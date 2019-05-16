引领精准放疗技术变革，提升肿瘤治疗信心

中国，上海—— 今天，在2019年春季中国国际医疗器械博览会上，飞利浦首度展示了其业界领先的覆盖影像诊断、模拟定位、治疗计划、治疗实施、随访评估等全流程的“Image2Plan放射肿瘤一体化解决方案”， 凭借精准的影像引导和智能化信息系统的支持，帮助放疗中心提高定位、计划、治疗的精度，节省治疗前的时间，提升诊疗效果和患者满意度，共同建立“通往肿瘤治疗的信心之路”。 根据“国家癌症中心”最新统计，我国新增病例占全球 21%， 死亡病例占全球 23%，每分钟有超过5人死于癌症，每天有超过1万人被确诊。肿瘤疾病的高发及其复杂性，给患者本人及其家庭、医护人员、医疗系统乃至整个社会都带来了巨大的压力和负担。放射治疗是肿瘤治疗和控制的一个重要且经济的方法，能对肿瘤组织进行精准定位打击，具有无手术创伤、对正常组织损伤较低，对患者主要身体机能损伤较小等优点。超过60%的癌症患者适用于放射治疗，约40%的可根治。 然而，放射治疗常常被认为是一种复杂的治疗选择，因为提供有效的护理需要大量的临床专家和先进技术。在欧美国家，癌症放射治疗的应用率已经达到60-70%，而在现阶段这一比例在中国还不到30%。放疗治疗技术和人才的缺失，在中国的基层医院尤为突出。 “飞利浦Image2Plan放射肿瘤解决方案”基于“精准诊断、智能放疗、无缝流程”的价值主张，集成了设备、信息化软件系统，包括精准影像诊断、CT/MR/PET放疗定位、多模态智能放疗计划系统、能够帮助患者在进行扫描时放松身心的飞利浦环境体验解决方案（Ambient Experience ）、与医科达合作的“可视化”高场磁共振放疗系统（CFDA认证中）、与IBA公司共同推进的质子系统等。 本次CMEF上，围绕“Image2Plan 放射肿瘤整体解决方案”，飞利浦重点展出的设备和信息化解决方案包括： 全数字Ingenia磁共振的放疗定位系统凭借出色的软组织对比度、梯度线性度、磁场均匀度和极小的几何形变，再加之专门研发的放疗专用套件及无电离辐射，能大幅提高靶区勾画和治疗计划的精度，使磁共振引导的“可视化”精准放射治疗(MR-Guided Radiation Therapy)成为可能。 飞利浦智慧型放射治疗计划云系统Pinnacle3 系统提供了智能化工具，医生仅需点击几下鼠标，系统即可自动对器官组织进行识别，完成靶区勾画，并根据肿瘤病灶的位置、形态、分期等，精准计算出放射量，自动生成一个临床可执行的计划，且可通过直观的评分卡图表对治疗计划与临床目标进行比对，进行质量评估。系统配备了智慧型的步进式算法模型，仅通过一次优化即可获得高质量的计划，而无需花费大量的时间在重复的工作上，大大减少了物理师的工作量，提升了放疗的效率和疗效。 “飞利浦在放射治疗领域有着悠久的历史，从诊断影像、放疗模拟、治疗计划到最近与医科达和IBA的合作，我们正在不断丰富在放射肿瘤领域的‘全流程’解决方案，提高肿瘤疾病的诊疗结果，提升医患满意度。”飞利浦大中华区精准诊断业务高级市场总监龚钊表示：“在中国，我们的目标是加快引进飞利浦在肿瘤领域全球领先的技术，并针对中国医疗系统的实际情况，提供贴切的本土化解决方案，真正帮助到中国正在建设中的各级‘肿瘤中心’应对来自人才、技术、设备和管理上挑战，提高肿瘤疾病的整体护理水平。” 此次展会，飞利浦将发布多款创新的信息化和智能化解决方案，旨在帮助医疗系统实现四重目标：改善大众健康水平、改善患者体验、提升医护人员满意度、降低医护成本。飞利浦展台位于1号馆1F14，您也可以方位飞利浦CMEF主页，或关注飞利浦医疗科技官方微信，观看展台现场演讲直播，了解更多精彩内容。