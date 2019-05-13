飞利浦最新信息化及智能化健康医疗解决方案亮相2019春季国际医疗器械展

中国，上海 —— 在明天开幕的“2019中国国际医疗器械（春季）博览会”上，全球健康科技领导者飞利浦宣布其将进一步发力健康医疗信息化和人工智能医疗的创新战略，并向业界展示其覆盖“精准诊断”、“介入治疗”和“互联关护”业务板块的最新信息化和智能化创新解决方案。 “健康医疗领域数字化转型势不可挡，健康科技行业正日益成为‘软件和数字化创新实力’的较量。”飞利浦大中华区总裁、全球执委会委员何国伟表示，“在飞利浦，我们的使命是提供解决方案，通过‘互联和整合’的方法来解决医疗系统面临的复杂挑战。凭借长期积累的扎实的数字化智慧创新力，我们开发和提供各种数据驱动的信息化和智能化系统，集成智能化设备、信息化软件系统和服务，连接院前、院中、院外和家庭等各个场景，汇集、管理、分析患者的全部数据，提供决策支持和流程改进，以改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、并降低医护成本。 ” 早在5年前，飞利浦就把数字化创新和人工智能列入公司发展战略。公司每年投资18亿欧元用于研发。目前，飞利浦全球拥有400多位数据科学家，专注于大数据与AI相关的课题研究，并与临床场景和工作流程紧密结合，包括：自然语言处理、大数据挖掘与分析、构建结构化临床数据库、图像识别、影像辅助诊断、介入治疗、基因组学、慢病管理、家庭护理、云平台解决方案等。飞利浦是全球三大在AI健康医疗领域拥有专利最多的公司之一，也是全球五大医疗健康IT公司之一。 飞利浦的综合解决方案以智能设备、信息化软件系统和服务为特色，采集并集成患者数据，利用数字化、人工智能等技术，将数据转换为有意义的洞察，辅助医生实现精准诊断、为患者制定和实施更好的治疗方案、实现护理标准化，并改进工作流。 参观者将在飞利浦展台（1号馆1F14），体验到聚焦心、脑血管、肿瘤、急救和重症监护、睡眠呼吸等疾病或临床应用场景的智能设备、信息化系统以及集成的综合性解决方案。 飞利浦的精准诊断和介入治疗业务板块，拥有全球领先的数字化影像系统、信息化系统和介入治疗系统，旨在实现精准诊断和高质量的介入治疗 。 飞利浦星云三维影像数据中心9.0 （IntelliSpace Portal 9.0, 简称ISP） 可以实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化处理和疾病影像特征挖掘、病灶的纵向追踪及高级特征描述功能，辅助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断和决策，规划个体化治疗方案，跟进疾病治疗，通过更精简的工作流程优化患者护理。

。 可以实现不同品牌、不同种类影像设备的图像融合，提供多模态影像的高级可视化处理和疾病影像特征挖掘、病灶的纵向追踪及高级特征描述功能，辅助临床医生基于影像，做出快速、精准的临床诊断和决策，规划个体化治疗方案，跟进疾病治疗，通过更精简的工作流程优化患者护理。 飞利浦星云探索平台3.0（IntelliSpace Discovery，简称ISD） 是一个综合性的开放平台，支持放射学临床科研和转化医学，提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。“飞利浦星云探索平台”（IntelliSpace Discovery）是一个综合性的开放平台，支持放射学领域的临床科研和转化医学，为其提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。

是一个综合性的开放平台，支持放射学临床科研和转化医学，提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。“飞利浦星云探索平台”（IntelliSpace Discovery）是一个综合性的开放平台，支持放射学领域的临床科研和转化医学，为其提供全面的数据开发能力。 ISD是一个经过验证的科研平台，支持全球50多家医院和学术机构开发用于图像勾画、分割和量化等的放射学应用程序。该平台为放射科医生提供各种应用程序和工具，帮助其收集、规范化和匿名可视化数据集，并对数据集进行“训练”，并验证深度学习算法。基于ISD平台，放射医生可以方便地将这些算法作为插件应用部署到研究工作流程中，以分析新的数据集，并促进放射学、肿瘤、神经学和心脏病学领域的科研成果尽快转化临床应用。 飞利浦Pinnacle 3 多模态智慧型治疗计划系统 为放射治疗提供了一套智能化工具。医生仅需点击几下鼠标，系统即可自动对器官组织进行识别，完成靶区勾画，并根据肿瘤病灶的位置、形态、分期等，精准计算出放射量，自动生成一个临床可执行的计划，且可通过直观的评分卡图表对治疗计划与临床目标进行比对，进行质量评估。系统配备了智慧型的步进式算法模型，仅通过一次优化即可获得高质量的计划，而无需花费大量的时间在重复的工作上，大大减少了物理师的工作量，提升了放疗的效率和疗效。

为放射治疗提供了一套智能化工具。医生仅需点击几下鼠标，系统即可自动对器官组织进行识别，完成靶区勾画，并根据肿瘤病灶的位置、形态、分期等，精准计算出放射量，自动生成一个临床可执行的计划，且可通过直观的评分卡图表对治疗计划与临床目标进行比对，进行质量评估。系统配备了智慧型的步进式算法模型，仅通过一次优化即可获得高质量的计划，而无需花费大量的时间在重复的工作上，大大减少了物理师的工作量，提升了放疗的效率和疗效。 飞利浦星影智能系统(IntelliSpace Cardiovascular, 简称ISCV) 和超声心动图介入治疗解决方案 是一个基于网络的多模态心血管影像和信息管理系统，提供了多种协作工具可以集成医院现有的EMR电子病历系统、HIS /PACS病人管理系统，按照时间轴在同一界面整合疾病治疗周期所有多模态影像数据，内置Qlab强大的超声影像后处理软件，支持各种测量数据的导出。此外， EPIQ 7C智i超声平台搭载第二代Echo Navigator技术，创新性将实时超声和X线影像这两种不同影像学实时融合，更为精准观察介入装置与周围软组织的空间关系，更好的指引介入装置的放置和疗效评估。

是一个基于网络的多模态心血管影像和信息管理系统，提供了多种协作工具可以集成医院现有的EMR电子病历系统、HIS /PACS病人管理系统，按照时间轴在同一界面整合疾病治疗周期所有多模态影像数据，内置Qlab强大的超声影像后处理软件，支持各种测量数据的导出。此外， EPIQ 7C智i超声平台搭载第二代Echo Navigator技术，创新性将实时超声和X线影像这两种不同影像学实时融合，更为精准观察介入装置与周围软组织的空间关系，更好的指引介入装置的放置和疗效评估。 业内首台全数字PET/CT 作为全球首台全数字PET/CT，采用飞利浦专利的数字光子探头，无需光电转换，直接获取数字信号，只需要传统1/10扫描时间和1/3用药剂量，每小时扫描病人数量达8-10人，药物剂量极低，是飞利浦肿瘤、心血管等疾病整体解决方案的核心组成部分，以革命性的技术，全方位的临床科研功能服务临床客户。

作为全球首台全数字PET/CT，采用飞利浦专利的数字光子探头，无需光电转换，直接获取数字信号，只需要传统1/10扫描时间和1/3用药剂量，每小时扫描病人数量达8-10人，药物剂量极低，是飞利浦肿瘤、心血管等疾病整体解决方案的核心组成部分，以革命性的技术，全方位的临床科研功能服务临床客户。 超清探头级便携式Lumify超声系统 集硬件、软件和服务创新于一体，不仅可以提供可媲美台式超声的高清成像效果，还能够通过便捷的远程连接，实现远程诊断，打破传统医护场所时空上的局限性，为医生和患者提供最佳体验，让超声成为医生的“图像听诊器”。

集硬件、软件和服务创新于一体，不仅可以提供可媲美台式超声的高清成像效果，还能够通过便捷的远程连接，实现远程诊断，打破传统医护场所时空上的局限性，为医生和患者提供最佳体验，让超声成为医生的“图像听诊器”。 神飞云2.0 是在1.0版本已经实现的置于云端的“飞利浦星云影像后处理平台”上，针对肺癌早筛这一实际应用场景，开发出的一套集成解决方案，包括智能化设备、信息化软件系统和专业服务，为基层医院实现肺癌精准筛查提供全流程服务。

是在1.0版本已经实现的置于云端的“飞利浦星云影像后处理平台”上，针对肺癌早筛这一实际应用场景，开发出的一套集成解决方案，包括智能化设备、信息化软件系统和专业服务，为基层医院实现肺癌精准筛查提供全流程服务。 飞利浦星海智能健康系统 (IntelliSpace Care Management, 简称ISCM）是针对“胸痛中心”和“卒中中心”建设质控数据直报需求而开发的一站式系统，帮助医院依照行业标准和规范进行信息整合，从数据中提炼出有意义的临床洞察，推动中国心、脑血管疾病均质化诊疗水平的提高，并为科研提供丰富高质量的数据支持。 飞利浦互联关护业务板块包括“监护与分析及诊疗关护”、“睡眠呼吸护理”和“人口健康管理业务”，旨在连接院前、院中、院外各个场景，提供智能化综合数据管理和分析解决方案，采集并集成患者的全部数据，以帮助医护人员更好地进行基于数据洞察的诊断决策，并提供个性化关护服务。 飞利浦云海中央信息中心 (Philips IntelliVue Information Center iX, 简称PIIC iX) 旨在打破ICU“信息孤岛”，能够有效连接床旁监护设备和系统，将分散的监护设备信息集中分析、管控，帮助临床医生一目了然，随时了解患者情况和病情变化，并迅速做出决策，助力提升医护质量。

旨在打破ICU“信息孤岛”，能够有效连接床旁监护设备和系统，将分散的监护设备信息集中分析、管控，帮助临床医生一目了然，随时了解患者情况和病情变化，并迅速做出决策，助力提升医护质量。 智慧重症信息系统平台（ICM-UP） 拥有强大的数据集成功能及临床术语重构的关系型数据架构，可以帮助临床收集来自不同设备及信息系统中的各种临床数据，并将其分门别类的按照临床术语进行分类、整理、映射，还原“患者病情演进”，不仅节省了医护人员手写记录的时间，并准确地将海量大数据归总，为医护人员的精准决策提供可靠依据，从而为患者制定更具有针对性的个性化治疗方案，帮助患者更好地康复。

拥有强大的数据集成功能及临床术语重构的关系型数据架构，可以帮助临床收集来自不同设备及信息系统中的各种临床数据，并将其分门别类的按照临床术语进行分类、整理、映射，还原“患者病情演进”，不仅节省了医护人员手写记录的时间，并准确地将海量大数据归总，为医护人员的精准决策提供可靠依据，从而为患者制定更具有针对性的个性化治疗方案，帮助患者更好地康复。 睡眠中心解决方案飞利浦是全球睡眠呼吸领域的领导者。针对OSA疾病的“Dream Family 睡眠健康智能解决方案”，嵌入数字化和人工智能技术，为患者带来能更好融入日常生活、符合个体特征、医患互联的一体化睡眠呼吸治疗及慢病管理方案，旨在保障治疗效果，提升患者的治疗依从性，提高长期治疗的成功率。DreamFamily成员包括：全球呼吸健康类别下载量第一的应用软件DreamMapper、DreamService管家式服务、DreamStation睡眠呼吸机和DreamWear睡眠呼吸面罩。 敬请光临飞利浦展台（1号馆1F14），体验飞利浦最新的信息化和智能化解决方案。您也可以访问飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。