星妈张梓琳又送安利，网友惊呼：这个“神器”还没手掌大

提起娱乐圈的明星妈妈，高颜值、大长腿的张梓琳可是一位亮眼的存在。不仅带出了小小年纪就已经吸粉无数的女儿“胖妹”，还乐于分享自己的带娃心得和小福利，让不少妈妈们受益匪浅。这不，三八妇女节这天，作为坚定的母乳喂养的拥护者，星妈张梓琳为背奶妈妈们送福利了：
这一次，除了抽奖，大家都纷纷被“背奶辛苦”这件事唤起了共鸣。背奶妈妈们都知道，每天上班工作下班带娃不说，还要背着吸乳器，带着饭，各种瓶瓶罐罐大包小包，奔波在通勤的路上，实在是疲惫不堪。所以张梓琳选择送给背奶妈妈这款迷你size的“掌上吸乳器”，瞬间就吸引了各位背奶妈妈们的目光。 照片中这款还没有手机大的吸乳器，是全新上市的飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，主打就是迷你随行，轻松背奶。它精选的吸力组合，先快而浅刺激，再慢而深吸乳，搭配独特的花瓣按摩垫，花瓣起伏有效刺激乳晕及周围，引发奶阵，宛如宝宝在吮吸、妈妈在亲喂一样，帮助背奶妈妈每次吸乳都舒适、高效。
这一次，除了抽奖，大家都纷纷被“背奶辛苦”这件事唤起了共鸣。背奶妈妈们都知道，每天上班工作下班带娃不说，还要背着吸乳器，带着饭，各种瓶瓶罐罐大包小包，奔波在通勤的路上，实在是疲惫不堪。所以张梓琳选择送给背奶妈妈这款迷你size的“掌上吸乳器”，瞬间就吸引了各位背奶妈妈们的目光。
照片中这款还没有手机大的吸乳器，是全新上市的飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，主打就是迷你随行，轻松背奶。它精选的吸力组合，先快而浅刺激，再慢而深吸乳，搭配独特的花瓣按摩垫，花瓣起伏有效刺激乳晕及周围，引发奶阵，宛如宝宝在吮吸、妈妈在亲喂一样，帮助背奶妈妈每次吸乳都舒适、高效。
那么，背奶究竟会遇到什么问题呢？这款号称“掌上吸乳器”的神器究竟会如何帮助妈妈呢？下面，就让小编为大家做一个全方位的背奶功课Q&A，各位背奶妈妈们搬好小板凳准备记笔记啦！ Q1:上班以后，工作压力很大，泌乳量也大大下降，长期使用吸乳器伤害乳腺怎么办？ A1：这想必是大多数背奶妈妈们都在烦恼的问题。关于泌乳量，首先需要强调的是，鼓励宝贝多吮吸，是增加泌乳、坚持母乳喂养的最有效方式。
那么，背奶究竟会遇到什么问题呢？这款号称“掌上吸乳器”的神器究竟会如何帮助妈妈呢？下面，就让小编为大家做一个全方位的背奶功课Q&A，各位背奶妈妈们搬好小板凳准备记笔记啦！
Q1:上班以后，工作压力很大，泌乳量也大大下降，长期使用吸乳器伤害乳腺怎么办？
A1：这想必是大多数背奶妈妈们都在烦恼的问题。关于泌乳量，首先需要强调的是，鼓励宝贝多吮吸，是增加泌乳、坚持母乳喂养的最有效方式。
专家有话说： 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童卫生保健部研究员、权威专家蒋竞雄博士： “母乳喂养是妈妈送给宝宝最好的礼物。每位妈妈都会有乳汁，这是与生俱来的。母乳喂养时，宝宝的吸吮会有规律地刺激妈妈的乳头神经，使脑下垂体产生泌乳激素，帮助妈妈体内的乳汁持续分泌。 同时，还会使脑下垂体后叶分泌催产素，使乳腺周围的弹性细胞收缩，大量乳汁经过乳管从乳头流出。在宝宝的自然吮吸过程中，两种激素相互影响，完美地合成、释放，使妈妈的乳汁大量增多。 因此，宝宝吮吸才是增加泌乳、坚持母乳的最有效方式。当母乳喂养出现困难时，选择深度模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够有效帮助妈妈更高效的泌乳，喂饱宝宝。” 蒋竞雄博士指出，无论是开奶期还是背奶期，保持“宝贝时刻在身边”的自然吮吸是刺激乳汁分泌、坚持母乳喂养最有效的方法。但是，背奶上班以后，宝宝不在身边，妈妈们该怎么办？ 这时候，选择一个能够模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够帮助妈妈增加泌乳，顺利实现母乳喂养。张梓琳推荐的飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就是一款让吸乳能够“又快又多”的“神器”。它特别精选了吸力组合，2档按摩，先快而浅刺激；4档吸力，再慢而深吸乳，2+4的组合吸力，更加贴近宝宝自然吮吸的节奏；搭配独特的花瓣按摩垫，花瓣起伏有效刺激乳晕及周围，就像宝宝在亲吮、妈妈在亲喂一样，自然舒适的吸力避免了劣质吸乳器会给乳腺带来的伤害，从而更高效、安全地帮助乳房彻底排空，帮助妈妈在上班时刻 “又快又多”地储备宝宝的口粮。 同时，我们仍然鼓励妈妈回到家后以及节假日里坚持亲喂，这样能更好地维持妈妈的产奶量，更多地满足彼此的生理和心理需要。在心理上，背奶的妈妈难免心理低落，容易出现抑郁的情绪。家人要多陪妈妈聊天，舒缓妈妈的焦虑情绪，多聊一些欢乐的话题。平时也要注意留出自己的时间做自己喜欢的事，不要让喂奶成为空余时间的全部，才能保持心情愉快，有利泌乳。
专家有话说：
中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童卫生保健部研究员、权威专家蒋竞雄博士：
“母乳喂养是妈妈送给宝宝最好的礼物。每位妈妈都会有乳汁，这是与生俱来的。母乳喂养时，宝宝的吸吮会有规律地刺激妈妈的乳头神经，使脑下垂体产生泌乳激素，帮助妈妈体内的乳汁持续分泌。
同时，还会使脑下垂体后叶分泌催产素，使乳腺周围的弹性细胞收缩，大量乳汁经过乳管从乳头流出。在宝宝的自然吮吸过程中，两种激素相互影响，完美地合成、释放，使妈妈的乳汁大量增多。
因此，宝宝吮吸才是增加泌乳、坚持母乳的最有效方式。当母乳喂养出现困难时，选择深度模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够有效帮助妈妈更高效的泌乳，喂饱宝宝。”
蒋竞雄博士指出，无论是开奶期还是背奶期，保持“宝贝时刻在身边”的自然吮吸是刺激乳汁分泌、坚持母乳喂养最有效的方法。但是，背奶上班以后，宝宝不在身边，妈妈们该怎么办？
这时候，选择一个能够模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够帮助妈妈增加泌乳，顺利实现母乳喂养。张梓琳推荐的飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就是一款让吸乳能够“又快又多”的“神器”。它特别精选了吸力组合，2档按摩，先快而浅刺激；4档吸力，再慢而深吸乳，2+4的组合吸力，更加贴近宝宝自然吮吸的节奏；搭配独特的花瓣按摩垫，花瓣起伏有效刺激乳晕及周围，就像宝宝在亲吮、妈妈在亲喂一样，自然舒适的吸力避免了劣质吸乳器会给乳腺带来的伤害，从而更高效、安全地帮助乳房彻底排空，帮助妈妈在上班时刻 “又快又多”地储备宝宝的口粮。
同时，我们仍然鼓励妈妈回到家后以及节假日里坚持亲喂，这样能更好地维持妈妈的产奶量，更多地满足彼此的生理和心理需要。在心理上，背奶的妈妈难免心理低落，容易出现抑郁的情绪。家人要多陪妈妈聊天，舒缓妈妈的焦虑情绪，多聊一些欢乐的话题。平时也要注意留出自己的时间做自己喜欢的事，不要让喂奶成为空余时间的全部，才能保持心情愉快，有利泌乳。
Q2:背奶又带饭，如何给沉重的通勤包“减负”？ A2：为什么说背奶妈妈辛苦呢？各种工具大包小包，更有一些妈妈外出开会和出差的状况特别多，让本来就兼顾工作与哺育的妈妈们更加身心俱疲。对于背奶妈妈们来说，吸乳器最关键的一个需求，就是越轻越好。然而，很多吸乳器因为部件、配件繁多，很多都变得大而重。星妈张梓琳也自然是深知背奶妈妈们的痛点，安利的这款飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，号称“掌上吸乳器”，还没有手机大，放在桌上甚至被错认为是鼠标，小巧的体积放在包里毫无压力，真正做到了迷你随行，背奶轻松。
Q2:背奶又带饭，如何给沉重的通勤包“减负”？
A2：为什么说背奶妈妈辛苦呢？各种工具大包小包，更有一些妈妈外出开会和出差的状况特别多，让本来就兼顾工作与哺育的妈妈们更加身心俱疲。对于背奶妈妈们来说，吸乳器最关键的一个需求，就是越轻越好。然而，很多吸乳器因为部件、配件繁多，很多都变得大而重。星妈张梓琳也自然是深知背奶妈妈们的痛点，安利的这款飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，号称“掌上吸乳器”，还没有手机大，放在桌上甚至被错认为是鼠标，小巧的体积放在包里毫无压力，真正做到了迷你随行，背奶轻松。
Q3:外出时使用，没有电源插座/担心电池耗尽，怎么办？ A3：在办公室吸乳，更需要节省时间，快速搞定，所以电动吸乳器受到妈妈们的青睐。但是电动吸乳器需要插电使用，工作场所和外出时又并不方便。这款飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就具有贴心的电动、手动两用功能。不仅可以在家用、办公室环境插电使用，尤其难能可贵的是，这款吸乳器配备了可拆卸的干电池盒，在没有电源的情况下也可以完成吸乳。不仅如此，一旦干电池电量耗尽，妈妈也可以使用配备的手动把手，电动秒变手动，真正解除了背奶妈妈外出吸奶时电量耗尽的尴尬与忐忑。 Q4:吸乳器工作的声音太大，怕吵到同事，更影响自己吸奶时的心情怎么办？ A4：电动吸乳器的噪音问题，一直都很让妈妈们头疼。贴心的梓琳在推荐的时候自然也会考虑到这个问题，飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器特别使用的TPE材质有效防止回弹，帮助减轻震动，降低噪音，不吵闹，不喧哗，让妈妈在安静、放松的环境中轻松吸乳，好的心情也会增加泌乳量哦。 有正确的方法、坚持的精神，加上给力的工具，相信各位母乳妈妈们在背奶的路上能够走得轻松顺利。识别下面二维码，准备孕期囤货或是即将回归职场的哺乳妈妈们可以抓住机会，一举入手啦。
Q3:外出时使用，没有电源插座/担心电池耗尽，怎么办？
A3：在办公室吸乳，更需要节省时间，快速搞定，所以电动吸乳器受到妈妈们的青睐。但是电动吸乳器需要插电使用，工作场所和外出时又并不方便。这款飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就具有贴心的电动、手动两用功能。不仅可以在家用、办公室环境插电使用，尤其难能可贵的是，这款吸乳器配备了可拆卸的干电池盒，在没有电源的情况下也可以完成吸乳。不仅如此，一旦干电池电量耗尽，妈妈也可以使用配备的手动把手，电动秒变手动，真正解除了背奶妈妈外出吸奶时电量耗尽的尴尬与忐忑。
Q4:吸乳器工作的声音太大，怕吵到同事，更影响自己吸奶时的心情怎么办？
A4：电动吸乳器的噪音问题，一直都很让妈妈们头疼。贴心的梓琳在推荐的时候自然也会考虑到这个问题，飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器特别使用的TPE材质有效防止回弹，帮助减轻震动，降低噪音，不吵闹，不喧哗，让妈妈在安静、放松的环境中轻松吸乳，好的心情也会增加泌乳量哦。
有正确的方法、坚持的精神，加上给力的工具，相信各位母乳妈妈们在背奶的路上能够走得轻松顺利。识别下面二维码，准备孕期囤货或是即将回归职场的哺乳妈妈们可以抓住机会，一举入手啦。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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