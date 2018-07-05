飞利浦发布中国首个睡眠健康智能解决方案

OSA：危害度与重视度反差巨大 人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过，而困扰人类的睡眠疾病有近百种之多。其中，严重的打鼾，在医学上被称为“阻塞性睡眠呼吸暂停”，是影响睡眠和健康的重要隐形杀手。中年是OSA的高发族群，患病率至少4%，男性大于女性，而且随着年龄的增长，OSA患病率也随之提升。 OSA患者表面症状只是严重的打鼾。然而实际上OSA患者每晚可以发生多达数百次的呼吸暂停， 每次持续数秒至数分钟不等，严重情况下会导致患者全身缺氧，影响患者心脏和大脑功能。由于缺乏有效的睡眠时间，OSA患者发生交通事故的风险是健康人群的七倍。 睡眠呼吸暂停综合征对健康的影响，还体现在与各类慢性疾病的相关性上。有研究显示，我国3000万顽固性高血压患者同时合并有OSA的人群约为70%，冠心病患者中合并OSA的比例近30%；此外，在针对1亿名II型糖尿病患者调查研究显示，他们中同时患有OSA的概率不低于20%。而且，儿童也可能患有OSA，而且因为睡眠时分泌的成长荷尔蒙不足，容易造成发育迟滞。 因此，及时有效诊治OSA等睡眠呼吸类疾病可显著降低心脑血管等慢性疾病的罹患风险。在中国，有睡眠呼吸障碍的患者高达5000万人，但真正接受治疗的不足1%。“睡眠呼吸障碍类疾病的症状通常出现在睡眠中，即使引发较为明显的全身性并发症，患者也很难将其与睡眠呼吸疾病联系在一起。大众对睡眠呼吸障碍类疾病的认知程度和重视程度低，造成此类疾病整体的诊断率偏低。” 中华医学会呼吸病学会分会主任委员、广州呼吸健康研究院主任陈荣昌教授表示。 OSA: 亟需有效诊治和精细化慢病管理 OSA的常规诊断方法是睡眠监测。每晚7小时睡眠过程中呼吸暂停反复发作次数30次以上或睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI）≥5次/小时并伴有嗜睡等临床症状即可诊断为OSA。“轻度OSA患者（AHI5-15次/小时）可以通过减肥、侧卧睡眠、戒烟戒酒等方式来减轻症状。但对于中重度OSA患者，除改变生活习惯外，还需要配合其他治疗方法。睡眠呼吸机，医学上称为持续气道正压通气（简称CPAP），是目前国际上主流的OSA治疗方法之一，特别适合中度以上OSA患者。”复旦大学附属中山医院呼吸科主任医师李善群教授解释道。 然而，长期以来医疗睡眠监测需要在医院的睡眠中心完成，但传统睡眠中心的床位、条件有限，使大多OSA患者难以获得有效、精准的诊断，从而进入不了配备适合的睡眠呼吸机的实际治疗阶段。不仅如此，即便是真正进入到治疗的患者，依从性、随访等环节对于此类慢性疾病的治疗也至关重要。 “OSA患者不仅需要及时到专业的医疗机构进行诊治，还需要提升自我健康管理能力，预防和减轻疾病症状。造成OSA患者接受治疗人数比例偏低的原因，主要在于大众对此类疾病的了解和重视度不够，以及筛查、诊断、治疗等覆盖整个疾病周期的规范化和精细化管理水平偏低。” 陈荣昌教授指出。 直击OSA痛点，“Dream Family”开启医患互联的“睡眠健康智能解决方案” 飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。此次正式在中国上市的针对OSA疾病的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，研发历时5年，通过对近700名睡眠呼吸疾病患者进行使用体验调研，并嵌入数字化技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案，旨在保障治疗效果，提升患者的治疗依从性，提高长期治疗的成功率。Dream Family的成员包括： 全球呼吸健康类别下载量第一的应用软件“DreamMapper”，通过跟踪治疗数据、设定目标、趋势追踪、生成报告等功能模块，有效地激励患者坚持治疗。临床实验数据显示，“DreamMapper”可将患者治疗的依从性提升22%，治疗成功率提高283%，并且能更快捷和准确地为临床医师提供随访诊断依据。 “DreamService”管家式服务，包括专人跟踪患者使用数据、分析数据、定期回访、耗材过期提醒以及异常数据主动随访。 “DreamStation”睡眠呼吸机，不仅体积小巧、外观简洁、便于携带，还能实现患者呼吸、睡眠、诊疗效果评估等多种数据的无线传输，实现医患互联的无缝关护。 “DreamWear”睡眠呼吸面罩，兼具传统鼻罩和鼻枕密封性、稳定性、舒适性等优势，满足患者睡前阅读习惯和各种睡姿的个性化需求，提升治疗依从性。
中国，上海 —— 今日，飞利浦正式发布业内首个针对“阻塞性睡眠呼吸暂停”（以下简称OSA）的智能互联睡眠呼吸管理解决方案Dream Family，通过可穿戴设备、数字化互联等技术实现了医患间互联的无缝健康关护。飞利浦还同时宣布，将于2018年7月开启“全国睡眠问题筛查行动”，提升公众睡眠呼吸健康认知水平，并为提升睡眠呼吸疾病的诊疗率助力。
OSA：危害度与重视度反差巨大
人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过，而困扰人类的睡眠疾病有近百种之多。其中，严重的打鼾，在医学上被称为“阻塞性睡眠呼吸暂停”，是影响睡眠和健康的重要隐形杀手。中年是OSA的高发族群，患病率至少4%，男性大于女性，而且随着年龄的增长，OSA患病率也随之提升。
OSA患者表面症状只是严重的打鼾。然而实际上OSA患者每晚可以发生多达数百次的呼吸暂停， 每次持续数秒至数分钟不等，严重情况下会导致患者全身缺氧，影响患者心脏和大脑功能。由于缺乏有效的睡眠时间，OSA患者发生交通事故的风险是健康人群的七倍。
睡眠呼吸暂停综合征对健康的影响，还体现在与各类慢性疾病的相关性上。有研究显示，我国3000万顽固性高血压患者同时合并有OSA的人群约为70%，冠心病患者中合并OSA的比例近30%；此外，在针对1亿名II型糖尿病患者调查研究显示，他们中同时患有OSA的概率不低于20%。而且，儿童也可能患有OSA，而且因为睡眠时分泌的成长荷尔蒙不足，容易造成发育迟滞。
因此，及时有效诊治OSA等睡眠呼吸类疾病可显著降低心脑血管等慢性疾病的罹患风险。在中国，有睡眠呼吸障碍的患者高达5000万人，但真正接受治疗的不足1%。“睡眠呼吸障碍类疾病的症状通常出现在睡眠中，即使引发较为明显的全身性并发症，患者也很难将其与睡眠呼吸疾病联系在一起。大众对睡眠呼吸障碍类疾病的认知程度和重视程度低，造成此类疾病整体的诊断率偏低。” 中华医学会呼吸病学会分会主任委员、广州呼吸健康研究院主任陈荣昌教授表示。
OSA: 亟需有效诊治和精细化慢病管理
OSA的常规诊断方法是睡眠监测。每晚7小时睡眠过程中呼吸暂停反复发作次数30次以上或睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI）≥5次/小时并伴有嗜睡等临床症状即可诊断为OSA。“轻度OSA患者（AHI5-15次/小时）可以通过减肥、侧卧睡眠、戒烟戒酒等方式来减轻症状。但对于中重度OSA患者，除改变生活习惯外，还需要配合其他治疗方法。睡眠呼吸机，医学上称为持续气道正压通气（简称CPAP），是目前国际上主流的OSA治疗方法之一，特别适合中度以上OSA患者。”复旦大学附属中山医院呼吸科主任医师李善群教授解释道。
然而，长期以来医疗睡眠监测需要在医院的睡眠中心完成，但传统睡眠中心的床位、条件有限，使大多OSA患者难以获得有效、精准的诊断，从而进入不了配备适合的睡眠呼吸机的实际治疗阶段。不仅如此，即便是真正进入到治疗的患者，依从性、随访等环节对于此类慢性疾病的治疗也至关重要。
“OSA患者不仅需要及时到专业的医疗机构进行诊治，还需要提升自我健康管理能力，预防和减轻疾病症状。造成OSA患者接受治疗人数比例偏低的原因，主要在于大众对此类疾病的了解和重视度不够，以及筛查、诊断、治疗等覆盖整个疾病周期的规范化和精细化管理水平偏低。” 陈荣昌教授指出。
直击OSA痛点，“Dream Family”开启医患互联的“睡眠健康智能解决方案”
飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。此次正式在中国上市的针对OSA疾病的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，研发历时5年，通过对近700名睡眠呼吸疾病患者进行使用体验调研，并嵌入数字化技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案，旨在保障治疗效果，提升患者的治疗依从性，提高长期治疗的成功率。Dream Family的成员包括：
全球呼吸健康类别下载量第一的应用软件“DreamMapper”，通过跟踪治疗数据、设定目标、趋势追踪、生成报告等功能模块，有效地激励患者坚持治疗。临床实验数据显示，“DreamMapper”可将患者治疗的依从性提升22%，治疗成功率提高283%，并且能更快捷和准确地为临床医师提供随访诊断依据。
“DreamService”管家式服务，包括专人跟踪患者使用数据、分析数据、定期回访、耗材过期提醒以及异常数据主动随访。
“DreamStation”睡眠呼吸机，不仅体积小巧、外观简洁、便于携带，还能实现患者呼吸、睡眠、诊疗效果评估等多种数据的无线传输，实现医患互联的无缝关护。
“DreamWear”睡眠呼吸面罩，兼具传统鼻罩和鼻枕密封性、稳定性、舒适性等优势，满足患者睡前阅读习惯和各种睡姿的个性化需求，提升治疗依从性。
飞利浦致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。除了此次推出的旨在提升OSA疾病诊治效果的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，飞利浦在OSA疾病的筛查和精准诊断方面，也拥有符合不同场景需求的诊断设备，不仅有适合专业睡眠中心的床边睡眠呼吸监测诊断设备，也有“Alice NightOne”等便携式和可穿戴设备，为患者提供灵活、便捷、可靠的筛查和诊断解决方案。 飞利浦睡眠呼吸事业部大中华区总经理孙亮表示：“睡眠呼吸是飞利浦重点关注的四大健康领域之一。我们不仅致力于引入互联、数字化等技术，为中国OSA患者带来创新的解决方案，提升患者治疗依从性和治愈率，并始终与本地生态系统紧密合作，加强睡眠呼吸疾病的公众教育，探索覆盖筛查、诊断、治疗、管理等各个环节的创新模式，让更多的患者获得高质量的诊治，改善健康状况，降低罹患心脑血管等疾病的风险。这将对中国社会慢病防治具有重要的意义。” 基于此，飞利浦今天还宣布，将于2018年7月在上海、北京等地率先开展“全国睡眠问题筛查行动”，通过便捷的可穿戴设备帮助OSA高危人群尽早识别疾病风险，并实施有效诊断、干预和治疗，为提升睡眠呼吸疾病的诊疗率助力。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦致力于为睡眠呼吸健康领域提供覆盖整个疾病周期的解决方案。除了此次推出的旨在提升OSA疾病诊治效果的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，飞利浦在OSA疾病的筛查和精准诊断方面，也拥有符合不同场景需求的诊断设备，不仅有适合专业睡眠中心的床边睡眠呼吸监测诊断设备，也有“Alice NightOne”等便携式和可穿戴设备，为患者提供灵活、便捷、可靠的筛查和诊断解决方案。
飞利浦睡眠呼吸事业部大中华区总经理孙亮表示：“睡眠呼吸是飞利浦重点关注的四大健康领域之一。我们不仅致力于引入互联、数字化等技术，为中国OSA患者带来创新的解决方案，提升患者治疗依从性和治愈率，并始终与本地生态系统紧密合作，加强睡眠呼吸疾病的公众教育，探索覆盖筛查、诊断、治疗、管理等各个环节的创新模式，让更多的患者获得高质量的诊治，改善健康状况，降低罹患心脑血管等疾病的风险。这将对中国社会慢病防治具有重要的意义。”
基于此，飞利浦今天还宣布，将于2018年7月在上海、北京等地率先开展“全国睡眠问题筛查行动”，通过便捷的可穿戴设备帮助OSA高危人群尽早识别疾病风险，并实施有效诊断、干预和治疗，为提升睡眠呼吸疾病的诊疗率助力。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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