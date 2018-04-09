飞利浦空气炸锅XXL HD9650全新上市 全新Twin TurboStar技术 让香脆美味薯条减少90% 的油脂含量[1] 全新飞利浦空气炸锅XXL在原有的核心技术上进行升级，采用Twin TurboStar双层高速空气循环技术，最大程度上强力将热风穿过食材，底部螺旋底盘再将热风反弹，形成高温空间，迅速融化食物自身多余脂肪。实验表明，在飞利浦总部实验室，与用传统深油炸锅制作的自制薯条相比，飞利浦空气炸锅XXL能减少薯条90%的油脂含量；而在减少油脂含量的同时，通过新一代空气炸锅制作的食物能在表层形成酥脆热封层锁住内部水分，同样让您享受如油炸般美味、松脆的食物。 [1]在飞利浦总部实验室，与用传统深油炸锅制作的自制薯条相比，薯条能减少90%的油脂含量
飞利浦空气炸锅XXL HD9650全新上市
全新Twin TurboStar技术 让香脆美味薯条减少90% 的油脂含量[1]
全新飞利浦空气炸锅XXL在原有的核心技术上进行升级，采用Twin TurboStar双层高速空气循环技术，最大程度上强力将热风穿过食材，底部螺旋底盘再将热风反弹，形成高温空间，迅速融化食物自身多余脂肪。实验表明，在飞利浦总部实验室，与用传统深油炸锅制作的自制薯条相比，飞利浦空气炸锅XXL能减少薯条90%的油脂含量；而在减少油脂含量的同时，通过新一代空气炸锅制作的食物能在表层形成酥脆热封层锁住内部水分，同样让您享受如油炸般美味、松脆的食物。
[1]在飞利浦总部实验室，与用传统深油炸锅制作的自制薯条相比，薯条能减少90%的油脂含量
全新 Twin Turbostar技术形成高温空间 迅速融化食物自身脂肪 多种人性化设计 让美味更简单 除了在核心技术上的升级，飞利浦空气炸锅XXL更在烹饪空间上巧花心思：1.4Kg超大容量，可容纳一整只烤鸡或8个鸡腿更或是15只大虾，满足全家美食需求；而通过双层架配件，更能优化空间利用率，轻松快捷完成除煎炸外，烘焙，烧烤，烘烤等多样化烹饪方式。 产品在外观上也有清晰的数字界面，操作简单，并预设了5种烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条，肉，鱼和鸡腿等食材。另外保留了QuickControl旋钮，可一键设定时间及温度，非常方便，而保温功能让制作和享用美食的时间变得更灵活。在使用后，所有可拆卸部件均可放心放入洗碗机中清洗，节省了时间，更让家务零负担。
全新 Twin Turbostar技术形成高温空间 迅速融化食物自身脂肪
多种人性化设计 让美味更简单
除了在核心技术上的升级，飞利浦空气炸锅XXL更在烹饪空间上巧花心思：1.4Kg超大容量，可容纳一整只烤鸡或8个鸡腿更或是15只大虾，满足全家美食需求；而通过双层架配件，更能优化空间利用率，轻松快捷完成除煎炸外，烘焙，烧烤，烘烤等多样化烹饪方式。
产品在外观上也有清晰的数字界面，操作简单，并预设了5种烹饪程序，可一键烹饪冷冻薯条，肉，鱼和鸡腿等食材。另外保留了QuickControl旋钮，可一键设定时间及温度，非常方便，而保温功能让制作和享用美食的时间变得更灵活。在使用后，所有可拆卸部件均可放心放入洗碗机中清洗，节省了时间，更让家务零负担。
超大容量 亦可选多种烹饪方式 飞利浦深刻理解当代人对健康的关注和追求，旨在通过健康科技为消费者带来更美好的生活。飞利浦空气炸锅XXL通过创新厨电科技，将健康的烹饪方式带给更多消费者。而想要享受健康生活不如就从现在开始，快前往京东及线下各个门店进行选购，将油脂从“口”预防，保障孩子及家人的健康饮食。 京东飞利浦厨电官方旗舰店：https://item.jd.com/6757703.html
超大容量 亦可选多种烹饪方式
飞利浦深刻理解当代人对健康的关注和追求，旨在通过健康科技为消费者带来更美好的生活。飞利浦空气炸锅XXL通过创新厨电科技，将健康的烹饪方式带给更多消费者。而想要享受健康生活不如就从现在开始，快前往京东及线下各个门店进行选购，将油脂从“口”预防，保障孩子及家人的健康饮食。
京东飞利浦厨电官方旗舰店：https://item.jd.com/6757703.html
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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