（2018年1月8日，上海）飞利浦男士理容宣布在《星球大战8：最后的绝地武士》上映之际，将推出全新五款星球大战系列电须刀，这也成为飞利浦与迪士尼全球跨界合作的重要落子。提及此次联手，飞利浦男士理容全球市场总监John Smith说到：“想象力可以激发无限创造力，我们将《星球大战》的传奇场景与飞利浦前沿科技完美结合，以星战的经典角色为设计原型，同时兼容V型精确切剃系统在内的最尖端科技，带来极佳的剃须效果和舒适的剃须体验。” 全新飞利浦星战系列电须刀，从光明面与黑暗面的经典故事灵感出发，将首次奉献从第一军团，绝地武士，X翼战斗机到BB-8以及R2D2等全系列主题电须刀产品，破译星战密码，把握原力，自信成就一起！1月5日起，全线产品将登陆飞利浦天猫旗舰店，部分线下店铺同期首发。
（2018年1月8日，上海）飞利浦男士理容宣布在《星球大战8：最后的绝地武士》上映之际，将推出全新五款星球大战系列电须刀，这也成为飞利浦与迪士尼全球跨界合作的重要落子。提及此次联手，飞利浦男士理容全球市场总监John Smith说到：“想象力可以激发无限创造力，我们将《星球大战》的传奇场景与飞利浦前沿科技完美结合，以星战的经典角色为设计原型，同时兼容V型精确切剃系统在内的最尖端科技，带来极佳的剃须效果和舒适的剃须体验。”
全新飞利浦星战系列电须刀，从光明面与黑暗面的经典故事灵感出发，将首次奉献从第一军团，绝地武士，X翼战斗机到BB-8以及R2D2等全系列主题电须刀产品，破译星战密码，把握原力，自信成就一起！1月5日起，全线产品将登陆飞利浦天猫旗舰店，部分线下店铺同期首发。
飞利浦星球大战系列军团版剃须刀SW9700 官方零售价：2,499元 作为飞利浦最高端的电须刀系列，军团版SW9700电须刀释放第一秩序军团的霸气能量，凭借V型精确切剃系统以及8向贴面感应科技，为男士带来极致贴面、舒适的剃须体验。由鲜艳的红色过渡到暗沉的黑色，加以标志性六角开关按钮设计，军团版SW9700可说是完美复现黑武士的魅力，为剃须刀注入战斗的灵魂。
飞利浦星球大战系列军团版剃须刀SW9700
官方零售价：2,499元
作为飞利浦最高端的电须刀系列，军团版SW9700电须刀释放第一秩序军团的霸气能量，凭借V型精确切剃系统以及8向贴面感应科技，为男士带来极致贴面、舒适的剃须体验。由鲜艳的红色过渡到暗沉的黑色，加以标志性六角开关按钮设计，军团版SW9700可说是完美复现黑武士的魅力，为剃须刀注入战斗的灵魂。
飞利浦星球大战系列绝地武士版剃须刀SW7700 官方零售价：1,999元 绝地武士的坚定信念，唤醒飞利浦SW7700电须刀的守护能量，温柔而强劲的性能，守护每一次剃须体验。渐变的绿松石配色和绝地武士标志性纹路，将绝地武士徽章刻于须刀手柄，原力再现。独创专利护肤微珠舒适环，尤其适合干燥、痘痘等敏感肌肤，V型精准PRO切剃系统以及5向浮动贴面刀头将带来极净剃须体验。
飞利浦星球大战系列绝地武士版剃须刀SW7700
官方零售价：1,999元
绝地武士的坚定信念，唤醒飞利浦SW7700电须刀的守护能量，温柔而强劲的性能，守护每一次剃须体验。渐变的绿松石配色和绝地武士标志性纹路，将绝地武士徽章刻于须刀手柄，原力再现。独创专利护肤微珠舒适环，尤其适合干燥、痘痘等敏感肌肤，V型精准PRO切剃系统以及5向浮动贴面刀头将带来极净剃须体验。
飞利浦星球大战系列X翼战斗机剃须刀SW6700 官方零售价：1,399元 来自X-Wing战机的顶尖战斗力给须刀带来强劲动力，SW6700选用X-Wing战机橙黑传奇配色，侧翼线条结构设计，抵抗组织徽章为启动按钮，开启闪烁，代表对战士的致意。Turbo+劲能加速模式可带来多达20%的剃须动力， 搭配V型精确剃须系统，舒适高效剃净胡须。
飞利浦星球大战系列X翼战斗机剃须刀SW6700
官方零售价：1,399元
来自X-Wing战机的顶尖战斗力给须刀带来强劲动力，SW6700选用X-Wing战机橙黑传奇配色，侧翼线条结构设计，抵抗组织徽章为启动按钮，开启闪烁，代表对战士的致意。Turbo+劲能加速模式可带来多达20%的剃须动力， 搭配V型精确剃须系统，舒适高效剃净胡须。
飞利浦星球大战系列BB-8版剃须刀SW5700 官方零售价：999元 飞利浦星球大战系列R2-D2版剃须刀SW3700 官方零售价：699元 以最受星战迷喜爱的BB-8机器人为设计原型，BB-8版SW5700采用专属的橙白相间配色，以及做旧选材设计还原角色机械质感，弧状刀头仿BB-8独特球形构造，配合5向贴面感应科技精确切剃系统则可将胡须连根剔除，实现快速贴面剃须。 R2-D2版SW3700重现充满星战情怀的蓝白配色和经典元件，仿R2-D2的交流方式以双色交流灯为启动按钮，搭载R2-D2弧形结构刀头和4向flex剃须刀头，为每一次剃须带来更舒适的体验。
飞利浦星球大战系列BB-8版剃须刀SW5700
官方零售价：999元
飞利浦星球大战系列R2-D2版剃须刀SW3700
官方零售价：699元
以最受星战迷喜爱的BB-8机器人为设计原型，BB-8版SW5700采用专属的橙白相间配色，以及做旧选材设计还原角色机械质感，弧状刀头仿BB-8独特球形构造，配合5向贴面感应科技精确切剃系统则可将胡须连根剔除，实现快速贴面剃须。
R2-D2版SW3700重现充满星战情怀的蓝白配色和经典元件，仿R2-D2的交流方式以双色交流灯为启动按钮，搭载R2-D2弧形结构刀头和4向flex剃须刀头，为每一次剃须带来更舒适的体验。
飞利浦星球大战系列电须刀XZ5810 / XZ5800 / XZ580 官方零售价：1,999元 / 999元 / 499元 上市时间：2017年1月 凯洛·伦版XZ5810、法斯马版XZ5800和暴风兵版XZ580，作为2017年年初上市的3款星战合作款型号，重现角色经典配色和标志性特点，产品性能上更是拥有与角色相匹配的“速剃爆发、精准剃净、暴风贴面”等必杀技功能！ 作为全球男士理容行业领导品牌，飞利浦一直致力于运用行业前沿科技，为男士带来高品质理容体验的“初心”。1939年，飞利浦推出世界上第一把电动剃须刀，70多年来，飞利浦剃须刀坚持采用源自航空航天科技的独有刀头加工工艺，瑞士工厂定制专有刀头网材料，轻巧，锋利，防水，耐腐蚀，让剃须效率大大提高，平均每两秒，全球就增加一位精英男士拥有飞利浦电须刀。
飞利浦星球大战系列电须刀XZ5810 / XZ5800 / XZ580
官方零售价：1,999元 / 999元 / 499元
上市时间：2017年1月
凯洛·伦版XZ5810、法斯马版XZ5800和暴风兵版XZ580，作为2017年年初上市的3款星战合作款型号，重现角色经典配色和标志性特点，产品性能上更是拥有与角色相匹配的“速剃爆发、精准剃净、暴风贴面”等必杀技功能！
作为全球男士理容行业领导品牌，飞利浦一直致力于运用行业前沿科技，为男士带来高品质理容体验的“初心”。1939年，飞利浦推出世界上第一把电动剃须刀，70多年来，飞利浦剃须刀坚持采用源自航空航天科技的独有刀头加工工艺，瑞士工厂定制专有刀头网材料，轻巧，锋利，防水，耐腐蚀，让剃须效率大大提高，平均每两秒，全球就增加一位精英男士拥有飞利浦电须刀。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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