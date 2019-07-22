华润健康集团与飞利浦（中国）投资有限公司签署战略合作备忘录

日前，飞利浦（中国）投资有限公司与华润健康集团有限公司在华润集团香港总部正式签署战略合作备忘录。双方将以“健康中国2030”规划纲要为指导，立足双方的优势，在健康医疗领域开展广泛深入的合作。飞利浦全球执行委员会委员、大中华区总裁何国伟、华润医疗集团董事长胡定旭、华润健康集团董事长宋清等领导参加并见证了签约仪式。 华润集团是国务院国资委指定的可以参与国有医疗机构资源整合的六家中央企业之一。华润健康作为华润集团旗下的全资国有平台，是华润集团推动大健康产业发展的主平台，重点统筹医疗、康复 、健康教育与咨询、健康科技等业务，拥有丰富的社会资本办医经验，旗下拥有百余家医疗机构，是按床位计亚洲最大的社会资本办医集团之一。 飞利浦是全球“健康科技”领域的领导者，致力于在覆盖“健康生活方式”、“疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的“健康关护全程”，为专业客户和个人消费者提供数字化、人工智能等技术驱动的集成设备、软件、服务等的整体解决方案。 根据协议，双方将依托飞利浦在心脑血管、肿瘤、放射影像、呼吸睡眠、重症急救等领域的前沿技术和集成化解决方案，紧密合作、共同创新，为华润集团旗下的医疗机构、医养社区等健康生态领域带来真正符合中国临床实际需求的解决方案，提升其整体健康医疗关护水平。双方的合作将覆盖“全生命周期”，在华润健康旗下各机构推动数字化、人工智能等驱动的健康科技在专业医疗和个人健康领域的应用与落地，改善更多人的健康生活。
日前，飞利浦（中国）投资有限公司与华润健康集团有限公司在华润集团香港总部正式签署战略合作备忘录。双方将以“健康中国2030”规划纲要为指导，立足双方的优势，在健康医疗领域开展广泛深入的合作。飞利浦全球执行委员会委员、大中华区总裁何国伟、华润医疗集团董事长胡定旭、华润健康集团董事长宋清等领导参加并见证了签约仪式。
华润集团是国务院国资委指定的可以参与国有医疗机构资源整合的六家中央企业之一。华润健康作为华润集团旗下的全资国有平台，是华润集团推动大健康产业发展的主平台，重点统筹医疗、康复 、健康教育与咨询、健康科技等业务，拥有丰富的社会资本办医经验，旗下拥有百余家医疗机构，是按床位计亚洲最大的社会资本办医集团之一。
飞利浦是全球“健康科技”领域的领导者，致力于在覆盖“健康生活方式”、“疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的“健康关护全程”，为专业客户和个人消费者提供数字化、人工智能等技术驱动的集成设备、软件、服务等的整体解决方案。
根据协议，双方将依托飞利浦在心脑血管、肿瘤、放射影像、呼吸睡眠、重症急救等领域的前沿技术和集成化解决方案，紧密合作、共同创新，为华润集团旗下的医疗机构、医养社区等健康生态领域带来真正符合中国临床实际需求的解决方案，提升其整体健康医疗关护水平。双方的合作将覆盖“全生命周期”，在华润健康旗下各机构推动数字化、人工智能等驱动的健康科技在专业医疗和个人健康领域的应用与落地，改善更多人的健康生活。
飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“飞利浦十分重视中国市场的前沿性政策与医疗需求，并始终致力于将全球创新与本地洞察紧密结合。与‘本地生态系统’的协作融合是飞利浦在中国实施本土化‘健康科技’战略的重要举措之一。与‘华润健康集团’的战略合作将为飞利浦进一步拓展和深耕中国市场带来新的机遇。” 华润健康集团董事长宋清表示：“华润健康集团在向大健康领域的转型过程中经历了各种尝试与探索，致力于实现大健康全产业链的覆盖。双方的合作将为华润集团旗下的医疗机构、医养社区等健康生态领域带来众多创新、先进的解决方案，提升其整体健康医疗关护水平。” 华润医疗集团董事长、全国政协常委胡定旭表示：“飞利浦与华润健康集团在大健康领域的洞察不谋而合。未来，双方将通过优势互补，在医疗和大健康领域构建整合的健康生态网络。华润健康将以医院集团为基础，通过向产业上下游不断延伸，实现综合医院集团商业模式的价值最大化。”
飞利浦大中华区总裁何国伟表示：“飞利浦十分重视中国市场的前沿性政策与医疗需求，并始终致力于将全球创新与本地洞察紧密结合。与‘本地生态系统’的协作融合是飞利浦在中国实施本土化‘健康科技’战略的重要举措之一。与‘华润健康集团’的战略合作将为飞利浦进一步拓展和深耕中国市场带来新的机遇。”
华润健康集团董事长宋清表示：“华润健康集团在向大健康领域的转型过程中经历了各种尝试与探索，致力于实现大健康全产业链的覆盖。双方的合作将为华润集团旗下的医疗机构、医养社区等健康生态领域带来众多创新、先进的解决方案，提升其整体健康医疗关护水平。”
华润医疗集团董事长、全国政协常委胡定旭表示：“飞利浦与华润健康集团在大健康领域的洞察不谋而合。未来，双方将通过优势互补，在医疗和大健康领域构建整合的健康生态网络。华润健康将以医院集团为基础，通过向产业上下游不断延伸，实现综合医院集团商业模式的价值最大化。”
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
华润健康集团2011年成立于香港，是华润集团的全资子公司。华润健康作为华润集团旗下一级利润中心，专业从事健康产业的投资和运营管理，是华润集团未来重点打造的健康服务产业平台。华润健康集团旗下拥有共计117家医疗机构，实际开放床位数超过15,000张，是华润医疗控股有限公司（香港联合交易所股份代码：1515.HK ）第一大股东。未来，华润健康将继续围绕区域核心健康资源开展全国多点布局，建立跨全国多个重点区域的健康服务平台，打造医保结合、医养结合的健康产业生态圈，整合健康业资源、提升品牌知名度和影响力，为国有资本引领健康产业的发展树立行业标杆。更多信息，可登录华润健康集团网站：http://www.crhealthcare.com.hk
华润健康集团2011年成立于香港，是华润集团的全资子公司。华润健康作为华润集团旗下一级利润中心，专业从事健康产业的投资和运营管理，是华润集团未来重点打造的健康服务产业平台。华润健康集团旗下拥有共计117家医疗机构，实际开放床位数超过15,000张，是华润医疗控股有限公司（香港联合交易所股份代码：1515.HK ）第一大股东。未来，华润健康将继续围绕区域核心健康资源开展全国多点布局，建立跨全国多个重点区域的健康服务平台，打造医保结合、医养结合的健康产业生态圈，整合健康业资源、提升品牌知名度和影响力，为国有资本引领健康产业的发展树立行业标杆。更多信息，可登录华润健康集团网站：http://www.crhealthcare.com.hk
Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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