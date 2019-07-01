2019健康科技人工智能峰会在上海举行

飞利浦发布“2019年未来健康指数”，对全球15个国家的医疗机构、医护人员和普通公众进行了调查，结果显示：中国正在引领全球AI健康医疗 。

AI技术创新必须围绕“人”的需求，必须适应临床流程和人的使用习惯。当复杂的AI算法深入集成到医院接口和工作流程中，在后台运行，使用者只需简单操作，而改变的却是效率、体验、结果，甚至成本。

发展“医疗人工智能”面临诸多挑战，对于任何一个参与者而言都难以独自应对，“产、学、研、用”跨界协作是必由之路。 中国，上海 —— 6月29日，“ 2019健康科技人工智能峰会”在上海顺利召开。大会以“AI赋能，创智无界” 为主题，汇聚国内外顶级专家、学者和产业界创新实践者，围绕当前人工智能在健康领域的热门分支，如：医学影像、医疗大数据、互联关护等领域的临床应用与科研成果，进行了广泛而深入的探讨。本次峰会由中国生物医学工程学会主办，中国生物医学工程学会医学人工智能分会、上海市生物医学工程学会、飞利浦共同协办，复旦大学、阿里巴巴集团联合支持。上海是这一峰会的第一站，之后将扩展至北京、广州和成都，引发“健康医学人工智能”这个话题在“产、学、研、用”领域的全国性交流、探讨、思考和实践。 · 中国正在引领全球AI健康医疗 近年来，得益于计算机处理能力的指数级增长、数据存储成本的大幅下降，人工智能在全球范围内空前复兴。而医疗被认为是AI最有潜力的应用的领域之一。一方面，图像识别、深度学习、神经网络等关键技术的突破，推动了以数据密集、知识密集、脑力劳动密集为特征的医疗产业与人工智能的深度结合；另一方面，不断增加、日益老龄化的人口，使得医疗系统承受的压力与日俱增。推动医疗进步的现实需求，极大地刺激了以人工智能技术推动医疗产业变革和升级的浪潮。 飞利浦“2019年未来健康指数”对全球15个国家的医疗机构、医护人员和普通公众进行了调查，结果显示：中国正在引领全球AI健康医疗。45%（15个国家的平均值为21%）的中国医护人员在接受调查时表示乐于使用人工智能技术，并认同AI应用能改善了患者和医护人员的体验，带来更好的健康结果，其中最有效的方面包括：人员及患者时间安排、提升诊断准确率、远程患者监护和标记异常。 · “产、学、研、用”各抒己见，呼吁合作，共建AI健康医疗创新生态圈 海量的数据、政府的推动、资本技术和人才的汇聚，这些都为中国成为全球健康医疗革命的中心，实现医学人工智能的“突破式”创新打下了基础。然而发展“医学人工智能”依然面临着诸多挑战，数据的质量、与临床实际情境的紧密结合、严格反复的验证、完善的监管体系、商业模式创新等，这些实际的问题对于任何一个参与者而言都太大了，无法应对，需要来自“产、学、研、用”各界专业人士的协同努力。这也正是 “2019年健康科技人工智能”大会的初衷——打破壁垒，呼吁合作，共建医学人工智能生态系统。 复旦大学首席教授王威琪院士作为大会主席在开幕辞中指出：“人工智能对于医疗整个业态的推动作用是毋庸置疑的。未来需要进一步在基础层面获取数据，并通过深度学习、算法提高和提高技术认知水平，将人工智能与用户终端和场景应用紧密结合，并推进广泛应用。新一代的人工智能在建立计算模型和学习方法的同时，要克服来自于社会、伦理道德上的种种挑战，‘可用’和‘可靠’地应用于各方各面。” 中国生物医学工程学会副理事长、医学人工智能分会主任委员、东南大学万遂人教授表示：“人工智能对于一流医院和基层医院都具有开拓性的价值，意义非凡。人工智能将能够有效减轻医护人员大量重复性的工作，同时提升医疗服务的可及性和可负担性。中国医学人工智能标准刚刚启动，应用场景的选择和应用也正在逐步完善，我们相信随着技术的发展、经验的积累，以及产、学、研、用各方开放紧密地合作，未来医学人工智能的发展方向将越来越清晰。” 峰会的嘉宾阵容强大、覆盖了医学人工智能领域最受关注的领域，例如：中国医科大学第一附属医院马晓春教授聚焦重症医学领域大数据与人工智能的的应用，介绍了基于中国临床真实场景的“智慧重症医学人工智能平台”开发历程和临床价值；东南大学附属中大医院滕皋军教授则从介入医学的角度分享了如何运用数据洞察来精准把脉微创领域的前沿技术；北京大学第一医院放射科主任王霄英教授分享了AI在医学影像领域的创新实践，并介绍了基于飞利浦星云探索平台（ISD）开发的针对前列腺癌的风险评估模型；来自印度新德里的科学家则介绍了其基于ISD平台开发和验证的一整套深度学习方法，使普通CT在脑部扫描时，能自动识别颅内出血及其类型，大大提升卒中绿色通道中CT扫描诊断的效率和准确性，节省D2N时间；来自台湾阳明大学的林庆波教授在专家对话环节中和多位业界大咖探讨了磁共振引导神经外科治疗的案例，分享了医学人工智能行业生态圈的数字转型改革的见解。 飞利浦大中华区总裁、全球执委会委员何国伟代表企业界阐释了飞利浦对AI健康医疗的观点：“AI只是一种工具，本身并不是解决方案。技术创新必须始终围绕‘人’的需求。在飞利浦，我们称之为‘自适应智能’，即将AI这种本身很复杂的技术，深入集成到医院接口和工作流程中，在后台运行，适应临床流程和人的使用习惯。因此，使用它的人完全觉察不到这种复杂性，他们看到的可能只是一个数据仪表盘、一个app应用，设备上的几个按钮，用户只要点击几下鼠标、进行几项简单的操作，改变的却是效率、体验、结果，甚至成本。” · 飞利浦与阿里健康正式启动在“AI健康医疗领域”的深度合作 在AI健康医疗领域，产业界有两股最重要的力量：传统的专业医疗公司和IT领域的行业巨头。在本次峰会，飞利浦与阿里健康还举行了双方深度合作的启动仪式，宣布双方将以AI+健康医疗为线索，在“慢病人口健康管理”、“呼吸睡眠健康”和“心、脑血管双中心建设”三个领域，基于双方的优势，强强联手，并依托自身的影响力，践行“本地生态系统”的融合创新。