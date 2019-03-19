飞利浦PIIC iX “云海”中央信息中心在中国正式上市

中国，上海 —— 全球健康科技领导者飞利浦宣布其适用于复杂医院环境的信息平台——飞利浦PIIC iX “云海”中央信息中心“云海中央监护信息中心”（Philips IntelliVue Information Center iX，简称PIIC iX）日前已通过NMPA认证，在中国市场正式上市。PIIC iX能够在院内有效连接床旁设备、系统、医生和患者，具备个性化的综合视图以及临床决策辅助工具，可帮助临床医生及时了解患者状况和病情变化，并迅速做出决策，助力提升医护质量。 飞利浦大中华区监护与分析及诊疗关护业务负责人罗婉菁表示：“作为互联关护领域的领导者，我们提供包括系统、智能设备、软件和服务的整体解决方案，致力于通过院内、院外的互联，打破壁垒和障碍，化繁为简，从而实现无缝关护，从而帮助医疗系统实现四大目标——改善患者体验、优化医疗效果、提升员工体验、降低关护成本。PIIC iX来到中国，能帮助医院在现有的IT基础设施和软硬件环境下，解决院内数据采集过程中‘信息孤岛’的问题，加快完善中国医院信息化建设，并通过输出高质量结构化的数据，为发展AI医疗提供了重要的基础。” 在普通病房和重症监护室，接受监护的患者每天可以生成数量惊人的数据，而处理这些信息则给医护人员带来巨大的工作量。PIIC iX是功能强大的实时中央信息中心，为医护人员提供反映每位患者实时状态的直观视图，包括诊断级别12导心电波形、数值、趋势、STEMI Limit Map等多项内容，不仅能为医护人员提供一目了然的清晰视图，用户还可以根据每位患者的临床情况进行个性化配置。 PIIC iX采用开放式的系统架构，可与医院的IT基础设施集成，使用户充分利用现有的硬件、软件和网络，实现医疗新用途，为医生、IT人员和临床工程师等医院员工提供增值服务。PIIC iX支持IT标准化操作，配合医院现有的IT基础架构，可联通电子病历、出入院管理系统和实验室系统等，可帮助医护人员全程追踪患者就医期间的数据信息，实现急诊室、手术室、重症监护病房、重症康复病房全覆盖。医护人员可根据实际需求，随时随地访问患者实时的监护数据，或查看其历史记录。在当今这样一个高流动性的医疗环境中，PIIC iX能为医护人员随时随地提供决策所需的数据需求，提高工作效率，并提升治疗和护理质量。 PIIC iX的多项特色功能可帮助专业医护人员做出更快速、更明智的决策。飞利浦针对ST段抬高心肌梗死独家开发的临床决策辅助工具STEMI Limit Map，可帮助医生迅速检测出此类心脏病的高危患者，实现早发现、早治疗，挽救病人生命，改善患者健康状况；报警管理可帮助医院分析报警数据，优化报警限值，减少无临床意义的报警；飞利浦最近推出的报警分析和评估咨询业务，还可审查、调整护理流程，以最有效的方式优化新系统的使用效果，针对报警疲劳问题为医院提供全面的解决方案。PIIC iX能为医院在报警管理和警讯事件上的研究工作提供强力支持，助其攻克报警疲劳这一重大难题。 AI的发展离不开大数据的积累。丰富且高质量数据的积累，是AI算法和模型的基石。PIIC iX可以帮助客户整合并输出高质量的结构化数据，建立综合患者数据资料，为AI算法和模型的建立提供扎实的基础。 飞利浦是患者监护解决方案的领导者，在全球拥有庞大的客户群体，每年有超过2.75亿人通过其设备接受监护。15年来，飞利浦携手医疗服务提供者、学术界以及大型医院网络，共同编制和维护高质量的数据库，提供关于ICU患者的纵向数据，包括：人口统计资料、临床测得的生命体征数据、实验室数据、手术、药物、护理记录、影像报告以及住院和出院死亡率等。基于这些数据，飞利浦已经开发出了各种高级分析解决方案，能够提前预测患者个体可能出现的不良事件，并帮助医护人员识别重要器官功能衰退的细微症状，查找特定疾病模式，并对需要采取的措施给出建议。 罗婉菁表示：“PIIC iX完善了我们在中国市场为客户提供的覆盖‘端到端’的患者监护解决方案。我们致力于与中国的医院客户紧密合作，将智能算法和AI引擎部署到到中国实际医疗情境中，并运用本地化数据进行训练，从而开发出符合中国临床需求的AI解决方案，支持医护人员优化诊疗决策。”