飞利浦最新信息化及智能化健康医疗解决方案亮相2019春季国际医疗器械展

中国，上海 —— 在明天开幕的“2019中国国际医疗器械（春季）博览会”上，全球健康科技领导者飞利浦宣布其将进一步发力健康医疗信息化和人工智能医疗的创新战略，并向业界展示其覆盖“精准诊断”、“介入治疗”和“互联关护”业务板块的最新信息化和智能化创新解决方案。 “健康医疗领域数字化转型势不可挡，健康科技行业正日益成为‘软件和数字化创新实力’的较量。”飞利浦大中华区总裁、全球执委会委员何国伟表示，“在飞利浦，我们的使命是提供解决方案，通过‘互联和整合’的方法来解决医疗系统面临的复杂挑战。凭借长期积累的扎实的数字化智慧创新力，我们开发和提供各种数据驱动的信息化和智能化系统，集成智能化设备、信息化软件系统和服务，连接院前、院中、院外和家庭等各个场景，汇集、管理、分析患者的全部数据，提供决策支持和流程改进，以改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、并降低医护成本。 ” 早在5年前，飞利浦就把数字化创新和人工智能列入公司发展战略。公司每年投资18亿欧元用于研发。目前，飞利浦全球拥有400多位数据科学家，专注于大数据与AI相关的课题研究，并与临床场景和工作流程紧密结合，包括：自然语言处理、大数据挖掘与分析、构建结构化临床数据库、图像识别、影像辅助诊断、介入治疗、基因组学、慢病管理、家庭护理、云平台解决方案等。飞利浦是全球三大在AI健康医疗领域拥有专利最多的公司之一，也是全球五大医疗健康IT公司之一。 飞利浦的综合解决方案以智能设备、信息化软件系统和服务为特色，采集并集成患者数据，利用数字化、人工智能等技术，将数据转换为有意义的洞察，辅助医生实现精准诊断、为患者制定和实施更好的治疗方案、实现护理标准化，并改进工作流。 参观者将在飞利浦展台（1号馆1F14），体验到聚焦心、脑血管、肿瘤、急救和重症监护、睡眠呼吸等疾病或临床应用场景的智能设备、信息化系统以及集成的综合性解决方案。 飞利浦互联关护业务板块包括“监护与分析及诊疗关护”、“睡眠呼吸护理”和“人口健康管理业务”，旨在连接院前、院中、院外各个场景，提供智能化综合数据管理和分析解决方案，采集并集成患者的全部数据，以帮助医护人员更好地进行基于数据洞察的诊断决策，并提供个性化关护服务。 敬请光临飞利浦展台（1号馆1F14），体验飞利浦最新的信息化和智能化解决方案。您也可以访问飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。
中国，上海 —— 在明天开幕的“2019中国国际医疗器械（春季）博览会”上，全球健康科技领导者飞利浦宣布其将进一步发力健康医疗信息化和人工智能医疗的创新战略，并向业界展示其覆盖“精准诊断”、“介入治疗”和“互联关护”业务板块的最新信息化和智能化创新解决方案。
“健康医疗领域数字化转型势不可挡，健康科技行业正日益成为‘软件和数字化创新实力’的较量。”飞利浦大中华区总裁、全球执委会委员何国伟表示，“在飞利浦，我们的使命是提供解决方案，通过‘互联和整合’的方法来解决医疗系统面临的复杂挑战。凭借长期积累的扎实的数字化智慧创新力，我们开发和提供各种数据驱动的信息化和智能化系统，集成智能化设备、信息化软件系统和服务，连接院前、院中、院外和家庭等各个场景，汇集、管理、分析患者的全部数据，提供决策支持和流程改进，以改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、并降低医护成本。 ”
早在5年前，飞利浦就把数字化创新和人工智能列入公司发展战略。公司每年投资18亿欧元用于研发。目前，飞利浦全球拥有400多位数据科学家，专注于大数据与AI相关的课题研究，并与临床场景和工作流程紧密结合，包括：自然语言处理、大数据挖掘与分析、构建结构化临床数据库、图像识别、影像辅助诊断、介入治疗、基因组学、慢病管理、家庭护理、云平台解决方案等。飞利浦是全球三大在AI健康医疗领域拥有专利最多的公司之一，也是全球五大医疗健康IT公司之一。
飞利浦的综合解决方案以智能设备、信息化软件系统和服务为特色，采集并集成患者数据，利用数字化、人工智能等技术，将数据转换为有意义的洞察，辅助医生实现精准诊断、为患者制定和实施更好的治疗方案、实现护理标准化，并改进工作流。 参观者将在飞利浦展台（1号馆1F14），体验到聚焦心、脑血管、肿瘤、急救和重症监护、睡眠呼吸等疾病或临床应用场景的智能设备、信息化系统以及集成的综合性解决方案。
飞利浦互联关护业务板块包括“监护与分析及诊疗关护”、“睡眠呼吸护理”和“人口健康管理业务”，旨在连接院前、院中、院外各个场景，提供智能化综合数据管理和分析解决方案，采集并集成患者的全部数据，以帮助医护人员更好地进行基于数据洞察的诊断决策，并提供个性化关护服务。
敬请光临飞利浦展台（1号馆1F14），体验飞利浦最新的信息化和智能化解决方案。您也可以访问飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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