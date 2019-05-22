2019中国脑卒中大会 华夏脑血管病防治论坛顺利举行

中国，上海 —— 5月17日，作为“2019中国脑卒中大会”活动的一部分，“华夏脑血管病防治论坛”于北京国家会议中心举行。国家卫生健康委脑卒中防治工程委员会副主任王陇德院士、香港医务行政学院院长刘少怀、台湾脑中风学会第十二届理事长叶守正作为论坛主席，国家卫生健康委脑卒中防治工程专家委员会秘书长刘建民作为论坛秘书长参加了论坛，出席论坛的嘉宾还有北京宣武医院华扬教授、高雄长庚纪念医院张谷州教授、飞利浦大中华区副总裁、整体解决方案中心总经理陈胜裕等。 脑血管疾病具有高发病率、高死亡率、高致残率的特点。根据世界卫生组织调查，中国脑卒中发病率排名世界第一，比美国高出一倍。中国第三次国民死因调查结果也表明，脑卒中已经上升为中国第一位死因，成人致残的第一位病因。近年来，海峡两岸暨香港脑血管病领域的专家学者和广大医务工作者在疾病预防和治疗方面做了大量工作，取得了可喜的成绩。虽然各地医疗模式存在差异，但在脑血管病防治方面有很多可以相互借鉴的经验。“华夏脑血管病防治论坛”特别邀请到了来自香港、台湾的重要知名专家学者，共同交流脑血管病防治的经验和方法。 王陇德院士表示：“提高脑卒中防治工作是提高中华民族整体人口健康水平的重要工程。‘华夏论坛’搭建了一个重要的平台，令海峡两岸暨香港的专家学者、有识之士可以相互学习、共同提高。面对脑卒中防控的严峻形势以及工作中遇到的问题，我们要继续突出重点，狠抓落实，以工程实效造福于民，推进‘健康中国’建设。” 刘少怀院长“从以基层医疗为骨干来进行中风防治”的策略入手，向与会者介绍了香港医院管理局设立急性中风诊治单位的初衷、中风照护统筹员角色定位以及基层健康中心的基本要素。他分享了香港公私结合的做法，即公共财政投放和民营多元化组织的良性搭配，由地区康健中心来承载缓解高龄化之人口结构及增长之慢性疾病所带来了日益严重的社会负担这一新模式。 叶守正教授和张谷州教授分别从脑中风治疗的医学新突破，台湾脑中风防治的现状等方面，向与会人群全面介绍了台湾脑血管疾病急性治疗和长期治疗的现状和瓶颈，分析了台湾急性后期照护的提升计划以及作为院方在脑中风全程管理解决方案落实中的临床实践和感受。来自台湾的专家们也分别从各自的实践经验做了详实的介绍和分享。关于脑卒中疾病的精准诊疗和技术创新部分，各位专家学者和行业代表也做了精彩的讲演。刘建民教授围绕“卒中中心建设“阐述了新时代对卒中中心建设提出了更高要求，未来卒中中心建设更趋精益求精。精确评估，科学评估扩大获益群体；精细管理，互联科技助力区域网络；精准研究，卒中研究贡献中国力量。华扬教授将脑/颈血管超声精准化评估为切入点，通过精准诊疗和创新技术的发展，以助力卒中中心建设。 关于脑卒中疾病的精准诊疗和技术创新部分，各位专家学者也做了精彩的讲演。刘建民教授围绕“卒中中心建设“阐述了新时代对卒中中心建设提出了更高要求，未来卒中中心建设更趋精益求精。精确评估，科学评估扩大获益群体；精细管理，互联科技助力区域网络；精准研究，卒中研究贡献中国力量。华扬教授将脑/颈血管超声精准化评估为切入点，结合实际病例深入浅出地阐述了超声在精准诊疗中的突出优势，就卒中中心建设，多团队合作共赢，为与会同道开启了生动的一课。华扬教授将脑/颈血管超声精准化评估为切入点，她结合实际病例深入浅出的阐述了超声在精准诊疗中的突出优势，为卒中中心建设，多团队合作共赢，给与会同道开启了生动的一课。 陈胜裕代表企业界也做了分享。他指出：战胜卒中疾病，需要政府牵头，各方共同努力。作为一家专注于健康科技行业的公司，飞利浦一直十分专注在心脑血管病领域，并致力于应用互联技术搭建的“整合”卒中解决方案，帮助医疗系统从整体上管理规划、整合资源、打破壁垒，实现科室间协作，甚至融合，从而解决卒中诊疗的瓶颈，缩短D2N时间。