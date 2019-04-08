飞利浦和君联资本达成战略合作

2019年4月8日，中国上海 —— 近日，飞利浦与君联资本正式达成战略合作。双方将紧密合作，广泛、深入地关注中国健康医疗市场的创新型初创企业，推动前沿医疗科技的本土化创新和应用，助力中国健康医疗系统向“价值型”模式转型。 为此，飞利浦将注资“君联资本健康医疗人民币第二期基金”。

飞利浦聚焦“健康科技”领域，致力于在覆盖“健康生活方式”、“疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的“健康关护全程”，专注于心脑血管、肿瘤、呼吸、睡眠和母婴护理等健康领域，致力于将数字化、人工智能等技术置于真实关护场景中，为专业客户和个人消费者提供整合的创新型解决方案。

君联资本成立于2001年4月，是一家专注于中国的、独立的专业私募股权投资管理公司。其人民币基金的投资阶段以具有创新性的初创期项目以及高成长的扩展期项目为主。君联资本健康医疗二期人民币基金是由君联资本发起并负责管理的第二支专注于健康医疗领域投资的人民币基金，重点关注医疗器械与诊断技术、医疗服务与医疗IT、创新药物和精准治疗。

飞利浦全球执委会委员、大中华区总裁何国伟先生表示：“作为业内全面覆盖个人健康和专业医疗的健康科技公司，我们对医疗健康行业面临的长期挑战拥有独特的洞见，并且充分地看到数字化、人工智能等技术驱动下的创新型整体解决方案，能为医疗健康行业的各方利益相关群体带来价值。然而要实现这个目标，我们不能孤军奋战。因此飞利浦致力于与外部的各种创新力量紧密结合。与君联资本的合作，能够帮助飞利浦加快进入中国顶级的健康医疗初创企业生态圈，与年轻的健康医疗公司在早期就能建立灵活、透明、紧密、互信的合作，通过发挥飞利浦对本地医疗技术创新的影响力，为这些初创公司打造一个‘卓越中心’，在专业医疗和个人健康消费领域加快推动关键性前沿科技的创新及其应用。”

君联资本董事总经理王俊峰先生表示：“我们非常高兴与飞利浦建立战略合作伙伴关系。飞利浦在医疗健康产业的资源将与君联资本所投资的医疗企业形成有效的产业协同。飞利浦在健康科技的相关布局，亦将协助君联资本在健康科技早期投资布局上拓宽视野。相信双方会有很多共同投资的机会，助力中国医疗健康产业的发展。目前，君联资本医疗投资聚焦于医疗器械及诊断技术、医疗服务及医疗IT、生物医药及精准治疗三个投资主题。未来将继续系统性围绕医疗高值耗材、精准医疗和诊断技术、肿瘤免疫和基因治疗等多个领域，进行产业链上下游的布局和投资。”

从全球到本地，飞利浦正在通过各种方式投资于研发创新和业务拓展，以夯实公司在“健康关护全程”的竞争力。为了更好地支持公司战略性的研发计划和以收购为驱动的投资扩张，飞利浦正在通过加速突破创新和风险投资等方式，加强与外部创新型初创公司的合作，从而帮助公司能更敏锐地发现充满潜力的早期创业公司，为未来的潜在合作决策提供深入的观点。与“君联资本”的战略合作是飞利浦在中国市场为践行上述战略迈出的重要一步。