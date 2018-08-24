产、学、研结合, AI影像开启精准诊疗时代

中国，长春 —— 全球健康科技领导企业荷兰皇家飞利浦今日宣布中国首个“飞利浦星云医学影像人工智能平台”落地吉林大学白求恩第一医院（以下简称“吉大一”），辅助放射科医生通过智能化图像后处理为患者提供精准诊疗，并支持临床科研及应用转化。基于该平台，双方将致力于进一步通过紧密的临床科研合作，推动AI影像在具体临床场景下的科研及其成果转化。 “飞利浦星云医学影像人工智能平台”是获得FDA和CFDA双认证的整合的智能化影像诊断和科研平台，包括“飞利浦星云三维影像后处理平台（IntelliSpace Portal，以下简称ISP）”和“飞利浦星云探索平台(IntelliSpace Discovery，以下简称ISD”)两个部分。 ISP作为临床影像诊断平台，涵盖放射学的多个临床领域，包括心脏病学、肿瘤学（肝、肺、乳腺、前列腺等）和神经学，内有八十多项应用，能实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化处理和疾病影像特征挖掘、病灶的纵向追踪及高级特征描述功能，辅助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断决策，规划个体化治疗方案，跟进疾病治疗。 ISD作为科研平台，采用开源架构，配备了丰富强大的算法组件、开放式的人工智能平台、编程平台、数据库管理系统等专业的科研服务，包括肿瘤、心脏、神经三大研究模块，可以支持医院及第三方平台等自行开发和快速验证临床科研算法，帮助医生便捷整合自有算法或者第三方临床科研应用，无缝融入医院的工作和科研流程，将其科研成果转化为有意义的临床应用。 吉林大学白求恩第一医院院长华树成教授表示：“精准医学，影像先行。人工智能技术能充分挖掘医学影像大数据的价值。当前，国家正在大力推进医疗大数据应用。在这样的背景下，医院也在积极地做着准备。我院放射科正在致力于利用我院病例多、病种丰富的优势，开拓创新的医工结合转化之路，从而更好地做到数据源自临床并服务于临床。 ‘飞利浦星云医学影像人工智能平台’的落地必将成为我院影像大数据和人工智能发展的强大推动力。” 飞利浦大中华区首席执行官何国伟先生表示：“飞利浦聚焦‘健康科技’领域，致力于‘健康关护全程’，我们与客户的关系正在发生根本改变。我们与个人消费者一起思考怎样让生活更健康，并与专业客户分享我们在临床科研、医疗设备、信息系统、数字化和AI等方面的创新实践。‘飞利浦星云医学影像人工智能平台’是飞利浦依托AI技术为精准医学创造价值的创新积淀之一。未来，我们的目标是从中国健康医疗系统的痛点和需求出发，将全球领先的创新资源与本地临床情境紧密契合，积极构建‘产、学、研’结合的‘本地生态系统’，推动‘人工智能+’的跨界融合发展，助力中国实现AI医疗的‘突破式创新，促进优质医疗资源均质化。” 秉承这一“开放式创新”的理念，飞利浦还全力以赴支持同期在吉大一今天下午召开的“医学影像大数据与人工智能高峰论坛”。大会聚焦当前AI医疗领域最热门的分支——AI医学影像，邀请到众多国内AI领域顶尖专家和行业领军人物，包括：中华医学会放射学分会副主任委员梁长虹教授、卢光明教授、程敬亮教授、陈敏教授、洪楠教授、夏黎明教授、刘再毅教授和萧毅教授等国内知名影像学专家。吉林大学白求恩第一医院院长华树成教授、副院长王海峰教授、吉林大学人工智能研究院院长常毅教授等也出席了本次论坛。 吉林大学白求恩第一医院放射科主任、吉林省医学会放射学分会主委、中华医学会放射学分会大数据和人工智能委员会主任委员张惠茅教授表示：“放射科团队正在不断探索临床科研创新之路，旨在深度挖掘影像大数据，为临床提供更有价值的信息，而这需要院内外整个创新生态系统的合作。为此，我们细化人才梯度为14个亚专业方向，同时参加院内外各种形式MDT，加强与临床科室和工学团队的合作，致力于在大数据AI时代，探索出放射科医工结合影像平台的创新模式。” 通过论坛，与会专家和学者分享和交流AI技术在影像设备、放射科流程改进、影像辅助诊疗、影像组学等领域的最新创新理念和实践成果，并探讨AI医学影像领域的未来发展趋势和需要协同创新的方向和重点。大家共同的理念是——人工智能正在开启一个具有变革意义的新时代。当人类将自身的海量的数据转化为有意义的洞察，智能化的解决方案将为我们带来主动、精准和个性化的护理，促进人人享有平等的高质量健康医疗服务。然而，人工智能永远不可能完全取代医生、护士或护理人员，因为只有“人”本身的经验和智慧才能训练出“聪明的人工智能”，也只有“人”本身才能为“人”提供“有温度”的关护。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。 飞利浦早在上世纪80年代就涉足水净化领域，主要通过UV杀菌技术服务于B2B客户。随着中国消费者对水健康的日益关注，为了更好地服务中国本地市场，2012年，飞利浦正式成立水净化业务，基于之前的全球技术与市场经验，致力于为家庭提供全面的水净化产品和解决方案，并迅速发展成为该业务领域的领导品牌。飞利浦在水净化领域拥有丰富的领先技术，例如，AquaShield 智能净化系统，不仅能有效过滤99%的重金属，还能通过云端互联，为消费者提供远程水质监测、滤芯更换提醒等智能化服务。