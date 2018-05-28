同时，声波震动产生的流动洁力进行清洁牙齿，相比普通牙刷的物理摩擦清洁，对牙齿和牙龈的损伤度更低。牙刷的细节设计也别具用心。钻石型刷头，顶端较窄，方便刷到两侧牙齿，而且不易弄伤牙龈。高质量细刷刷毛，柔韧度好，温和贴合牙齿牙龈，对牙龈起到了很好的防护作用。更温和的洁齿体验，令牙龈及牙周敏感、易出血人士在日常刷牙的过程中，倍感舒适。清洁、美白、护龈三种模式，搭配高、中、低三种力度，带来九种智选模式。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。坚持使用两周，可有效改善牙龈健康，缓解牙龈发红、肿胀和出血。护龈模式还可以轻柔按摩牙龈，改善牙龈处的血液循环，增强牙龈抵抗力。

智能刷头配合创新技术 保证护龈效果

合适的刷牙力度、清洁无损的牙刷刷头，是有效洁齿护龈的重要因素，但如何控制刷牙力度，何时更换牙刷刷头，都是非常令人头疼的。全新飞利浦Sonicare净透焕白型声波震动牙刷，智能刷头配合创新技术，帮助使用者轻松解决这些问题。