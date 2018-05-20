漫长的哺乳期，谁才是妈妈们的得力助手？无论是老公、朋友还是家人，虽然能在精神上为哺乳妈妈们摇旗呐喊，但是对于哺乳这件事本身依然爱莫能助。

母乳喂养是一段充满“负担”却又甜蜜的旅程。刚刚过去的5月20日，不仅是我爱你的表达日，更是世界母乳喂养日。你是不是也曾经想过，什么才是表达爱的最佳方式？关爱哺乳妈妈，就是要感同身受，送给哺乳期的她最需要的神器肯定没错！

哺乳妈妈们内心的真实需求你真的了解么？

你是不是听过这些哺乳期妈妈的抱怨：

@豆豆妈妈

“开奶期，我天天就盼着奶水能更多一些，恨不得自己一天变成一个大奶牛。可是，光喝汤和开奶也没能使奶水变得更多，每天都很焦虑。”

@腾腾妈妈

“宝宝很爱睡觉，在家也要面临涨奶的苦恼。很多妈妈羡慕我，可是我也是有苦说不出啊。出门超过两个小时就得解决吸奶得问题，我真希望可以又快又轻松地解决吸奶问题。”

@壮壮妈妈

“壮壮的嘴真壮，每次都使出吃奶的劲。我的乳头又皲裂了，每次的吮吸都那么疼，我该怎么办？我想要温柔的吸力和多多的奶量。”

@潇潇妈妈

"在上班的地方吸奶，吸奶器马达声很大，我们那里隔音又不好，总是搞得我很尴尬。吸奶这事最好能安安静静进行，毕竟这是很私密的事。”

虽然母乳喂养之路上有这么多艰难，但妈妈们从未放弃过坚持的理想。为什么我们要提倡坚持母乳喂养？