistelli）表示，“飞利浦一直是欧洲专利局专利申请最为活跃的企业之一。2016年摘得欧洲专利局专利申请数桂冠，是飞利浦公司的一项重大成就。飞利浦等一批欧洲企业名列榜单前10位，充分体现了来自的欧洲者和创新企业的巨大活力。”

欲浏览欧洲专利局新闻稿全文及相关材料，请登录www.epo.org网站。欲了解飞利浦公司知识产权及标准部门的详细信息，请登陆www.ip.philips.com。

*包括照明领域 (2016年，飞利浦依然持有照明业务的大部股份）和Lumileds（2016年Lumileds依然是飞利浦旗下的全资分支）的专利申请数。