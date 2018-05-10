（2018年5月9日，上海）5月8日，飞利浦在其全球创新研发和制造中心，荷兰Drachten德拉赫滕，宣布在全球售出第10亿支男士理容产品，其中包含电动剃须刀、胡须造型器、理发器以及革命性创新产品OneBlade胡须修剪器等多条产品线。作为全球男士理容领导品牌，自1939年发明全球第一款电动须刀至今，飞利浦以卓越品质，杰出创意以及敢为人先的创新精神铸就了这段不可复制的品牌传奇。

“飞利浦在男士理容领域的成功始于20世纪30年代。一位名叫Alexandre Horowitz的年轻工程师从飞利浦的自行车发电技术中获得灵感，用3块刀片搭配圆形钢制有槽刀网，创造出独一无二的“旋转式”剃须系统，世界上第一把电动剃须刀由此诞生。飞利浦改变了整个男士理容行业，我们持续践行，始终将匠心设计、前沿创新和卓越品质完美融合，致力于奉献更多创新产品。”飞利浦大中华区健康生活个人护理业务高级总监程凝先生说，“与此同时，飞利浦非常重视本土市场的创新和发展，深度挖掘中国男士的理容需求，不断加速本土创新为中国男士量身打造满足需求的创新男士理容产品。”