飞利浦Lumify超清探头级便携式超声通过NMPA认证，在中国市场正式上市  

中国，上海 —— 全球健康科技领导企业荷兰皇家飞利浦宣布其超清探头级便携式超声Lumify已通过国家药品监督管理局(NMPA) 审核，在中国正式上市。该产品能够有效连接医院、医生和患者，随时随地为患者提供快捷、高效的医疗诊断服务，代表了当前超声领域最先进的技术。

回顾诊断设备的发展历程，人们不难发现，小巧便携、数字智联是诊断设备设计演变的趋势。医疗仪器的最终研发目标不仅是以某种方式测量并记录病人的健康参数和生命体征，而且要不断提高诊断结果的准确度，让诊断方式更加人性化，让身处偏远、资源匮乏或遭遇紧急情况的患者也能享受到及时、准确的诊断服务。

超清探头级便携超声系统Lumify 具有两大特性——移动便携和远程传输，决定了其应用场景的广泛性。Lumify包括三种探头型号，用户可以将其中任意一把探头通过Micro USB或Type c接口接入安卓设备，下载Lumify应用程序后即可开始使用，无需其它操作，将探头接入设备后，应用程序会在几秒内检测到该探头，并让用户选择检查类型。Lumify通过提供不同种类的探头扩大了超声的检查范围，可用于腹部、心脏、产科/妇科检查和FAST（创伤重点超声评估）检查，让临床医生和患者之间建立更好的联系。

Lumify几乎具备数字化医疗的所有特点：该设备可为病患提供即时服务，提高诊断效率，不受时空限制提供医护帮助。从灾难、战地、急救的各个场景，上天、入海、到抢救室， Lumify都能灵活应用。有了Lumify，助产士可以上门为高危孕妇提供超声检查、免去孕妇出门的不方便；医生只需带上一只背包，就能完成偏远地区患者的检查；急救员在事故现场就能诊断伤员。

飞利浦大中华区副总裁、超声事业部总经理陈小穗女士表示：“飞利浦作为超声解决方案的领导者，一直致力于通过优异的图像为医生临床精准诊断和科研提供优化的解决方案。Lumify超声系统集硬件、软件和服务创新于一体，不仅可以提供可媲美台式超声的高清成像效果，还能够通过便捷的远程连接，实现远程诊断，打破传统医护场所时空上的局限性，为医生和患者提供最佳体验。我们的目标是让超声成为医生的‘图像听诊器’。”

早在2016年，飞利浦Lumify的第一代产品就在德国柏林国际电子消费品展览会（IFA）上亮相，并凭借其开创性的理念和出色的设计品质斩获2016年度红点奖最高奖项——“最佳设计品质奖” 与“iF 金奖”。

Lumify系统目前已在乌干达、卢旺达、肯尼亚、印度等多个国家和地区使用。陈小穗表示：“Lumify在中国上市将为中国医护人员和患者带来全新的诊断体验。我们正在积极推动Lumify远程解决方案的本地化应用，以更好地满足中国市场的实际需求。例如：在‘健康关护全程’中，”促进院前急救、院内和院外的连接，并为分级诊疗的大背景下，与远程医疗的结合，为基层、县域以及、边远地区等提供诊断支持。”

飞利浦是超声解决方案领域的领导者，在全球拥有庞大的客户群体。特别是在心脏超声诊断领域，飞利浦运用全新的解剖智能技术，融合三维器官建模、切片成像，以及业界广泛认可的量化工具，旨在提高超声诊断的效率和可重复性。目前，解剖智能技术已经能够为临床医师提供更先进、更易操作的处理工具，帮助其更高效、精确地进行智能化组织识别分析和异常诊断、评估病情、确定个性化的治疗方案以及引导介入治疗，治疗对象包括小儿患者。