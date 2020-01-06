飞利浦与“健康界”联合举办2020腾飞中国5G智慧医疗峰会

“产、学、研、用”合作共赢，共筑数字化健康医疗生态圈 中国拥有一个充满活力的医疗行业，而相对复杂的医疗体系却使得5G在健康医疗领域的落地面临着诸多的挑战和不确定性。飞利浦不仅是健康医疗行业数字化创新的积极实践者，也始终本着“开放式创新”的理念，身体力行地推动着“产、学、研、用”协作创新的本地生态系统。 此次峰会上，飞利浦还和中国联通网络技术研究院、爱思唯尔、数坤科技、广州柏视医疗签署了一系列的战略合作协议。飞利浦和中国联通网研院的战略合作，将致力于共同推进5G时代下健康医疗解决方案的落地应用。基于飞利浦在临床知识和数据方面所拥有的丰富资源以及数字化创新力，协同爱思唯尔卓越的循证医学经验和解决方案，双方将为医疗工作者提供高质量医学信息服务，驱动其科研和临床技能的提升。此外，依托于飞利浦在全球医疗领域的领先创新与数坤科技在人工智能方面的优势技术，双方将合力推动重大疾病智慧临床解决方案落地，为更多医疗工作者带来优质技术的同时，为广大患者提供更便捷的医疗服务。在人工智能放疗和病理领域，飞利浦和柏视医疗的合作将共同在放射肿瘤领域的全流程推出跨时代的人工智能解决方案，以全面提高肿瘤疾病的诊断和治疗精准度和效率。 智联融合，5G赋能打造无缝互联的健康医疗生态系统 飞利浦早在几年前就洞悉了健康医疗行业“数字化转型”的趋势，并围绕“健康关护全程”部署了数字化创新战略。 在本次大会上，飞利浦还面向业界展示了最新的数字解决方案。随着5G时代的来临，这些方案将更好地在医院部署，并实现远程交互，助力推动优质医疗资源下沉。 面向未面向未来的智慧影像全流程信息化解决方案，包括覆盖到放射全流程的人工智能平台IntelliSpace AI，集成了飞利浦在数字化、人工智能等领域多年的创新成果和Carestream HCIS系统。IntelliSpace AI是一个开放平台，不仅可以支持飞利浦自己开发的人工智能应用，还可以通过协议管理支持第三方的人工智能算法和工具。因此，IntelliSpace AI 本身就是一个开放的医学AI生态系统。该平台可以集成到现有的科室或者医院范围的PACS中，将嵌入在影像设备、流程管理、图像识别、图像后处理、辅助诊断、结构化报告、放射放疗以及临床大数据研究等各个环节的AI算法全部整合在一个平台上，无缝嵌入临床路径的各个操作流程中，让医生和医院的管理者可以随时获得充分信息，并自动匹配人工智能工具，将数据转化为具有意义的见解，支持诊断决策、改进流程、提高效率和质控。 5G超声远程解决方案, 包括了便携的Lumify和实时优质的 5G“高带宽“、”低时延“、”海量连接“远程平台的加成，实现扫查画面和数据的无缝共享与传输，专科联盟间的高清视频通话，疑难病例的多方会诊，海量数据支持后期的多方科研分析等功能，将前沿的医疗资源带到每位基层医生身边，打破了时空和使用人员的界限，打通智慧医疗的最后一公里。

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