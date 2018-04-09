全新 Twin Turbostar技术形成高温空间 迅速融化食物自身脂肪

多种人性化设计 让美味更简单

除了在核心技术上的升级，飞利浦空气炸锅XXL更在烹饪空间上巧花心思：1.4Kg超大容量，可容纳一整只烤鸡或8个鸡腿更或是15只大虾，满足全家美食需求；而通过双层架配件，更能优化空间利用率，轻松快捷完成除煎炸外，烘焙，烧烤，烘烤等多样化烹饪方式。

产品在外观上也有清晰的数字界面，操作简单，并预设了5种烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条，肉，鱼和鸡腿等食材。另外保留了QuickControl旋钮，可一键设定时间及温度，非常方便，而保温功能让制作和享用美食的时间变得更灵活。在使用后，所有可拆卸部件均可放心放入洗碗机中清洗，节省了时间，更让家务零负担。