（2018年5月7日）飞利浦男士理容宣布在原力日推出全新游侠索罗系列电须刀，并在星战跑线下快闪店亮相，飞利浦与迪士尼再度携手也成为了全球跨界合作的重要落子。《星球大战》强大原力与飞利浦前沿科技再次碰撞出精彩火花，释放强大剃须原力，成就自信时刻！ 全新飞利浦星球大战游侠索罗系列剃须刀，从游侠索罗的经典故事线出发，推出汉·索罗版剃须刀、丘巴卡版剃毛器以及千年隼版胡须修剪器三款理容产品，充分诠释游侠索罗的正义勇敢力量，原力再临全线出击，致敬传奇成就自信！5月4日起，全新游侠索罗系列电须刀在飞利浦京东官方旗舰店首发。
（2018年5月7日）飞利浦男士理容宣布在原力日推出全新游侠索罗系列电须刀，并在星战跑线下快闪店亮相，飞利浦与迪士尼再度携手也成为了全球跨界合作的重要落子。《星球大战》强大原力与飞利浦前沿科技再次碰撞出精彩火花，释放强大剃须原力，成就自信时刻！
全新飞利浦星球大战游侠索罗系列剃须刀，从游侠索罗的经典故事线出发，推出汉·索罗版剃须刀、丘巴卡版剃毛器以及千年隼版胡须修剪器三款理容产品，充分诠释游侠索罗的正义勇敢力量，原力再临全线出击，致敬传奇成就自信！5月4日起，全新游侠索罗系列电须刀在飞利浦京东官方旗舰店首发。
飞利浦星球大战汉･索罗版电须刀SW6710/15 官方零售价：1,299元 游侠索罗的正义勇敢，开启汉･索罗版SW6710电须刀带来强劲剃须动力。暖棕色机身金属漆和皮质感旅行盒，再现汉･索罗经典褐色战衣，以汉索罗独有标志作为启动按钮，释放高能动力。Turbo+劲能加速模式可带来多达20%的剃须动力， 搭配V型精准PRO剃须系统，舒适高效剃净胡须。配备72片自研磨刀片和8向贴面感应科技，带来极致贴合的剃须感受。
飞利浦星球大战汉･索罗版电须刀SW6710/15
官方零售价：1,299元
游侠索罗的正义勇敢，开启汉･索罗版SW6710电须刀带来强劲剃须动力。暖棕色机身金属漆和皮质感旅行盒，再现汉･索罗经典褐色战衣，以汉索罗独有标志作为启动按钮，释放高能动力。Turbo+劲能加速模式可带来多达20%的剃须动力， 搭配V型精准PRO剃须系统，舒适高效剃净胡须。配备72片自研磨刀片和8向贴面感应科技，带来极致贴合的剃须感受。
飞利浦星球大战千年隼版胡须修剪器SBT720/15 官方零售价：899元 如千年隼一般的敏捷迅猛，精准捕捉掉落碎发，打造均匀平整理容效果。SBT720胡须修剪器融入千年隼尾灯造型，浅蓝色网眼设计搭配灰黑色橡胶工业风，完美还原飞船机械质感。集成式真空技术，能在修剪过程中捕捉90%掉落碎发，搭载创新提升修剪系统和双重锋利不锈钢刀片，实现快速理容，配和20档固定长度设定及0.5毫米准确度，确保在难以触及的区域中轻松操作。
飞利浦星球大战千年隼版胡须修剪器SBT720/15
官方零售价：899元
如千年隼一般的敏捷迅猛，精准捕捉掉落碎发，打造均匀平整理容效果。SBT720胡须修剪器融入千年隼尾灯造型，浅蓝色网眼设计搭配灰黑色橡胶工业风，完美还原飞船机械质感。集成式真空技术，能在修剪过程中捕捉90%掉落碎发，搭载创新提升修剪系统和双重锋利不锈钢刀片，实现快速理容，配和20档固定长度设定及0.5毫米准确度，确保在难以触及的区域中轻松操作。
飞利浦星球大战丘巴卡版剃毛器SBG315/15 官方零售价：499元 以全能搭档丘巴卡为设计原型，丘巴卡版SBG315剃毛器将银河系语言“野兽”和尘土飞扬点状图案绘制于机身，以及深灰色橡胶握把展现工业风外观，重现充满情怀的丘巴卡金属枪弹元件。安全舒适设计轻松捕捉和剃除身体各部位毛发，配合专利弧形梳齿和低刺激刀网，给皮肤加倍舒爽感受。随附3把修剪梳（3、5、7毫米），满足不同长度修剪需求。
飞利浦星球大战丘巴卡版剃毛器SBG315/15
官方零售价：499元
以全能搭档丘巴卡为设计原型，丘巴卡版SBG315剃毛器将银河系语言“野兽”和尘土飞扬点状图案绘制于机身，以及深灰色橡胶握把展现工业风外观，重现充满情怀的丘巴卡金属枪弹元件。安全舒适设计轻松捕捉和剃除身体各部位毛发，配合专利弧形梳齿和低刺激刀网，给皮肤加倍舒爽感受。随附3把修剪梳（3、5、7毫米），满足不同长度修剪需求。
飞利浦星球大战快闪店更是空降2018星战跑现场，炫酷星战周边全线出击，现场体验极速剃须原力，点燃星战热情！并且，飞利浦星战快闪店还为星战迷和跑者们贴心准备原力能量棒，加油助威原力起跑。
飞利浦星球大战系列剃须刀集结全新游侠索罗、抵抗组织和第一军团3个系列，与星战电影经典角色相呼应，产品性能上拥有着与角色相匹配的剃须原力，为广大星战迷和消费者们带来强大剃须能量，更成为大家争相收集的“手办”，自信应对人生挑战！
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。