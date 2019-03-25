驱动智能医疗新科技 美年健康飞利浦战略合作再升级  

战略合作升级 共促预防医学发展 双方将在医疗科技和服务领域通过优势互补深化战略合作。飞利浦致力于在在覆盖“健康的生活方式”、“ 疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的整个“健康关护全程”，凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。美年健康是中国专业健康体检和医疗服务集团，在全国200余座城市布局600家体检中心，2018年服务人次超过3000万。作为中国颇具影响力的专业体检和预防医学入口，美年健康在体检人次、数据积累、医疗资源方面都拥有得天独厚的优势。 进一步深化战略合作后，双方将加强在医疗产品研发、健康大数据研究与应用方面的合作，并在医疗人工智能领域开启共同探索，使医疗科技与产品更加适用于健康体检场景，进一步提升疾病筛查的准确性，为消费者提供更高品质的健康服务。 飞利浦全球执行委员会委员、大中华区首席执行官何国伟表示：“飞利浦全力支持‘健康中国2030’愿景，致力于将全球创新和本土需求紧密结合。美年健康拥有庞大的客户人群、海量精准的健康大数据平台，以及遍布全国的标准化医疗服务体系，这些正是发展人工智能宝贵的数据和平台资源。飞利浦早在5年前就将AI列为公司创新战略，致力于成为AI健康医疗行业创新‘实践者’和本地生态系统的积极‘参与者’。未来，我们衷心希望能继续携手美年健康，从健康体检、疾病预防环节入手，针对其细致需求和痛点，协同共创，让健康科技创新更好地造福每一个中国人的健康。” AI Breast全新发布 乳腺筛查新突破 在此次发布会上，双方深化战略合作的第一步就是共同发布全新成果——飞利浦超声智i平台的重要组成部分——针对乳腺疾病的AI Breast智能超声系统。 根据2018年国家癌症中心报告显示，2014年全国平均每天超过1万人被确诊为癌症，每分钟有4人死于癌症，而乳腺癌是全国发病率最高的癌症之一。AI Breast搭载在飞利浦EPIQ 5智能超声诊断系统之上，传奇的图像品质、再加上“以人为本”的智能应用，能以“可视化”的方式为医护人员提供强大的决策支持。 EPIQ5运用纯净波探头，确保乳腺检测中的高质量成像。不仅如此，飞利浦还根据乳腺疾病筛查的特定需求，基于其超声智i平台，开发出全新智能超声系统——AI Breast乳腺智能导航系统，通过磁场感应，传感器内置，实现乳腺检查的全覆盖，减少漏诊、误诊。 美年健康计划在旗下品牌美兆体检中心率先铺设15台EPIQ5设备，并搭载全新的AI Breast智能超声系统，针对有需求的女性提供高质量的超声检测服务。美年健康和飞利浦也将根据用户的反馈，进一步优化、升级设备，使筛查结果更加准确，守护乳腺健康。 多项举措落地 实用性与前瞻性具备 在推出全新超声应用平台的同时，双方还将在超声人才培养、技术支持等方面的合作进行合作，以推动技术应用落定，确保疾病筛查准确率。在超声医生培训方面，美年健康超声医师将接受飞利浦全球技术专家团队的针对性培训，做到准确筛查，保证健康体检的高效率及高质量。双方还制定了“飞常关怀”技术保障计划，对已安装的设备进行全国性回访。凭借设备保养、技术指导、建立设备档案等一系列完善举措，促进美年健康全国体检中心医疗设备的长期有效使用。 此外，双方的深化合作更将进一步着眼未来，计划共同探索人工智能在超声领域的应用。双方计划共同成立实验室研发“超声扫描智能化控制系统”，融合人工智能技术，帮助医生提高诊断速度和准确性，使不同机构的医疗水平更加均衡和标准，降低误诊及漏诊率。此举在积极响应国家预防医学的政策方针的同时，更为健康体检行业高品质医疗服务带来深远意义。 此次深化战略合作，从产品发布到后续对于设备引进，培训完善，技术保障乃至人工智能共同研发的计划，美年健康携手飞利浦，共同承担健康防卫重任，并将依托大数据及人工智能，实现健康体检领域的科技智能化。毫无疑问，美年健康将持续以品质驱动和数据驱动，创造生命科技和健康服务的无限可能，以质量和创新为核心，成为“健康中国”国家战略的坚定践行者，守护每个中国人生命质量。