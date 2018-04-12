飞利浦携手神州医疗，打造中国智慧医疗云平台  

中国，上海 ——今天，在2018年春季CMEF展会上，飞利浦与神州数码医疗科技股份有限公司（简称“神州医疗”）通过深度合作，携手共创的“神飞云” 中国智慧医疗云平台正式发布。“神飞云”作为安全可靠的医疗大数据应用平台，旨在为医疗机构提供定制化、可延展的云解决方案；为医生提供智能化、高效精准的云工作流程；为患者提供全生命周期管理的云健康服务。 “神飞云”率先将获得FDA和CFDA双认证的智能医学影像辅助诊断系统——“飞利浦星云影像后处理系统”置于云端，为客户提供更为灵活便捷、个性化套餐定制、付费机制灵活的“云平台”解决方案，让各级健康医疗机构能以低成本的经济型方式，借助业内权威先进的医疗信息化工具，帮助医生高效地实现精准诊断和个体化手术规划，提前预测手术效果并实现术后及时评估，最终提高手术质量和患者的生命质量。 数字化和人工智能技术能帮助医疗行业提高效率，降低成本，并改善效果。作为健康科技领域的领导者，飞利浦致力于将先进的数字化、人工智能等技术置于最真实的临床环境中，挖掘高质量临床数据的价值，面向全球市场在“健康关护全程”推出一系列通过权威机构认证的智能化产品和解决方案，支持精准诊疗、提高医院工作效率，并助力个人健康管理。 “飞利浦星云系统”是一个整合的智能化临床影像诊断平台，能实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化后处理，帮助放射科医生更好地识别病灶，监测、诊断和跟进疾病治疗。其9.0版本1还拥有全新机器学习能力，为临床医生提供智能化的诊断支持。其涵盖放射学的多个临床领域，包括心脏病学、肿瘤学（肝、肺、乳腺、前列腺等）和神经学，内有八十多项应用，通过高级3D渲染，更清晰地呈现身体组织结构，帮助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断决策，并规划个体化治疗方案。 飞利浦大中华区首席执行官何国伟表示：“在中国，飞利浦通过与本地智能生态系统的融合共创，将数字化、人工智能等技术应用于中国实际临床场景，开发符合中国健康医疗市场实际需求、能切实提升使用者能力的智能化解决方案，并力图以创新的商业模式，加快其进入市场，以更低的成本为医生和患者带来更好健康医疗关护体验。与神州医疗共创的‘神飞云’是我们在中国践行战略的重要成果之一，通过 ‘飞利浦星云系统’的云解决方案，实现远程医学影像精准诊断，能切实帮助中国社会实现优质医疗资源的均质化。” 神州控股董事局主席郭为先生对“神飞云”的发布表示祝贺，并强调：“智慧医疗是神州控股‘数字中国’愿景的重要组成部分，而神州医疗将以世界领先的大数据能力，赋能行业和机构，让健康医疗更加智慧，让人们有更好的能力对抗癌症等疾病。今天发布的‘神飞云’是神州医疗与飞利浦两家公司合作的首批成果，也是共同实现智慧医疗愿景的重要一环。我们很高兴能和飞利浦这样具有百年医疗实践的企业进一步合作，我对它充满信心”。 神州医疗CEO史文钊先生表示：“神州医疗是医疗大数据国家级战略成员之一，承载着推动中国健康医疗大数据产业发展的重要战略使命。我们的目标是针对精准医学时代中国医疗机构大数据发展的需求和痛点，打造包括‘精准医疗’、‘医疗云服务’、‘医疗大数据’三位一体的业务布局，帮助医疗机构完成数据采集、管理、挖掘和再利用，支撑医院和科研机构实现大数据的有效应用。神州医疗与飞利浦的合作致力于对接国内外专业医疗科技组织和领先企业，汲取全球领先的医疗科技和先进模式，探索符合中国国情的健康医疗数据应用模式，引领中国健康医疗大数据行业的发展，推动人工智能驱动下精准医学的发展。” 飞利浦与神州医疗联合出品的“神飞云”，正是为了顺应分级诊疗中医联体建设的迫切需求。医联体建设是落实分级诊疗的重要步骤和制度创新，有利于调整优化医疗资源结构布局，提升基层医疗服务能力，是中国医改的重中之中。70%的临床诊断需要借助医学影像，然而影像诊断恰恰是基层医院最薄弱的环节之一。因此，在医联体内实现远程影像诊断，对于“强基层”具有重要的现实意义。构建“医学远程影像解决方案”，离不开三个层级的核心技术，自上而下分别为——影像诊断设备、辅助诊断系统和服务；医疗信息交换(HIE)技术及服务和影像数据存储及管理平台。 双方的战略合作，致力于整合上述三个层级的技术和服务，为客户提供业界最具有临床深度的医学远程影像解决方案。通过云端互联，“神飞云”提供各种影像协同和共享服务，依托“飞利浦星云系统”实现不同层级医院间的远程诊断、双向转诊、远程会诊、远程培训和远程工作流管理服务等，其服务对象包括医联体、医学影像中心、医生集团、第三方独立影像中心、体检中心等。 据悉，根据飞利浦与神州医疗的战略合作协议，双方将依托“神飞云”，陆续推出覆盖全生命周期的健康云平台和肿瘤云平台等系列产品和服务。