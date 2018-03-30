星妈张梓琳又送安利，网友惊呼：这个“神器”还没手掌大

专家有话说： 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童卫生保健部研究员、权威专家蒋竞雄博士： “母乳喂养是妈妈送给宝宝最好的礼物。每位妈妈都会有乳汁，这是与生俱来的。母乳喂养时，宝宝的吸吮会有规律地刺激妈妈的乳头神经，使脑下垂体产生泌乳激素，帮助妈妈体内的乳汁持续分泌。 同时，还会使脑下垂体后叶分泌催产素，使乳腺周围的弹性细胞收缩，大量乳汁经过乳管从乳头流出。在宝宝的自然吮吸过程中，两种激素相互影响，完美地合成、释放，使妈妈的乳汁大量增多。 因此，宝宝吮吸才是增加泌乳、坚持母乳的最有效方式。当母乳喂养出现困难时，选择深度模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够有效帮助妈妈更高效的泌乳，喂饱宝宝。” 蒋竞雄博士指出，无论是开奶期还是背奶期，保持“宝贝时刻在身边”的自然吮吸是刺激乳汁分泌、坚持母乳喂养最有效的方法。但是，背奶上班以后，宝宝不在身边，妈妈们该怎么办？ 这时候，选择一个能够模拟宝宝吮吸的吸乳器，能够帮助妈妈增加泌乳，顺利实现母乳喂养。张梓琳推荐的飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就是一款让吸乳能够“又快又多”的“神器”。它特别精选了吸力组合，2档按摩，先快而浅刺激；4档吸力，再慢而深吸乳，2+4的组合吸力，更加贴近宝宝自然吮吸的节奏；搭配独特的花瓣按摩垫，花瓣起伏有效刺激乳晕及周围，就像宝宝在亲吮、妈妈在亲喂一样，自然舒适的吸力避免了劣质吸乳器会给乳腺带来的伤害，从而更高效、安全地帮助乳房彻底排空，帮助妈妈在上班时刻 “又快又多”地储备宝宝的口粮。 同时，我们仍然鼓励妈妈回到家后以及节假日里坚持亲喂，这样能更好地维持妈妈的产奶量，更多地满足彼此的生理和心理需要。在心理上，背奶的妈妈难免心理低落，容易出现抑郁的情绪。家人要多陪妈妈聊天，舒缓妈妈的焦虑情绪，多聊一些欢乐的话题。平时也要注意留出自己的时间做自己喜欢的事，不要让喂奶成为空余时间的全部，才能保持心情愉快，有利泌乳。