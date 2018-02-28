（2018年1月8日，上海）飞利浦男士理容宣布在《星球大战8：最后的绝地武士》上映之际，将推出全新五款星球大战系列电须刀，这也成为飞利浦与迪士尼全球跨界合作的重要落子。提及此次联手，飞利浦男士理容全球市场总监John Smith说到：“想象力可以激发无限创造力，我们将《星球大战》的传奇场景与飞利浦前沿科技完美结合，以星战的经典角色为设计原型，同时兼容V型精确切剃系统在内的最尖端科技，带来极佳的剃须效果和舒适的剃须体验。”

全新飞利浦星战系列电须刀，从光明面与黑暗面的经典故事灵感出发，将首次奉献从第一军团，绝地武士，X翼战斗机到BB-8以及R2D2等全系列主题电须刀产品，破译星战密码，把握原力，自信成就一起！1月5日起，全线产品将登陆飞利浦天猫旗舰店，部分线下店铺同期首发。