根据《中国女性肌肤调研报告》： 婴儿皮肤的含水量占25%，因而光滑而富有弹性；而大多数成年都市女性的肌肤含水量已降至15%甚至更低！25+岁的轻熟女性，7成人群出现肌肤干燥问题。

春夏交替，肌肤更容易因缺水而引发干燥、细纹、敏感，肌肤健康亮起红灯。为解决都市女性肌肤缺水问题，飞利浦智美科技全新推出 飞利浦醒肤喷雾仪BSC601 ，微米级水雾快速渗入肌肤，随时随地补充肌肤水分，恢复少女般秒润Q弹肌。