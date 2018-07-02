飞利浦与飞鱼集团旗下德尔玛电器通过深化合作，推动飞利浦品牌净水业务加速发展

根据双方协议，德尔玛电器将全资收购飞利浦在大中华地区的净水业务

飞利浦通过全球品牌授权，许可德尔玛电器在水净化业务领域使用飞利浦品牌进行市场、销售和服务

结合德尔玛电器在运营和销售渠道上独特优势，飞利浦品牌净水业务将在未来实现加速增长

中国，上海 ——飞利浦今天宣布与广东飞鱼集团旗下的德尔玛电器签署股权转让协议，将飞利浦旗下在大中华区的水净化业务全部转让给德尔玛电器。此外，飞利浦还在水净化业务领域通过独家全球品牌授权，许可德尔玛电器继续使用飞利浦品牌对净水器业务进行市场营销、销售，并提供售后服务。授权期限20年，包括附条件的自动延长期。交易的财务细节不作披露。

通过交易，德尔玛电器将全面接手飞利浦水净化业务全系列产品的研发、设计、生产、市场、销售和售后服务。凭借飞利浦广受赞誉的品牌、净水业务现有的创新技术和市场实力，以及德尔玛电器强大的运营和渠道销售优势，双方的合作必将推动飞利浦品牌净水产品在中国市场的快速增长。

飞鱼集团是中国电子商务领域的领导企业，并于2017年被中国商务部评选为“国家电子商务示范企业”。飞鱼集团致力于为国内外电子电器、耐用消费品品牌提供“一站式电子商务服务”。其旗下的自有品牌德尔玛电器，通过与国内外优质厂家、经销商和贸易商长期稳定的合作，运用高效的互联网营销方式，将上百种生活电器，销往全国各地，并辐射全球十多个国家和地区。

“飞利浦致力于对中国市场的长期承诺，并始终为我们在中国取得成功创造最佳条件。”飞利浦健康生活事业群家居护理及厨房电器业务总经理Roy Jakobs表示：“在过去的几年里，基于品牌实力和创新的产品组合，飞利浦在中国净水器市场已经建立了扎实的市场地位。未来，该业务在德尔玛电器的带领下，蓄势待发，必将迎来新一轮加速增长。”

飞鱼集团董事长兼德尔玛电器创始人蔡铁强表示：“德尔玛是在互联网时代快速成长起来的新生代家电品牌，具备适合于未来零售发展趋势的品牌、渠道、产品等综合运营能力。飞利浦强大的品牌知名度和美誉度以及水净化业务既有的雄厚研发、制造实力，与德尔玛优秀的运营能力、渠道资源相结合，将推动飞利浦品牌水净化业务实现新的发展。我们将重点发挥线上、线下渠道融合的运营能力，提高飞利浦品牌水净化产品的市场占有率，并推动新型全球销售网络的建设。”