飞利浦注资橙意家人，携美年大健康

2017年12月21日，上海 —— 今日，飞利浦（中国）投资有限公司（以下简称“飞利浦”）宣布与橙意家人科技（天津）有限公司（以下简称“橙意家人”）正式签署战略性商务合作协议，携手美年大健康产业（集团）有限公司（以下简称“美年大健康”），在慢性呼吸疾病管理领域，提供覆盖疾病初筛、转诊、治疗和康复的“一站式综合疾病管理解决方案”。为了巩固双方的合作关系，飞利浦还宣布对橙意家人注资入股。双方在飞利浦大中华区总部举行了签约仪式。飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生、美年大健康董事长俞熔先生、橙意家人总裁张丹女士等出席了签约仪式。 作为一家聚焦 “健康科技”领域的公司，飞利浦致力于将先进的数字化和人工智能技术与丰富的临床经验和消费者洞察相结合，致力于在覆盖健康生活方式、疾病预防、诊断、治疗和家庭护理的“健康关护全程”推出整合的创新解决方案，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。 “呼吸”是飞利浦重点关注的四大健康领域之一。作为呼吸领域的全球领导者，飞利浦在“健康关护全程” 不仅拥有智能空气净化器、家用及医用无创呼吸机、呼吸机面罩、便携式制氧机、雾化器、给药等设备，还拥有针对OSAHS (阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合症) 患者的睡眠一体化解决方案和针对慢性阻塞性肺病(COPD)患者的“肺管家”家庭护理解决方案。 橙意家人成立于2014年，是一家专注于慢性呼吸系统疾病管理的服务提供商，打造呼吸系统疾病的初筛、转诊、治疗和康复的综合管理。旗下不仅拥有“橙意脉搏血氧仪”、“远程便携肺功能仪”等便携式可穿戴医疗设备，还在国内首创的云上医患互动平台“橙意健康”和“橙意医生”上建立了“慢性呼吸系统疾病诊治管理系统”。 美年健康是中国最大的健康体检和医疗服务集团，沪深300成份股，在健康服务业上市公司中市值排名第一。旗下拥有“美年大健康”、“慈铭”、“慈铭奥亚”“美兆”等专业健康体检和医疗品牌。目前，在全国200余个核心城市拥有近400家医疗及体检中心，是全球规模最大的预防医学平台和健康需求入口。2017 年美年健康将为近 2000 万人次提供专业健康服务，预计 2021 年将服务超过 1 亿人次。2016年，橙意家人与美年大健康达成战略合作，与旗下80多家体检中心对接搭建了睡眠中心及呼吸慢病管理中心，引入多款产品，丰富了美年一站式体检服务内容，通过体检切入，将OSA和慢阻肺阳性患者和高危人群精准筛出，并为阳性患者提供相应的解决方案。 严重的打鼾，在医学上被称为“阻塞性睡眠呼吸暂停”，是严重的健康杀手。睡眠过程中反复的间断性缺氧，极大地增加高血压、心脑血管疾病、糖尿病等的患病风险，且与老年痴呆、心律失常和呼吸系统其他慢病相关。不仅如此，由于睡眠被反复打断，患者长期处于片段化和浅睡眠状态，引起白天嗜睡，注意力不集中，记忆力减退等。睡眠呼吸障碍带来巨大的社会、卫生经济学负担。国外数据显示：美国每年睡眠疾病相关医疗费用高达34亿美元，间接造成的生产和交通事故经济损失每年约为159亿美元。因此，及时有效诊治此类疾病可显著降低心脑血管等慢性疾病的罹患风险。 在中国，睡眠呼吸障碍患者比例高达5%，但只有不到1%的患者接受治疗。这类患者不仅需要及时到专业的医疗机构进行诊治，还需要自我健康管理能力，预防和减轻疾病症状。因此，睡眠呼吸管理市场不仅蕴含着巨大的机遇，且对中国社会慢病防治意义深远。 飞利浦针对OSA疾病拥有全球领先的一体化解决方案。飞利浦最新的智能化睡眠健康一体化解决方案DreamFamily ，即将于2018年初在中国市场上市，为患者带来符合中国用户使用习惯和个体特征的呼吸治疗体验和睡眠健康解决方案，以及医患间实时互联的无缝关护。 基于对这一疾病重要性和市场潜力的洞察，为了更好地服务中国市场，飞利浦通过与橙意家人的战略性深化合作，携手美年大健康，依托飞利浦在睡眠呼吸疾病领域全球领先的诊断治疗解决方案，实现了OSA疾病从初筛、诊断、转诊、治疗、康复到自我健康管理的闭环逻辑，为该慢病患者提供了真正意义上的“一站式综合疾病管理解决方案”。根据协议，三方未来还将依托飞利浦在创新解决方案方面的优势、美年在大健康领域的产业链优势和橙意家人成熟专业的服务运营经验，向其他呼吸类慢性疾病的院外及家庭护理领域延伸，全面布局个人健康管理生态系统。 飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示:“ 美年大健康从‘体检’入手，作为中国最大的健康需求入口和大数据平台，具备无限宽广的产业延伸和影响力。飞利浦与橙意家人的战略性深化合作，将我们与美年大健康的战略合作从之前的‘高发慢性疾病早期筛查和精准诊断’，向‘个人健康管理’领域实现了延伸和深化，帮助飞利浦在中国市场进一步完善‘全生命周期’解决方案的布局。基于‘整合健康医疗、实现无缝关护’的共同愿景，飞利浦与美年大健康的战略合作，以及未来更多象‘橙意家人’这样的创新平台和商业模式的引入，通过优势互补、强强联合，必将加速健康产业的发展，令各方都能获得和把握更多的市场新机遇，共同推动实现中国未来大健康格局。” 美年大健康董事长俞熔先生表示：“飞利浦是世界健康科技领域的领导者，专注于‘心脑血管、肿瘤、呼吸和母婴护理’四大健康领域。今天，飞利浦对橙意家人的战略投资，将成为美年健康产业生态圈链条的重要一环，共同开拓呼吸健康产业市场，把飞利浦的专业技术、美年的精准需求以及橙意的服务体系协同互补，发展共赢，促进行业持续健康发展。” 签约当天，飞利浦与橙意家人合作共建的首个“睡眠呼吸体验中心”也正式揭幕。该中心将对患者的病程管理与设备管理紧密结合，为睡眠呼吸障碍及慢阻肺高危人群和患者提供包括接待、筛查、体验、展示、销售、教育、服务等在内的“一站式综合慢病管理服务”。未来，这类体验中心将在全国健康智谷及美年大健康门店进行复制，以逐步形成规模化效应，引领国内睡眠呼吸慢病管理市场。