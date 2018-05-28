春夏交替，肌肤更容易因缺水而引发干燥、细纹、敏感，肌肤健康亮起红灯。为解决都市女性肌肤缺水问题，飞利浦智美科技全新推出飞利浦醒肤喷雾仪BSC601，微米级水雾快速渗入肌肤，随时随地补充肌肤水分，恢复少女般秒润Q弹肌。
春夏交替，肌肤更容易因缺水而引发干燥、细纹、敏感，肌肤健康亮起红灯。为解决都市女性肌肤缺水问题，飞利浦智美科技全新推出飞利浦醒肤喷雾仪BSC601，微米级水雾快速渗入肌肤，随时随地补充肌肤水分，恢复少女般秒润Q弹肌。
都市“肌”渴迫在眉睫 给你N个补水理由！ 长距离高空飞行—— 撒哈拉沙漠的湿度是20%， 而高空飞行的机舱湿度只能维持在10%以下， 每飞行60分钟，肌肤水分就将流失70ml！ 干燥如沙漠的空调房—— 空调房内温度每降低5度，湿度减少20%， 近70%的女性长时间处于封闭的空调环境中办公， 每天工作8小时，相当于肌肤流失超过500ml水分！ 缺乏足够的含水量将直接导致肌肤代谢不正常而衰老、出现皱纹和色斑等等一系列肌肤问题。当感觉到肌肤出现起皮脱皮、紧绷干痒、毛孔粗大、泛红过敏、底妆卡粉干纹出现等现象，请不要忽视肌肤发出的警告：该给肌肤补水了！ 随时随地 唤醒夏日膨膨肌 肌肤需要时刻补充水份，全新飞利浦醒肤喷雾仪，创新超声波细密水雾技术彻底告别传统补水方式，一次喷雾即可保持持久水润Q弹美肌，有效缓解干燥、敏感发红、脱妆泛油困扰。
都市“肌”渴迫在眉睫 给你N个补水理由！
长距离高空飞行——
撒哈拉沙漠的湿度是20%，
而高空飞行的机舱湿度只能维持在10%以下，
每飞行60分钟，肌肤水分就将流失70ml！
干燥如沙漠的空调房——
空调房内温度每降低5度，湿度减少20%，
近70%的女性长时间处于封闭的空调环境中办公，
每天工作8小时，相当于肌肤流失超过500ml水分！
缺乏足够的含水量将直接导致肌肤代谢不正常而衰老、出现皱纹和色斑等等一系列肌肤问题。当感觉到肌肤出现起皮脱皮、紧绷干痒、毛孔粗大、泛红过敏、底妆卡粉干纹出现等现象，请不要忽视肌肤发出的警告：该给肌肤补水了！
随时随地 唤醒夏日膨膨肌
肌肤需要时刻补充水份，全新飞利浦醒肤喷雾仪，创新超声波细密水雾技术彻底告别传统补水方式，一次喷雾即可保持持久水润Q弹美肌，有效缓解干燥、敏感发红、脱妆泛油困扰。
飞利浦醒肤喷雾仪 BSC601/03 官方售价：499元 超声波细密水雾 超过13.5万赫兹的超声波，每秒810万次的高频震动，将大颗粒的水分子雾化成更易被肌肤吸收的细腻水雾，瞬间浸润毛孔，不留水珠，不花妆。 细密水雾实验
飞利浦醒肤喷雾仪 BSC601/03
官方售价：499元
超声波细密水雾
超过13.5万赫兹的超声波，每秒810万次的高频震动，将大颗粒的水分子雾化成更易被肌肤吸收的细腻水雾，瞬间浸润毛孔，不留水珠，不花妆。
细密水雾实验
飞利浦喷雾仪（左）雾状水分子细密更易吸收 普通喷雾（右）大颗水分子停留表面 润透保湿实验
飞利浦喷雾仪（左）雾状水分子细密更易吸收
普通喷雾（右）大颗水分子停留表面
润透保湿实验
使用飞利浦喷雾仪 超细小分子层层渗透 按压后纸巾仍然干燥
使用飞利浦喷雾仪
超细小分子层层渗透
按压后纸巾仍然干燥
使用普通喷雾 大颗水分子难以渗透 按压后纸巾湿透 肌肤水润值实验结果
使用普通喷雾
大颗水分子难以渗透
按压后纸巾湿透
肌肤水润值实验结果
使用飞利浦喷雾仪后水润值81% *在室温情况下使用产品前及使用产品30秒后即刻测试得到的测试结果。数据仅供参考，不同环境和使用者数值会产生变化 智能操作系统 30秒智能喷雾定时，每次0.6克的出雾量，全方位覆盖脸部肌肤。特殊安全材料制成的5毫升储水箱，IPX5级防水，可直接冲洗清洁。USB充电设计，充电2.5小时可使用2周（约60次），不需任何辅助工具。
使用飞利浦喷雾仪后水润值81%
*在室温情况下使用产品前及使用产品30秒后即刻测试得到的测试结果。数据仅供参考，不同环境和使用者数值会产生变化
智能操作系统
30秒智能喷雾定时，每次0.6克的出雾量，全方位覆盖脸部肌肤。特殊安全材料制成的5毫升储水箱，IPX5级防水，可直接冲洗清洁。USB充电设计，充电2.5小时可使用2周（约60次），不需任何辅助工具。
时尚轻巧设计 流线型的时尚设计，荣获2018RedDot红点工业设计大奖。机身小巧，约等于2只口红的重量，便于携带。外观精致，自带镜面设计。
时尚轻巧设计
流线型的时尚设计，荣获2018RedDot红点工业设计大奖。机身小巧，约等于2只口红的重量，便于携带。外观精致，自带镜面设计。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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