飞利浦研究院荣膺2019亨德里克•洛伦茨奖

飞利浦在健康科技领域应用人工智能驱动的“自适应”（Adaptive Intelligence）智能解决方案，旨在帮助赋能消费者拥有健康的生活方式，改善患者的治疗结果，降低医疗成本，提高患者和医护人员的体验。获得该奖项提名的飞利浦解决方案包括： SmartSleep深度睡眠头带，运用深度学习技术，基于脑电波（EEG）数据对睡眠阶段进行监测，当监测到佩戴者进入深度睡眠阶段时，还能通过听觉刺激，延长深度睡眠时间；

OncoSignal运用机器学习，测量单个肿瘤样本的信号通路活性，诊断不同的癌症类型，并预测靶向治疗反应；

IntelliVue Guardian早期预警评分患者监控系统（Early Warning Score）结合传感器的使用，实时监测大量生命体征，不仅能为决策和护理协调提供智能化帮助，还能提前预警不良事件的发生，确保普通病房和ICU病房患者的安全。

IntelliSpace精准药物肿瘤临床决策支持系统 飞利浦首席技术官、飞利浦研究院全球负责人万翰翔在颁奖典礼上就人工智能技术重塑健康医疗系统的重要性发表了演讲，他指出：“这项荣誉不仅是对飞利浦在数据科学领域创新成就的认可，也是对所有多年来与飞利浦紧密合作的医院、临床医生、患者组织和消费者团体的认可，是大家的协同创新，才能得以逐步地实现着通过技术改善人们生活的目标。我们相信人工智能的发展将为改变全球医疗服务带来了前所未有的机遇，飞利浦致力于通过创新，与医疗机构和学术机构等合作伙伴共同来推动。人工智能+健康医疗最大的挑战在于如何将人工智能和其他技术一起，与临床应用环境紧密结合。为此，飞利浦始终坚持‘以人为本’的创新理念，将患者、临床医生和消费者置于一切创新活动的中心。”