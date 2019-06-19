飞利浦全数字Vereos PET/CT在中国正式上市

中国，上海---全球健康科技领导企业荷兰皇家飞利浦宣布其全球首台全数字Vereos PET/CT“威龙”在中国正式上市，革命性的全数字技术及全方位的临床科研功能将为高级分子影像领域带来突破。飞利浦Vereos PET/CT自带全数字医疗基因，从探测器开始从源头进行数字化采集，通过数字采集、数字放大、数字传输，在病灶探测精度上得到相当显著的提升，实现快速全身一次性成像，助力医生能够更精准地进行早期临床诊断。

PET/CT是高端PET扫描仪和先进螺旋CT设备功能的一体化融合，对于肿瘤、心脏和神经等领域重大疾病的早期发现和治疗能起到重要的作用，在对病灶进行定性的同时还能准确定位，可以在一定程度上提高诊断的准确性及临床实用价值，已逐渐成为重病早诊早治的有力工具。

Vereos PET/CT采用飞利浦专利DPC数字光子计数探测器芯片，直接在源头采集到0/1信号，突破了现有用了近数十年的模拟光电倍增管 (PMT) 技术和Block架构，跨越了硅光电倍增管 (Analog SiPM) 技术阶段，革命性地在探测器实现数字化采集，完全摒弃了模数转换电路，实现了数字采集、数字放大、数字传输等性能设计，增加了小病灶的可检测性。在疾病诊断分期或疾病治疗监测时，应用全数字PET/CT检测极小病变的能力显得尤为重要。

另一方面，飞利浦Vereos PET/CT采用更先进的第四代ToF（飞行时间）技术，独立切割晶体，可以使注射剂量降至其他PET/CT机型的一半以上。同时，第四代ToF技术可达到310皮秒的时间分辨率，能大幅度降低检查时间，全身PET/CT扫描可在数分钟内完成。使不适宜久躺的患者也能获得完善的扫描检查，大幅改善了患者的医疗体验，同时增加医院的患者流通量。数字探测器的有效灵敏度提高可提升图像质量，而短时快速扫描可使患者更舒适，更不易移动，这也就降低了可能降低图像质量的运动伪像的可能性，出色地完成了医疗准确性的根本要求。

飞利浦全数字Vereos PET/CT低剂量、软硬件技术的强势回归，进一步保障了辐射安全，让患者在检查时更安心，做到快速扫描、低剂量、1毫米微重建等创新，使得PET动静态成像的临床作用突显。这些影像资料，为医生提供了更可靠的诊断依据，可以更专注在疾病诊断和治疗方案制定。此次， Vereos PET/CT继承飞利浦智能医疗基因，能根据临床医生的习惯自由的设定采集参数和处理参数，进一步强化智能临床应用，如：优化图像分割、数据分析、早期临床决策等，辅助临床医生更高效精准的决策。

飞利浦大中华区精准诊断业务高级市场总监龚钊表示：“Vereos PET/CT对于肿瘤、心脏和神经等疾病领域的检查、治疗具有不可替代的作用与价值，能够帮助临床医生基于影像做出快速、精准的临床诊断决策。飞利浦长期致力于改善患者体验、降低医疗成本，且希望加快将飞利浦在临床应用中的全球领先的技术引进中国，针对中国临床现状，提供更符合本土化的科技发展创新，在高级分子影像领域带来更大的技术突破，真正帮助到中国的临床研究发展。”

早在2016年，飞利浦全球总部就进行了战略布局调整，将最新超高端全数字Vereos PET/CT从美国工厂转移至以色列海法进行研发与生产，并充分利用飞利浦的全球资源优势，优化产能，确保为中国市场提供优质服务、稳定供货，，源源不断地为核医学设备注入新的能量，进一步促进核医学事业的发展。