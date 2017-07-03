飞利浦蝉联欧洲专利局全球专利申请最多企业

中国上海—荷兰皇家飞利浦日前对外宣布，公司连续两年成为全球范围内向欧洲专利局（EPO）提交专利申请最多的企业。欧洲专利局3月7日公布的2016年专利申请排行榜显示，飞利浦去年共提交专利申请2, 568项。 除了成为欧洲专利局全球专利申请最多企业之外，飞利浦在“医疗科技”、“机电、器械、能源”和“计量”三大科技前沿领域均拔得头筹。相对于其他领域，欧洲专利局在医疗科技领域收到的申请最多。 飞利浦再次成为专利申请最多的荷兰企业，其申请的专利占到所有荷兰企业专利申请的1/3。飞利浦为荷兰蓬勃发展的创新实力做出了巨大的贡献。 当前，飞利浦的知识产权组合包括专利79,000项、商标49,000个、设计专有权86,000项、域名4,400个。 “能够成为2016年全球范围内向欧洲专利局申请专利最多的企业，我们倍感自豪”，飞利浦首席知识产权官布莱恩•辛曼（Brian Hinman）表示，“这个排名体现了我们对创新的承诺，并有拥有强大的知识产权组合作为支撑。知识产权对飞利浦来说是一个创造价值的战略性商业资产，与我们‘通过有意义的创新改善人们的生活’的使命密切相关。虽然，在我们看来，比申请数量更重要的是公司知识产权组合的质量和价值，但我们依然对申请数量高居欧洲专利局榜首而欣喜不已。” “2016年的专利成果彰显了欧洲作为全球领先创新市场的实力”，欧洲专利局局长伯努瓦·巴蒂斯泰利（Benoît Battistelli）表示，“飞利浦一直是欧洲专利局专利申请最为活跃的企业之一。2016年摘得欧洲专利局专利申请数桂冠，是飞利浦公司的一项重大成就。飞利浦等一批欧洲企业名列榜单前10位，充分体现了来自的欧洲者和创新企业的巨大活力。” 欲浏览欧洲专利局新闻稿全文及相关材料，请登录www.epo.org网站。欲了解飞利浦公司知识产权及标准部门的详细信息，请登陆www.ip.philips.com。 *包括照明领域 (2016年，飞利浦依然持有照明业务的大部股份）和Lumileds（2016年Lumileds依然是飞利浦旗下的全资分支）的专利申请数。
中国上海—荷兰皇家飞利浦日前对外宣布，公司连续两年成为全球范围内向欧洲专利局（EPO）提交专利申请最多的企业。欧洲专利局3月7日公布的2016年专利申请排行榜显示，飞利浦去年共提交专利申请2, 568项。
除了成为欧洲专利局全球专利申请最多企业之外，飞利浦在“医疗科技”、“机电、器械、能源”和“计量”三大科技前沿领域均拔得头筹。相对于其他领域，欧洲专利局在医疗科技领域收到的申请最多。
飞利浦再次成为专利申请最多的荷兰企业，其申请的专利占到所有荷兰企业专利申请的1/3。飞利浦为荷兰蓬勃发展的创新实力做出了巨大的贡献。
当前，飞利浦的知识产权组合包括专利79,000项、商标49,000个、设计专有权86,000项、域名4,400个。
“能够成为2016年全球范围内向欧洲专利局申请专利最多的企业，我们倍感自豪”，飞利浦首席知识产权官布莱恩•辛曼（Brian Hinman）表示，“这个排名体现了我们对创新的承诺，并有拥有强大的知识产权组合作为支撑。知识产权对飞利浦来说是一个创造价值的战略性商业资产，与我们‘通过有意义的创新改善人们的生活’的使命密切相关。虽然，在我们看来，比申请数量更重要的是公司知识产权组合的质量和价值，但我们依然对申请数量高居欧洲专利局榜首而欣喜不已。”
“2016年的专利成果彰显了欧洲作为全球领先创新市场的实力”，欧洲专利局局长伯努瓦·巴蒂斯泰利（Benoît Battistelli）表示，“飞利浦一直是欧洲专利局专利申请最为活跃的企业之一。2016年摘得欧洲专利局专利申请数桂冠，是飞利浦公司的一项重大成就。飞利浦等一批欧洲企业名列榜单前10位，充分体现了来自的欧洲者和创新企业的巨大活力。”
欲浏览欧洲专利局新闻稿全文及相关材料，请登录www.epo.org网站。欲了解飞利浦公司知识产权及标准部门的详细信息，请登陆www.ip.philips.com。
*包括照明领域 (2016年，飞利浦依然持有照明业务的大部股份）和Lumileds（2016年Lumileds依然是飞利浦旗下的全资分支）的专利申请数。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2015年健康科技业务的销售额达168亿欧元，在全球拥有大约69,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com/newscenter；或飞利浦中国网站 ：https://www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2015年健康科技业务的销售额达168亿欧元，在全球拥有大约69,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com/newscenter；或飞利浦中国网站 ：https://www.philips.com.cn
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