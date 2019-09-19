国家发展和改革委员会副主任连维良率团参观飞利浦全球创新体验中心

荷兰皇家飞利浦公司专注于健康科技领域，致力于为覆盖“健康生活方式”、“疾病预防”、“诊断”、“治疗”和“家庭护理”的整个健康关护全程，提供包括智能设备、系统、软件和服务在内的整体解决方案，致力于帮助健康医疗系统实现四重目标——改善患者体验、优化医疗效果、提升员工体验、降低关护成本。

人口老龄化的加剧和慢性疾病的高发，是当今世界各国健康医疗系统所普遍面临的挑战。飞利浦针对老年人高发疾病，如：慢性阻塞性肺疾病(COPD)、阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)等和养老需求相关的诸多成熟的互联解决方案，可以帮助老年人拥有安全、健康的独立生活。

国家发展和改革委员会副主任连维良在座谈中表示：“中国健康养老市场广阔，对先进技术和产品需求巨大。希望与飞利浦公司深化务实合作，立足于最先进技术的研发与应用，开展试点示范，研发针对中国市场的一系列设备和技术，为中国健康养老产业发展带来创新思路。”

飞利浦公司全球副总裁杨威廉对代表团一行的来访表示诚挚的欢迎，并表示：“中国，一直都是飞利浦全球最重要的战略市场之一。作为一家历史悠久的荷兰企业，我们非常荣幸能为推动中荷两国在健康养老领域的国际化合作做贡献。”

随后，飞利浦大中华区政府事务部负责人李涛为代表团全面介绍了飞利浦128年的发展历程，他表示: “飞利浦的使命是通过有意义的创新改善人们的生活，我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们致力于将全球创新与中国本土需求相结合，帮助中国社会应对的健康医疗领域的挑战，致力于令世界更加健康、更加可持续地发展。”

今年5月，国家发展和改革委员会国际合作中心与飞利浦公司在连维良副主任与荷兰卫生、福利和体育大臣德扬的见证下签署了《关于进一步深化在经济可持续发展领域合作的谅解备忘录》。