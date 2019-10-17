以全球创新和本土洞见，造福亿万中国人民的健康生活

中国，上海 ——荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局；代表全球诊断影像领域领先科技水平的“精准诊断利器”，以及数字化、人工智能等技术在健康医疗领域的应用备受瞩目，充分展示了百年飞利浦“健康科技”转型以来的卓越成果和未来潜力，并与客户达成了诸多合作。

今年，飞利浦将继续围绕“健康关护全程”，作为展区面积最大的展商之一，为第二届中国国际进口博览会带来了全球最新的创新成果。飞利浦全球首席执行官万豪敦先生表示：“飞利浦的使命是通过有意义的创新改善人们的生活。我们致力于令世界更加健康、更加可持续地发展。我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们专注健康科技，将全球创新与本土需求相结合，充分支持‘健康中国2030’规划，帮助中国应对健康医疗行业的挑战。”

互联健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理

作为一家“健康科技”公司，飞利浦积累多年的消费者洞察，在“健康关护全程”扮演着重要的角色。在老龄社会的今天，面对更多的慢性病，人们更渴望管理并掌控自己的健康，从被动接受疾病治疗转变为主动的健康消费者。

本次进博会上，飞利浦将围绕“环境健康、空气健康、口腔健康、饮食健康、呼吸健康、睡眠健康、皮肤健康、母婴健康”等，带来创新的智能互联解决方案，帮助消费者更好地选择食物、空气、睡眠和各种关护。例如：针对睡眠呼吸暂停（OSA）的智能睡眠健康解决方案Dream Family；为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等全新健康睡眠解决方案；具有智灵感应技术能去除小至20纳米微小颗粒物的飞利浦8000系列空气净化器；全球首款AI驱动、内置传感器，能对剃须动作进行个性化视觉指导的飞利浦7000系列剃须刀；能自动感应衣物质地的增压蒸汽电熨斗、能深度清洁齿间缝隙的喷气式洁牙器；能自动存储个人偏好的全自动意式咖啡机等。