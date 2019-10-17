以全球创新和本土洞见，造福亿万中国人民的健康生活

中国，上海 ——荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局；代表全球诊断影像领域领先科技水平的“精准诊断利器”，以及数字化、人工智能等技术在健康医疗领域的应用备受瞩目，充分展示了百年飞利浦“健康科技”转型以来的卓越成果和未来潜力，并与客户达成了诸多合作。 今年，飞利浦将继续围绕“健康关护全程”，作为展区面积最大的展商之一，为第二届中国国际进口博览会带来了全球最新的创新成果。飞利浦全球首席执行官万豪敦先生表示：“飞利浦的使命是通过有意义的创新改善人们的生活。我们致力于令世界更加健康、更加可持续地发展。我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们专注健康科技，将全球创新与本土需求相结合，充分支持‘健康中国2030’规划，帮助中国应对健康医疗行业的挑战。” 互联健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理 作为一家“健康科技”公司，飞利浦积累多年的消费者洞察，在“健康关护全程”扮演着重要的角色。在老龄社会的今天，面对更多的慢性病，人们更渴望管理并掌控自己的健康，从被动接受疾病治疗转变为主动的健康消费者。 本次进博会上，飞利浦将围绕“环境健康、空气健康、口腔健康、饮食健康、呼吸健康、睡眠健康、皮肤健康、母婴健康”等，带来创新的智能互联解决方案，帮助消费者更好地选择食物、空气、睡眠和各种关护。例如：针对睡眠呼吸暂停（OSA）的智能睡眠健康解决方案Dream Family；为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等全新健康睡眠解决方案；具有智灵感应技术能去除小至20纳米微小颗粒物的飞利浦8000系列空气净化器；全球首款AI驱动、内置传感器，能对剃须动作进行个性化视觉指导的飞利浦7000系列剃须刀；能自动感应衣物质地的增压蒸汽电熨斗、能深度清洁齿间缝隙的喷气式洁牙器；能自动存储个人偏好的全自动意式咖啡机等。
中国，上海 ——荷兰皇家飞利浦今日宣布将携最新的健康科技创新成果，参加“第二届中国国际进口博览会”。在去年进博会上，飞利浦融合B2B和B2C业务，覆盖“健康关护全程”的“大健康”布局；代表全球诊断影像领域领先科技水平的“精准诊断利器”，以及数字化、人工智能等技术在健康医疗领域的应用备受瞩目，充分展示了百年飞利浦“健康科技”转型以来的卓越成果和未来潜力，并与客户达成了诸多合作。
今年，飞利浦将继续围绕“健康关护全程”，作为展区面积最大的展商之一，为第二届中国国际进口博览会带来了全球最新的创新成果。飞利浦全球首席执行官万豪敦先生表示：“飞利浦的使命是通过有意义的创新改善人们的生活。我们致力于令世界更加健康、更加可持续地发展。我们的目标是到2030年，每年改善30亿人的生活。我们专注健康科技，将全球创新与本土需求相结合，充分支持‘健康中国2030’规划，帮助中国应对健康医疗行业的挑战。”
互联健康解决方案，赋能消费者更“智慧”的自我健康管理
作为一家“健康科技”公司，飞利浦积累多年的消费者洞察，在“健康关护全程”扮演着重要的角色。在老龄社会的今天，面对更多的慢性病，人们更渴望管理并掌控自己的健康，从被动接受疾病治疗转变为主动的健康消费者。
本次进博会上，飞利浦将围绕“环境健康、空气健康、口腔健康、饮食健康、呼吸健康、睡眠健康、皮肤健康、母婴健康”等，带来创新的智能互联解决方案，帮助消费者更好地选择食物、空气、睡眠和各种关护。例如：针对睡眠呼吸暂停（OSA）的智能睡眠健康解决方案Dream Family；为缓解体位型打鼾而设计的舒鼾仪、帮助提升睡眠质量的深睡仪，以及优化就寝体验并提供自然唤醒的安睡晨醒灯等全新健康睡眠解决方案；具有智灵感应技术能去除小至20纳米微小颗粒物的飞利浦8000系列空气净化器；全球首款AI驱动、内置传感器，能对剃须动作进行个性化视觉指导的飞利浦7000系列剃须刀；能自动感应衣物质地的增压蒸汽电熨斗、能深度清洁齿间缝隙的喷气式洁牙器；能自动存储个人偏好的全自动意式咖啡机等。
飞利浦深睡仪 代表全球领先技术水平的放射影像设备和智能化信息系统，帮助医生实现“精准诊断” 飞利浦作为一家历史悠久的专业医疗公司，在诊断影像领域的成就举世瞩目，拥有超声、CT、MR、X-ray、PET/CT、血管机等丰富的诊断影像产品组合。基于深入的临床洞察和强大的数字科学力，飞利浦正在打造一个针对放射科全流程的人工智能平台，将嵌入在影像设备、流程管理、图像识别、图像后处理、辅助诊断、放射科研等各个环节的AI应用，全部整合在一个平台上，帮助放射科提高工作效率、准确性和科研水平。 在飞利浦展台，参观者可以体验到代表全球领先技术水平的诊断影像设备和人工智能驱动的自适应智能化信息系统，如：今年9月刚刚在中国正式上市的图像引导治疗平台Azurion, 全球最小之一的“探头即超声”的便携式超声Lumify，具有智能解剖功能的飞利浦EPIQ7智i超声平台，全球首创的光谱探测IQon Spectral CT；完美平衡成像质量和速度的核磁共振Ingenia CX 和全数字化分子影像VEREOS PET/CT。 此外，进博会上还将展示针对医学影像三维后处理、放射科研和精准放疗的人工智能信息化系统，如：IntelliSpace Portal、IntelliSpace Discovery、Pinnacle3等。特别值得一提的是，飞利浦已经完成了对锐珂医疗旗下医疗信息化业务的收购，在这次进博会上，针对医学影像存储、传输及处理的信息化系统Caresteam Vue也 将作为飞利浦健康医疗信息化系统家族的重要成员进行展示。
飞利浦深睡仪
代表全球领先技术水平的放射影像设备和智能化信息系统，帮助医生实现“精准诊断”
飞利浦作为一家历史悠久的专业医疗公司，在诊断影像领域的成就举世瞩目，拥有超声、CT、MR、X-ray、PET/CT、血管机等丰富的诊断影像产品组合。基于深入的临床洞察和强大的数字科学力，飞利浦正在打造一个针对放射科全流程的人工智能平台，将嵌入在影像设备、流程管理、图像识别、图像后处理、辅助诊断、放射科研等各个环节的AI应用，全部整合在一个平台上，帮助放射科提高工作效率、准确性和科研水平。
在飞利浦展台，参观者可以体验到代表全球领先技术水平的诊断影像设备和人工智能驱动的自适应智能化信息系统，如：今年9月刚刚在中国正式上市的图像引导治疗平台Azurion, 全球最小之一的“探头即超声”的便携式超声Lumify，具有智能解剖功能的飞利浦EPIQ7智i超声平台，全球首创的光谱探测IQon Spectral CT；完美平衡成像质量和速度的核磁共振Ingenia CX 和全数字化分子影像VEREOS PET/CT。
此外，进博会上还将展示针对医学影像三维后处理、放射科研和精准放疗的人工智能信息化系统，如：IntelliSpace Portal、IntelliSpace Discovery、Pinnacle3等。特别值得一提的是，飞利浦已经完成了对锐珂医疗旗下医疗信息化业务的收购，在这次进博会上，针对医学影像存储、传输及处理的信息化系统Caresteam Vue也 将作为飞利浦健康医疗信息化系统家族的重要成员进行展示。
飞利浦图像引导治疗平台Azurion 聚焦心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和睡眠呼吸领域整体解决方案，助力医疗系统实现整合 在本次进博会上，飞利浦展台的另一个特色是以心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和呼吸睡眠领域为主线索，在“健康关护全程”各个环节上串联起最新的健康科技成果。 聚焦“健康科技”以来，飞利浦正在积极转型，为专业客户提供包括各类系统、智能设备、软件和服务在内的整体解决 方案，帮助他们实现四重目标——改善患者体验、优化医疗效果、提升员工体验、降低关护成本。 5G 赋能互联关护，推动健康医疗系统的整合 作为全球健康科技领域的领导者，飞利浦已经连续4年基于对全球主要市场专业医护人员和普通民众的调查，针对当前健康医疗系统的挑战和痛点，以及创新技术对未来健康医疗系统的影响开展广泛深入的调研，发布“飞利浦未来健康指数（Future Health Index）”。 根据2019年“飞利浦未来健康指数”调查，中国健康医疗领域对数字化技术的创新、应用和接受度均领先于全球，平均八成专业医护人员和普通民众都认同数字化、人工智能等技术的应用能加快实现医疗系统的整合，提高护理效率和质量，提升医患满意度。 飞利浦在医疗物联网领域是积极的创新实践者。我们覆盖健康关护全程的业务组合以及我们在该领域丰富的技术与知识产权储备，为我们在5G时代推动医疗物联网发展，打造无缝互联的健康医疗生态系统奠定了强大的基础。
飞利浦图像引导治疗平台Azurion
聚焦心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和睡眠呼吸领域整体解决方案，助力医疗系统实现整合
在本次进博会上，飞利浦展台的另一个特色是以心脑血管、肿瘤、放射、重症危急和呼吸睡眠领域为主线索，在“健康关护全程”各个环节上串联起最新的健康科技成果。
聚焦“健康科技”以来，飞利浦正在积极转型，为专业客户提供包括各类系统、智能设备、软件和服务在内的整体解决 方案，帮助他们实现四重目标——改善患者体验、优化医疗效果、提升员工体验、降低关护成本。
5G 赋能互联关护，推动健康医疗系统的整合
作为全球健康科技领域的领导者，飞利浦已经连续4年基于对全球主要市场专业医护人员和普通民众的调查，针对当前健康医疗系统的挑战和痛点，以及创新技术对未来健康医疗系统的影响开展广泛深入的调研，发布“飞利浦未来健康指数（Future Health Index）”。
根据2019年“飞利浦未来健康指数”调查，中国健康医疗领域对数字化技术的创新、应用和接受度均领先于全球，平均八成专业医护人员和普通民众都认同数字化、人工智能等技术的应用能加快实现医疗系统的整合，提高护理效率和质量，提升医患满意度。
飞利浦在医疗物联网领域是积极的创新实践者。我们覆盖健康关护全程的业务组合以及我们在该领域丰富的技术与知识产权储备，为我们在5G时代推动医疗物联网发展，打造无缝互联的健康医疗生态系统奠定了强大的基础。
飞利浦便携式超声Lumify 随着5G时代的来临，我们围绕5G技术在远程监护、精准室内外定位、通信、连接和远程干预等方面的优势，致力于院内、院间、医院与家庭以及急救场景的5G应用，例如：心脏骤停公共急救、远程超声应用、7*24患者监护、母婴护理、居家养老等。这些精彩的内容，也将在本届进博会飞利浦的展台上特别的方式呈现。 飞利浦展台位于“医疗器械及医药保健” 展区 (7.1H A04-002)。
飞利浦便携式超声Lumify
随着5G时代的来临，我们围绕5G技术在远程监护、精准室内外定位、通信、连接和远程干预等方面的优势，致力于院内、院间、医院与家庭以及急救场景的5G应用，例如：心脏骤停公共急救、远程超声应用、7*24患者监护、母婴护理、居家养老等。这些精彩的内容，也将在本届进博会飞利浦的展台上特别的方式呈现。
飞利浦展台位于“医疗器械及医药保健” 展区 (7.1H A04-002)。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。 更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约77,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。
Philips China Corporate Communication Tel.: 0086 21 2412 7368
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