美食，总是我们最割舍不掉的！ 人生总是在瘦瘦瘦、吃吃吃中无限循环。
美食，总是我们最割舍不掉的！
人生总是在瘦瘦瘦、吃吃吃中无限循环。
然而，对于一个美食爱好者来说，在享受美食的过程中塞牙了，简直让人扫兴到奔溃！ 想必每个人都会遇到塞牙问题， 你是如何解决的？ 或许你会选择“忍一忍”，认为食物卡在牙缝里不过是有点不舒服罢了，也没什么大问题。 而事实是，长期牙缝清洁不当， 其中的食物残留久而久之就会形成牙菌斑， 这些齿缝中的牙菌斑，正是龋齿及牙周炎等各种口腔问题的“始作俑者”！ 为什么这么说？
然而，对于一个美食爱好者来说，在享受美食的过程中塞牙了，简直让人扫兴到奔溃！
想必每个人都会遇到塞牙问题，
你是如何解决的？
或许你会选择“忍一忍”，认为食物卡在牙缝里不过是有点不舒服罢了，也没什么大问题。
而事实是，长期牙缝清洁不当，
其中的食物残留久而久之就会形成牙菌斑，
这些齿缝中的牙菌斑，正是龋齿及牙周炎等各种口腔问题的“始作俑者”！
为什么这么说？
根据2015年的统计，我国龋齿的发病率高达90%以上，成年人牙周炎患者也高达85%。而牙缝中间的龋齿发生率在蛀牙中高达第二位。因为口腔中占60%口腔面积的牙齿表面比较平整。而40%口腔面积为凹凸不平的牙缝、牙间隙，后臼齿区等口腔死角，牙菌斑残留物清洁难度高，更易残留牙菌斑，引发蛀牙。 可见，牙缝清洁有多重要！ 那么问题又来了， 专门针对牙缝清洁的工具我们熟知的有牙签、牙线，但总觉得多少有一些弊端。 到底有什么好办法，能彻底清洁牙缝中的残留食物呢？！ 带着这个疑问，我们找到“牙医界权威男神”舒智威医生，快来看看他有什么专业的建议给到我们吧。
根据2015年的统计，我国龋齿的发病率高达90%以上，成年人牙周炎患者也高达85%。而牙缝中间的龋齿发生率在蛀牙中高达第二位。因为口腔中占60%口腔面积的牙齿表面比较平整。而40%口腔面积为凹凸不平的牙缝、牙间隙，后臼齿区等口腔死角，牙菌斑残留物清洁难度高，更易残留牙菌斑，引发蛀牙。
可见，牙缝清洁有多重要！
那么问题又来了，
专门针对牙缝清洁的工具我们熟知的有牙签、牙线，但总觉得多少有一些弊端。
到底有什么好办法，能彻底清洁牙缝中的残留食物呢？！
带着这个疑问，我们找到“牙医界权威男神”舒智威医生，快来看看他有什么专业的建议给到我们吧。
舒智威 中华口腔医学会会员 上海交通大学口腔医学学士 上海D4口腔专业医师 舒医生敲黑板（牙缝清洁Tips） 牙签|NO！
舒智威
中华口腔医学会会员
上海交通大学口腔医学学士
上海D4口腔专业医师
舒医生敲黑板（牙缝清洁Tips）
牙签|NO！
×易撑大牙缝 ×无法彻底剔除牙缝残留物 ×伤害牙龈，引发牙龈发炎、萎缩 牙线｜it's ok
×易撑大牙缝
×无法彻底剔除牙缝残留物
×伤害牙龈，引发牙龈发炎、萎缩
牙线｜it's ok
√正确操作，可有效清洁牙缝 √不会撑大牙缝 ×但是不易操作，难掌握角度及力度 ×无法深入后臼齿，难以坚持 喷气式洁牙器｜Perfect！
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×但是不易操作，难掌握角度及力度
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√微爆气流每次短促喷出少量水流，冲走齿缝残留，有效清洁牙缝 √更安全，易上手，轻松伸入后臼齿区 √适合无法坚持使用牙线的人 飞利浦喷气式洁牙器 神奇功效全解析 1. 采用微爆气流技术：温和清洁齿间及牙龈线区域
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飞利浦喷气式洁牙器
神奇功效全解析
1. 采用微爆气流技术：温和清洁齿间及牙龈线区域
这么腻害的洁牙神器，用起来竟然毫不费力！ 3步解决牙缝大问题 超EASY 1. 打开水槽，注入纯净水或漱口水。
这么腻害的洁牙神器，用起来竟然毫不费力！
3步解决牙缝大问题
超EASY
1. 打开水槽，注入纯净水或漱口水。
2. 选择模式-根据清洁需要，选择一次、两次或三次喷流。
3. 将喷嘴尖端对准，沿牙龈线放置齿间，按下启动键，进行喷流。
人性化设计--轻松伸入后臼齿区
舒适度高--牙龈没有不适
方便携带--随时入包包
牙缝清洁并非仅因为美，更是远离龋齿、牙周疾病的重点！每天刷牙都不要忘记清洁牙缝哦！ 复制这条信息￥uvOA0PX3XuL￥后打开手淘
离口腔健康更进一步
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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