飞利浦发布中国首个睡眠健康智能解决方案



中国，上海 —— 今日，飞利浦正式发布业内首个针对“阻塞性睡眠呼吸暂停”（以下简称OSA）的智能互联睡眠呼吸管理解决方案Dream Family，通过可穿戴设备、数字化互联等技术实现了医患间互联的无缝健康关护。飞利浦还同时宣布，将于2018年7月开启“全国睡眠问题筛查行动”，提升公众睡眠呼吸健康认知水平，并为提升睡眠呼吸疾病的诊疗率助力。

OSA：危害度与重视度反差巨大

人的一生有三分之一的时间是在睡眠中度过，而困扰人类的睡眠疾病有近百种之多。其中，严重的打鼾，在医学上被称为“阻塞性睡眠呼吸暂停”，是影响睡眠和健康的重要隐形杀手。中年是OSA的高发族群，患病率至少4%，男性大于女性，而且随着年龄的增长，OSA患病率也随之提升。

OSA患者表面症状只是严重的打鼾。然而实际上OSA患者每晚可以发生多达数百次的呼吸暂停， 每次持续数秒至数分钟不等，严重情况下会导致患者全身缺氧，影响患者心脏和大脑功能。由于缺乏有效的睡眠时间，OSA患者发生交通事故的风险是健康人群的七倍。

睡眠呼吸暂停综合征对健康的影响，还体现在与各类慢性疾病的相关性上。有研究显示，我国3000万顽固性高血压患者同时合并有OSA的人群约为70%，冠心病患者中合并OSA的比例近30%；此外，在针对1亿名II型糖尿病患者调查研究显示，他们中同时患有OSA的概率不低于20%。而且，儿童也可能患有OSA，而且因为睡眠时分泌的成长荷尔蒙不足，容易造成发育迟滞。

因此，及时有效诊治OSA等睡眠呼吸类疾病可显著降低心脑血管等慢性疾病的罹患风险。在中国，有睡眠呼吸障碍的患者高达5000万人，但真正接受治疗的不足1%。“睡眠呼吸障碍类疾病的症状通常出现在睡眠中，即使引发较为明显的全身性并发症，患者也很难将其与睡眠呼吸疾病联系在一起。大众对睡眠呼吸障碍类疾病的认知程度和重视程度低，造成此类疾病整体的诊断率偏低。” 中华医学会呼吸病学会分会主任委员、广州呼吸健康研究院主任陈荣昌教授表示。

OSA: 亟需有效诊治和精细化慢病管理

OSA的常规诊断方法是睡眠监测。每晚7小时睡眠过程中呼吸暂停反复发作次数30次以上或睡眠呼吸暂停低通气指数（AHI）≥5次/小时并伴有嗜睡等临床症状即可诊断为OSA。“轻度OSA患者（AHI5-15次/小时）可以通过减肥、侧卧睡眠、戒烟戒酒等方式来减轻症状。但对于中重度OSA患者，除改变生活习惯外，还需要配合其他治疗方法。睡眠呼吸机，医学上称为持续气道正压通气（简称CPAP），是目前国际上主流的OSA治疗方法之一，特别适合中度以上OSA患者。”复旦大学附属中山医院呼吸科主任医师李善群教授解释道。

然而，长期以来医疗睡眠监测需要在医院的睡眠中心完成，但传统睡眠中心的床位、条件有限，使大多OSA患者难以获得有效、精准的诊断，从而进入不了配备适合的睡眠呼吸机的实际治疗阶段。不仅如此，即便是真正进入到治疗的患者，依从性、随访等环节对于此类慢性疾病的治疗也至关重要。

“OSA患者不仅需要及时到专业的医疗机构进行诊治，还需要提升自我健康管理能力，预防和减轻疾病症状。造成OSA患者接受治疗人数比例偏低的原因，主要在于大众对此类疾病的了解和重视度不够，以及筛查、诊断、治疗等覆盖整个疾病周期的规范化和精细化管理水平偏低。” 陈荣昌教授指出。

直击OSA痛点，“Dream Family”开启医患互联的“睡眠健康智能解决方案”

飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者，针对OSA、COPD（慢性阻塞性肺疾病）等呼吸疾病拥有全球领先的覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。此次正式在中国上市的针对OSA疾病的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，研发历时5年，通过对近700名睡眠呼吸疾病患者进行使用体验调研，并嵌入数字化技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案，旨在保障治疗效果，提升患者的治疗依从性，提高长期治疗的成功率。Dream Family的成员包括：

全球呼吸健康类别下载量第一的应用软件“DreamMapper”，通过跟踪治疗数据、设定目标、趋势追踪、生成报告等功能模块，有效地激励患者坚持治疗。临床实验数据显示，“DreamMapper”可将患者治疗的依从性提升22%，治疗成功率提高283%，并且能更快捷和准确地为临床医师提供随访诊断依据。

“DreamService”管家式服务，包括专人跟踪患者使用数据、分析数据、定期回访、耗材过期提醒以及异常数据主动随访。

“DreamStation”睡眠呼吸机，不仅体积小巧、外观简洁、便于携带，还能实现患者呼吸、睡眠、诊疗效果评估等多种数据的无线传输，实现医患互联的无缝关护。

“DreamWear”睡眠呼吸面罩，兼具传统鼻罩和鼻枕密封性、稳定性、舒适性等优势，满足患者睡前阅读习惯和各种睡姿的个性化需求，提升治疗依从性。