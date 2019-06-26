飞利浦研究院荣膺2019亨德里克•洛伦茨奖

中国，上海 —— 近日，荷兰皇家飞利浦研究院因应用数据科学和人工智能技术推动医疗数字化转型而取得开创性成果荣膺亨德里克•洛伦茨奖。亨德里克•洛伦茨奖是荷兰数据科学奖的一部分——最佳行业应用奖，由荷兰皇家科学协会 (KHMW) 和大数据联盟 (BDA)联合发起，得到来自阿姆斯特丹大学、AIMMS、Lubbers De Jong、甲骨文、爱思唯尔和ORTEC等机构的支持，旨在表彰数据科学领域杰出的创业精神和创新的科学研究成果。在荷兰丹博思举行的颁奖仪式上，飞利浦首席技术官万翰翔和飞利浦数据科学部负责人米兰•佩特科维奇代表飞利浦接受了该奖项。
飞利浦在健康科技领域应用人工智能驱动的“自适应”（Adaptive Intelligence）智能解决方案，旨在帮助赋能消费者拥有健康的生活方式，改善患者的治疗结果，降低医疗成本，提高患者和医护人员的体验。获得该奖项提名的飞利浦解决方案包括： 飞利浦首席技术官、飞利浦研究院全球负责人万翰翔在颁奖典礼上就人工智能技术重塑健康医疗系统的重要性发表了演讲，他指出：“这项荣誉不仅是对飞利浦在数据科学领域创新成就的认可，也是对所有多年来与飞利浦紧密合作的医院、临床医生、患者组织和消费者团体的认可，是大家的协同创新，才能得以逐步地实现着通过技术改善人们生活的目标。我们相信人工智能的发展将为改变全球医疗服务带来了前所未有的机遇，飞利浦致力于通过创新，与医疗机构和学术机构等合作伙伴共同来推动。人工智能+健康医疗最大的挑战在于如何将人工智能和其他技术一起，与临床应用环境紧密结合。为此，飞利浦始终坚持‘以人为本’的创新理念，将患者、临床医生和消费者置于一切创新活动的中心。”
飞利浦在健康科技领域应用人工智能驱动的“自适应”（Adaptive Intelligence）智能解决方案，旨在帮助赋能消费者拥有健康的生活方式，改善患者的治疗结果，降低医疗成本，提高患者和医护人员的体验。获得该奖项提名的飞利浦解决方案包括：
飞利浦首席技术官、飞利浦研究院全球负责人万翰翔在颁奖典礼上就人工智能技术重塑健康医疗系统的重要性发表了演讲，他指出：“这项荣誉不仅是对飞利浦在数据科学领域创新成就的认可，也是对所有多年来与飞利浦紧密合作的医院、临床医生、患者组织和消费者团体的认可，是大家的协同创新，才能得以逐步地实现着通过技术改善人们生活的目标。我们相信人工智能的发展将为改变全球医疗服务带来了前所未有的机遇，飞利浦致力于通过创新，与医疗机构和学术机构等合作伙伴共同来推动。人工智能+健康医疗最大的挑战在于如何将人工智能和其他技术一起，与临床应用环境紧密结合。为此，飞利浦始终坚持‘以人为本’的创新理念，将患者、临床医生和消费者置于一切创新活动的中心。”
飞利浦数据科学部门负责人米兰•佩特科维奇博士表示：“我和飞利浦研究院的同事非常自豪能在医疗科技领域中应用数据科学和人工智能来拯救生命，从而使得人们更健康地生活，这给我们带来了无穷动力。这个奖项不仅是业界对我们创新研究成果的认可，更是对我们应用技术应对社会挑战产生的巨大影响力的认可。数据科学家、生物医学和临床专家、软件架构师和工程师、公司各部门的同事以及我外部合作伙伴，这是一项需要各方共同参与并持续投入的伟大事业。” 飞利浦是全球三大在AI健康医疗领域拥有专利最多的公司之一，也是全球五大医疗健康IT公司之一。在飞利浦，约50%的研发人员专注于软件和数据科学。飞利浦为客户存储的医疗影像超过1,450亿。数据、云计算、智能传感器技术、可穿戴设备、移动互联和人工智能，进一步帮助飞利浦数据科学家实现智能环境，提升用户体验，实现具有自适应能力和高度个性化的解决方案，赋能消费者拥有健康的生活方式、帮助专业医护人员提高诊疗效果、降低成本，并改善患者和医护人员的经验。
飞利浦数据科学部门负责人米兰•佩特科维奇博士表示：“我和飞利浦研究院的同事非常自豪能在医疗科技领域中应用数据科学和人工智能来拯救生命，从而使得人们更健康地生活，这给我们带来了无穷动力。这个奖项不仅是业界对我们创新研究成果的认可，更是对我们应用技术应对社会挑战产生的巨大影响力的认可。数据科学家、生物医学和临床专家、软件架构师和工程师、公司各部门的同事以及我外部合作伙伴，这是一项需要各方共同参与并持续投入的伟大事业。”
飞利浦是全球三大在AI健康医疗领域拥有专利最多的公司之一，也是全球五大医疗健康IT公司之一。在飞利浦，约50%的研发人员专注于软件和数据科学。飞利浦为客户存储的医疗影像超过1,450亿。数据、云计算、智能传感器技术、可穿戴设备、移动互联和人工智能，进一步帮助飞利浦数据科学家实现智能环境，提升用户体验，实现具有自适应能力和高度个性化的解决方案，赋能消费者拥有健康的生活方式、帮助专业医护人员提高诊疗效果、降低成本，并改善患者和医护人员的经验。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2018年健康科技业务的销售额达181亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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