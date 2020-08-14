飞利浦EPIQ Elite系列两款高端超声获NMPA认证在中国正式上市，适用于全身及妇产科



在通往 “”价值型医疗” 的道路上，基于对临床需求的深入洞见，飞利浦始终致力于通过健康科技创新，助力医疗系统实现四重目标——改善健康水平、提升患者体验、提高医护人员满意度、降低关护成本。

陈小穗表示：“飞利浦是全球超声领域的创新领导者，苛求每一帧，凭借优异的图像助力医生精准诊疗是飞利浦超声的使命以及不断创新的动力——专业严谨，不断精进，让每一帧都无比精准，是我们对‘四重目标’的承诺。”

在飞利浦超声的发展历史上，有很多突破性的创新具有划时代的意义。例如：2007年飞利浦经食道实时三维超声心动图技术问世，为结构性心脏病患者带来福音，使成千上万的患者得以在导管室接受微创治疗，减少患者痛苦，最大程度地缩短恢复时间；2015年，飞利浦Lumify便携式超声问世，其“探头即超声”的简便应用，极大地拓展了超声的应用场景，还能通过图像的远程传输，实现远程诊断...... 此外，飞利浦超声特有的解剖智能技术能够帮助临床医生进行精准的组织识别分析、判断异常、评估病情、确定个性化的治疗方案并实施引导介入治疗，治疗对象包括小儿患者。

此次飞利浦EPIQ领鉴者与EPIQ预鉴者超声系统在中国的成功上市，是飞利浦在超声领域近20年并购整合和技术突破、不断提高超声影像处理及临床价值的印证，是引领超声行业整体提升的重要组成部分。