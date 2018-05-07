（2018年5月7日）飞利浦男士理容宣布在原力日推出全新游侠索罗系列电须刀，并在星战跑线下快闪店亮相，飞利浦与迪士尼再度携手也成为了全球跨界合作的重要落子。《星球大战》强大原力与飞利浦前沿科技再次碰撞出精彩火花，释放强大剃须原力，成就自信时刻！

全新飞利浦星球大战游侠索罗系列剃须刀，从游侠索罗的经典故事线出发，推出汉·索罗版剃须刀、丘巴卡版剃毛器以及千年隼版胡须修剪器三款理容产品，充分诠释游侠索罗的正义勇敢力量，原力再临全线出击，致敬传奇成就自信！5月4日起，全新游侠索罗系列电须刀在飞利浦京东官方旗舰店首发。