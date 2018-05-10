（2018年5月9日，上海）5月8日，飞利浦在其全球创新研发和制造中心，荷兰Drachten德拉赫滕，宣布在全球售出第10亿支男士理容产品，其中包含电动剃须刀、胡须造型器、理发器以及革命性创新产品OneBlade胡须修剪器等多条产品线。作为全球男士理容领导品牌，自1939年发明全球第一款电动须刀至今，飞利浦以卓越品质，杰出创意以及敢为人先的创新精神铸就了这段不可复制的品牌传奇。 “飞利浦在男士理容领域的成功始于20世纪30年代。一位名叫Alexandre Horowitz的年轻工程师从飞利浦的自行车发电技术中获得灵感，用3块刀片搭配圆形钢制有槽刀网，创造出独一无二的“旋转式”剃须系统，世界上第一把电动剃须刀由此诞生。飞利浦改变了整个男士理容行业，我们持续践行，始终将匠心设计、前沿创新和卓越品质完美融合，致力于奉献更多创新产品。”飞利浦大中华区健康生活个人护理业务高级总监程凝先生说，“与此同时，飞利浦非常重视本土市场的创新和发展，深度挖掘中国男士的理容需求，不断加速本土创新为中国男士量身打造满足需求的创新男士理容产品。”
（2018年5月9日，上海）5月8日，飞利浦在其全球创新研发和制造中心，荷兰Drachten德拉赫滕，宣布在全球售出第10亿支男士理容产品，其中包含电动剃须刀、胡须造型器、理发器以及革命性创新产品OneBlade胡须修剪器等多条产品线。作为全球男士理容领导品牌，自1939年发明全球第一款电动须刀至今，飞利浦以卓越品质，杰出创意以及敢为人先的创新精神铸就了这段不可复制的品牌传奇。
“飞利浦在男士理容领域的成功始于20世纪30年代。一位名叫Alexandre Horowitz的年轻工程师从飞利浦的自行车发电技术中获得灵感，用3块刀片搭配圆形钢制有槽刀网，创造出独一无二的“旋转式”剃须系统，世界上第一把电动剃须刀由此诞生。飞利浦改变了整个男士理容行业，我们持续践行，始终将匠心设计、前沿创新和卓越品质完美融合，致力于奉献更多创新产品。”飞利浦大中华区健康生活个人护理业务高级总监程凝先生说，“与此同时，飞利浦非常重视本土市场的创新和发展，深度挖掘中国男士的理容需求，不断加速本土创新为中国男士量身打造满足需求的创新男士理容产品。”
超过70年的丰富行业经验和独到的市场洞察，让飞利浦男士理容屹立于个人护理的行业前沿，与时俱进，提出更多个性化剃须的创新主张。在中国，飞利浦深深植根本土市场，针对中国男士的理容需求深度分析和挖掘，在产品研发上大胆尝试，无界融合，力求不断推陈出新，给中国消费者带来量身定制的创新理容产品。
2016年推出的飞利浦吉祥四象•特别珍藏版电须刀和2017年中秋上市的飞利浦五德中国风限量剃须礼盒，就将中华传统文化与美德巧妙融入设计，定制专属于中国男士的须刀，内承君子之风，坚守理容之本！
飞利浦复古格调电动剃须刀 S8860/62 消费升级则为飞利浦的本土化创新另辟蹊径，飞利浦复古格调电须刀，在复古格调与创新技术之间找到绝妙平衡，满足中年男士内外兼修的进阶需求，为男士理容注入更多格调品位及艺术内涵，也将中年“油腻“一扫而光。
飞利浦复古格调电动剃须刀 S8860/62
消费升级则为飞利浦的本土化创新另辟蹊径，飞利浦复古格调电须刀，在复古格调与创新技术之间找到绝妙平衡，满足中年男士内外兼修的进阶需求，为男士理容注入更多格调品位及艺术内涵，也将中年“油腻“一扫而光。
飞利浦星球大战系列剃须刀 除此之外，飞利浦跨界联名迪士尼，强强联手推出了飞利浦星球大战系列电须刀，进一步发力中国，并为全球市场带来消费潮流。星战电影经典角色与剃须前沿科技的碰撞，为星战迷和广大消费者带来极致剃须原力。 作为全球领先的健康科技公司，飞利浦每年斥资约17亿欧元用于技术创新与研发领域，坚持用“有意义的创新”助力大众的健康生活。截至目前，飞利浦公司旗下的知识产权备案已包括62,000个专利权、37,600个商标、47,800个设计著作权和3,000个域名，充分展现了飞利浦以创新贯穿始终的企业文化，并秉承这个理念，持续贯穿至产品设计与技术研发中，为全球男士带来更多更精彩产品！
飞利浦星球大战系列剃须刀
除此之外，飞利浦跨界联名迪士尼，强强联手推出了飞利浦星球大战系列电须刀，进一步发力中国，并为全球市场带来消费潮流。星战电影经典角色与剃须前沿科技的碰撞，为星战迷和广大消费者带来极致剃须原力。
作为全球领先的健康科技公司，飞利浦每年斥资约17亿欧元用于技术创新与研发领域，坚持用“有意义的创新”助力大众的健康生活。截至目前，飞利浦公司旗下的知识产权备案已包括62,000个专利权、37,600个商标、47,800个设计著作权和3,000个域名，充分展现了飞利浦以创新贯穿始终的企业文化，并秉承这个理念，持续贯穿至产品设计与技术研发中，为全球男士带来更多更精彩产品！
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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