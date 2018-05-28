春季正是牙周炎、龋齿、牙龈炎等各类牙病的高发期，如果忽视对口腔健康状况清晰的认知和足够的重视，可能会给全身健康埋下严重隐患。从牙齿扎根的牙龈出发关注口腔健康，口腔护理领域领导品牌飞利浦Sonicare值此之际推出净透焕白型声波震动牙刷，帮助人们彻底清洁牙齿，同时增强牙龈抵抗力，从源头改善口腔健康。
净齿境界新升级 洁净力量温和护龈 全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷沿袭独特的声波震动技术，利用高达每分钟31000次刷毛震动，驱动水流产生流动洁力，全面清洁牙齿表面，深入齿间清洁口腔盲区，相较手动牙刷，高效去除多达7倍牙斑菌，轻松实现口腔清洁无死角的目标，带来非凡的洁齿体验。亮白型刷头，钻石菱形细刷刷毛，配合高密度中心抛光区，一周有效去除多达两倍牙齿表面外源性色渍，焕白牙齿。
净齿境界新升级 洁净力量温和护龈
全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷沿袭独特的声波震动技术，利用高达每分钟31000次刷毛震动，驱动水流产生流动洁力，全面清洁牙齿表面，深入齿间清洁口腔盲区，相较手动牙刷，高效去除多达7倍牙斑菌，轻松实现口腔清洁无死角的目标，带来非凡的洁齿体验。亮白型刷头，钻石菱形细刷刷毛，配合高密度中心抛光区，一周有效去除多达两倍牙齿表面外源性色渍，焕白牙齿。
同时，声波震动产生的流动洁力进行清洁牙齿，相比普通牙刷的物理摩擦清洁，对牙齿和牙龈的损伤度更低。牙刷的细节设计也别具用心。钻石型刷头，顶端较窄，方便刷到两侧牙齿，而且不易弄伤牙龈。高质量细刷刷毛，柔韧度好，温和贴合牙齿牙龈，对牙龈起到了很好的防护作用。更温和的洁齿体验，令牙龈及牙周敏感、易出血人士在日常刷牙的过程中，倍感舒适。清洁、美白、护龈三种模式，搭配高、中、低三种力度，带来九种智选模式。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。坚持使用两周，可有效改善牙龈健康，缓解牙龈发红、肿胀和出血。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。 智能刷头配合创新技术 保证护龈效果 合适的刷牙力度、清洁无损的牙刷刷头，是有效洁齿护龈的重要因素，但如何控制刷牙力度，何时更换牙刷刷头，都是非常令人头疼的。全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷，智能刷头配合创新技术，帮助使用者轻松解决这些问题。
同时，声波震动产生的流动洁力进行清洁牙齿，相比普通牙刷的物理摩擦清洁，对牙齿和牙龈的损伤度更低。牙刷的细节设计也别具用心。钻石型刷头，顶端较窄，方便刷到两侧牙齿，而且不易弄伤牙龈。高质量细刷刷毛，柔韧度好，温和贴合牙齿牙龈，对牙龈起到了很好的防护作用。更温和的洁齿体验，令牙龈及牙周敏感、易出血人士在日常刷牙的过程中，倍感舒适。清洁、美白、护龈三种模式，搭配高、中、低三种力度，带来九种智选模式。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。坚持使用两周，可有效改善牙龈健康，缓解牙龈发红、肿胀和出血。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。
智能刷头配合创新技术 保证护龈效果
合适的刷牙力度、清洁无损的牙刷刷头，是有效洁齿护龈的重要因素，但如何控制刷牙力度，何时更换牙刷刷头，都是非常令人头疼的。全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷，智能刷头配合创新技术，帮助使用者轻松解决这些问题。
牙刷内置智能感应芯片，一旦感受到刷牙用力过度压迫牙龈时，牙刷就会发出脉冲式震动提醒使用者减轻压力，从而避免牙龈损伤。 RFID无线识别技术，可以精准分析用户使用习惯，追踪刷头使用情况。一旦刷头接近使用寿命，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会提醒用户及时更换刷头，保证洁齿护龈效果。
牙刷内置智能感应芯片，一旦感受到刷牙用力过度压迫牙龈时，牙刷就会发出脉冲式震动提醒使用者减轻压力，从而避免牙龈损伤。
RFID无线识别技术，可以精准分析用户使用习惯，追踪刷头使用情况。一旦刷头接近使用寿命，刷柄上的指示灯和短暂的蜂鸣音会提醒用户及时更换刷头，保证洁齿护龈效果。
智能感应洁齿利器 天猫京东同步上市 大家可以在飞利浦天猫（https://detail.tmall.com/item.htm?id=566883794711）、京东的官方旗舰店（https://pro.m.jd.com/mall/active/3Mv1BD2LN1pGNQuBzyonaGVsWmHq/index.html）购买到全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷。关爱口腔健康的朋友一定不要错过，从源头开始，彻底清洁牙齿，改善口腔健康，从此远离大小口腔疾病困扰。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
如需更多信息，敬请联系： Cindy Wu Lily Zhang 公共关系经理 飞利浦中国品牌与市场营销部 电话：021-2412 7392 北京福莱希乐国际传播咨询有限公司 上海分公司 电话：021-6407 0066 地址：上海市灵石路718号A1幢 地址：上海市虹桥路1号港汇中心1座3701室
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