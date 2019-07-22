华润健康集团与飞利浦（中国）投资有限公司签署战略合作备忘录

在覆盖专业医疗和个人健康的“大健康”领域，开展广泛深入的合作

日前，飞利浦（中国）投资有限公司与华润健康集团有限公司在华润集团香港总部正式签署战略合作备忘录。双方将以“健康中国2030”规划纲要为指导，立足双方的优势，在健康医疗领域开展广泛深入的合作。飞利浦全球执行委员会委员、大中华区总裁何国伟、华润医疗集团董事长胡定旭、华润健康集团董事长宋清等领导参加并见证了签约仪式。

华润集团是国务院国资委指定的可以参与国有医疗机构资源整合的六家中央企业之一。华润健康作为华润集团旗下的全资国有平台，是华润集团推动大健康产业发展的主平台，重点统筹医疗、康复 、健康教育与咨询、健康科技等业务，拥有丰富的社会资本办医经验，旗下拥有百余家医疗机构，是按床位计亚洲最大的社会资本办医集团之一。

飞利浦是全球“健康科技”领域的领导者，致力于在覆盖“健康生活方式”、“疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的“健康关护全程”，为专业客户和个人消费者提供数字化、人工智能等技术驱动的集成设备、软件、服务等的整体解决方案。

根据协议，双方将依托飞利浦在心脑血管、肿瘤、放射影像、呼吸睡眠、重症急救等领域的前沿技术和集成化解决方案，紧密合作、共同创新，为华润集团旗下的医疗机构、医养社区等健康生态领域带来真正符合中国临床实际需求的解决方案，提升其整体健康医疗关护水平。双方的合作将覆盖“全生命周期”，在华润健康旗下各机构推动数字化、人工智能等驱动的健康科技在专业医疗和个人健康领域的应用与落地，改善更多人的健康生活。