漫长的哺乳期，谁才是妈妈们的得力助手？无论是老公、朋友还是家人，虽然能在精神上为哺乳妈妈们摇旗呐喊，但是对于哺乳这件事本身依然爱莫能助。 母乳喂养是一段充满“负担”却又甜蜜的旅程。刚刚过去的5月20日，不仅是我爱你的表达日，更是世界母乳喂养日。你是不是也曾经想过，什么才是表达爱的最佳方式？关爱哺乳妈妈，就是要感同身受，送给哺乳期的她最需要的神器肯定没错！ 哺乳妈妈们内心的真实需求你真的了解么？ 你是不是听过这些哺乳期妈妈的抱怨： @豆豆妈妈 “开奶期，我天天就盼着奶水能更多一些，恨不得自己一天变成一个大奶牛。可是，光喝汤和开奶也没能使奶水变得更多，每天都很焦虑。” @腾腾妈妈 “宝宝很爱睡觉，在家也要面临涨奶的苦恼。很多妈妈羡慕我，可是我也是有苦说不出啊。出门超过两个小时就得解决吸奶得问题，我真希望可以又快又轻松地解决吸奶问题。” @壮壮妈妈 “壮壮的嘴真壮，每次都使出吃奶的劲。我的乳头又皲裂了，每次的吮吸都那么疼，我该怎么办？我想要温柔的吸力和多多的奶量。” @潇潇妈妈 "在上班的地方吸奶，吸奶器马达声很大，我们那里隔音又不好，总是搞得我很尴尬。吸奶这事最好能安安静静进行，毕竟这是很私密的事。” 虽然母乳喂养之路上有这么多艰难，但妈妈们从未放弃过坚持的理想。为什么我们要提倡坚持母乳喂养？
漫长的哺乳期，谁才是妈妈们的得力助手？无论是老公、朋友还是家人，虽然能在精神上为哺乳妈妈们摇旗呐喊，但是对于哺乳这件事本身依然爱莫能助。
母乳喂养是一段充满“负担”却又甜蜜的旅程。刚刚过去的5月20日，不仅是我爱你的表达日，更是世界母乳喂养日。你是不是也曾经想过，什么才是表达爱的最佳方式？关爱哺乳妈妈，就是要感同身受，送给哺乳期的她最需要的神器肯定没错！
哺乳妈妈们内心的真实需求你真的了解么？
你是不是听过这些哺乳期妈妈的抱怨：
@豆豆妈妈
“开奶期，我天天就盼着奶水能更多一些，恨不得自己一天变成一个大奶牛。可是，光喝汤和开奶也没能使奶水变得更多，每天都很焦虑。”
@腾腾妈妈
“宝宝很爱睡觉，在家也要面临涨奶的苦恼。很多妈妈羡慕我，可是我也是有苦说不出啊。出门超过两个小时就得解决吸奶得问题，我真希望可以又快又轻松地解决吸奶问题。”
@壮壮妈妈
“壮壮的嘴真壮，每次都使出吃奶的劲。我的乳头又皲裂了，每次的吮吸都那么疼，我该怎么办？我想要温柔的吸力和多多的奶量。”
@潇潇妈妈
"在上班的地方吸奶，吸奶器马达声很大，我们那里隔音又不好，总是搞得我很尴尬。吸奶这事最好能安安静静进行，毕竟这是很私密的事。”
虽然母乳喂养之路上有这么多艰难，但妈妈们从未放弃过坚持的理想。为什么我们要提倡坚持母乳喂养？
特邀专家 |蒋竞雄 中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童卫生保健部研究员，从事儿科临床、儿童保健工作三十余年。 “母乳喂养，是每一位妈妈送给宝宝最好的礼物。首先，妈妈们要相信，每位妈妈都有乳汁，这是与生俱来的。在母乳喂养的过程里，宝宝的自然吮吸会有规律地刺激妈妈的乳头神经，引发脑下垂体产生泌乳激素和催产素，令乳腺周围的弹性细胞收缩，大量乳汁经过乳管从乳头流出，实现乳汁的持续分泌，宝宝吃得饱，自然长得好。 而且，在母乳喂养的过程中，亲密的肌肤接触和眼神交流，能密切宝宝和妈妈的亲子关系，对宝宝的健全人格的养成十分有益。 所以，鼓励宝宝多吮吸，是增加泌乳量，密切亲子关系，实现妈妈坚持母乳喂养的有力法宝。 当母乳喂养之路上出现困难时，选择深度模拟宝宝吮吸的吸乳器，才能有效帮助到妈妈实现高效泌乳。“ 虽然哺乳妈妈会遇到上述各种困惑，但母乳喂养的益处让妈妈们不畏艰难，坚持到底。正确选择吸乳器，保持正确的吮吸方式和节奏，让妈妈更加享受母乳喂养的过程，将让妈妈们的母乳喂养之路更加轻松。 对于上述妈妈的诸多艰难，辣妈张梓琳都曾感同身受，她在养育宝贝的过程中，也在坚持工作，因此，她更懂得哺乳期妈妈想要得到什么有力的支持。她为妈妈们推荐了一款深度模拟宝宝自然吮吸的吸乳器——飞利浦新安怡自然韵律单边电动手动两用吸乳器，帮助妈妈们实现更轻松的母乳喂养，绝对是送给哺乳期妈妈最有爱的礼物：
特邀专家 |蒋竞雄
中国疾病预防控制中心妇幼保健中心儿童卫生保健部研究员，从事儿科临床、儿童保健工作三十余年。
“母乳喂养，是每一位妈妈送给宝宝最好的礼物。首先，妈妈们要相信，每位妈妈都有乳汁，这是与生俱来的。在母乳喂养的过程里，宝宝的自然吮吸会有规律地刺激妈妈的乳头神经，引发脑下垂体产生泌乳激素和催产素，令乳腺周围的弹性细胞收缩，大量乳汁经过乳管从乳头流出，实现乳汁的持续分泌，宝宝吃得饱，自然长得好。
而且，在母乳喂养的过程中，亲密的肌肤接触和眼神交流，能密切宝宝和妈妈的亲子关系，对宝宝的健全人格的养成十分有益。
所以，鼓励宝宝多吮吸，是增加泌乳量，密切亲子关系，实现妈妈坚持母乳喂养的有力法宝。
当母乳喂养之路上出现困难时，选择深度模拟宝宝吮吸的吸乳器，才能有效帮助到妈妈实现高效泌乳。“
虽然哺乳妈妈会遇到上述各种困惑，但母乳喂养的益处让妈妈们不畏艰难，坚持到底。正确选择吸乳器，保持正确的吮吸方式和节奏，让妈妈更加享受母乳喂养的过程，将让妈妈们的母乳喂养之路更加轻松。
对于上述妈妈的诸多艰难，辣妈张梓琳都曾感同身受，她在养育宝贝的过程中，也在坚持工作，因此，她更懂得哺乳期妈妈想要得到什么有力的支持。她为妈妈们推荐了一款深度模拟宝宝自然吮吸的吸乳器——飞利浦新安怡自然韵律单边电动手动两用吸乳器，帮助妈妈们实现更轻松的母乳喂养，绝对是送给哺乳期妈妈最有爱的礼物：
1. 就像宝宝“亲自”在吃奶，奶量当然越来越多 对于哺乳期妈妈而言，保证充足的泌乳量，就要选择一款深度模拟宝宝吮吸的吸乳器。飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，采用自然韵律科技，深度模拟宝宝吸乳时自然的吸吮模式，先是快而浅地刺激泌乳，再是慢而深地吸乳，在短时间高效泌乳，促进乳汁分泌。一切宛如宝宝亲喂，帮助妈妈安全、舒适地彻底排空乳汁，为下一次泌乳做好准备。 它特有花瓣按摩垫，拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温润的触感，令妈妈感觉舒适，轻柔刺激乳汁流出。再配合四档刺激和四档吸乳模式，能帮助妈妈选择最合适的吸力组合刺激泌乳，不用担心乳头疼痛，让吸乳体验更加简单。 此外，它还有智能记忆功能，方便妈妈随时休息或者重新开始，实现更高效追奶。
1. 就像宝宝“亲自”在吃奶，奶量当然越来越多
对于哺乳期妈妈而言，保证充足的泌乳量，就要选择一款深度模拟宝宝吮吸的吸乳器。飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，采用自然韵律科技，深度模拟宝宝吸乳时自然的吸吮模式，先是快而浅地刺激泌乳，再是慢而深地吸乳，在短时间高效泌乳，促进乳汁分泌。一切宛如宝宝亲喂，帮助妈妈安全、舒适地彻底排空乳汁，为下一次泌乳做好准备。
它特有花瓣按摩垫，拥有丝绒般柔软的质地，可带给皮肤温润的触感，令妈妈感觉舒适，轻柔刺激乳汁流出。再配合四档刺激和四档吸乳模式，能帮助妈妈选择最合适的吸力组合刺激泌乳，不用担心乳头疼痛，让吸乳体验更加简单。
此外，它还有智能记忆功能，方便妈妈随时休息或者重新开始，实现更高效追奶。
飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器 2. 电动手动随意切换，不用担心没电的尴尬 很多妈妈总会遇到外出开会和出差，这时电动吸乳器使用起来就显得尤为麻烦。而飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就具有了贴心的电动、手动两用功能，可随意切换。没电时，可以使用可拆卸的干电池，在没有电源的情况下也可以完成吸乳。不仅如此，一旦干电池电量耗尽，妈妈也可以使用配备的手动把手，电动秒变手动，真正解除了背奶妈妈外出吸奶时电量耗尽的尴尬与忐忑，让吸乳变得轻松而便捷。 3. 低噪音，少打扰，就是这么优雅的吸奶过程 飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器的底部采用了TPE材质，能有效防止回弹，帮助减轻振动，缓和机体与桌面的过度摩擦，从而降低噪音。在吸乳的时光里，妈妈们不会再因为机器的噪音而不好意思，可以从容地看看宝宝的照片，听听音乐，好的心情会让妈妈们的奶量变得更多。 不仅如此，它还贴心地设计了背光显示，经常要夜起的妈妈们再也不用担心开灯打扰宝宝和家人的安睡。 这么有爱的礼物，你还在等什么呢？ 飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，帮助妈妈顺利开奶，帮助职场妈妈和全职妈妈实现随时随地吸奶的愿望，帮助乳头皲裂的妈妈快快好起来，试问这样一款贴心的产品，哺乳期妈妈怎会不动心呢？给她更多爱，就送给她这份礼物吧！ 注：本文转自《父母必读》
飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器
2. 电动手动随意切换，不用担心没电的尴尬
很多妈妈总会遇到外出开会和出差，这时电动吸乳器使用起来就显得尤为麻烦。而飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，就具有了贴心的电动、手动两用功能，可随意切换。没电时，可以使用可拆卸的干电池，在没有电源的情况下也可以完成吸乳。不仅如此，一旦干电池电量耗尽，妈妈也可以使用配备的手动把手，电动秒变手动，真正解除了背奶妈妈外出吸奶时电量耗尽的尴尬与忐忑，让吸乳变得轻松而便捷。
3. 低噪音，少打扰，就是这么优雅的吸奶过程
飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器的底部采用了TPE材质，能有效防止回弹，帮助减轻振动，缓和机体与桌面的过度摩擦，从而降低噪音。在吸乳的时光里，妈妈们不会再因为机器的噪音而不好意思，可以从容地看看宝宝的照片，听听音乐，好的心情会让妈妈们的奶量变得更多。
不仅如此，它还贴心地设计了背光显示，经常要夜起的妈妈们再也不用担心开灯打扰宝宝和家人的安睡。
这么有爱的礼物，你还在等什么呢？
飞利浦新安怡单边电动手动两用吸乳器，帮助妈妈顺利开奶，帮助职场妈妈和全职妈妈实现随时随地吸奶的愿望，帮助乳头皲裂的妈妈快快好起来，试问这样一款贴心的产品，哺乳期妈妈怎会不动心呢？给她更多爱，就送给她这份礼物吧！
注：本文转自《父母必读》
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
最好通过最新版的 Microsoft Edge、Google Chrome 或 Firefox 查看我们的网站。