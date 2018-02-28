然而，对于一个美食爱好者来说，在享受美食的过程中塞牙了，简直让人扫兴到奔溃！

想必每个人都会遇到塞牙问题，

你是如何解决的？

或许你会选择“忍一忍”，认为食物卡在牙缝里不过是有点不舒服罢了，也没什么大问题。

而事实是，长期牙缝清洁不当，

其中的食物残留久而久之就会形成牙菌斑，

这些齿缝中的牙菌斑，正是龋齿及牙周炎等各种口腔问题的“始作俑者”！

为什么这么说？