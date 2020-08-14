飞利浦EPIQ Elite系列两款高端超声获NMPA认证在中国正式上市，适用于全身及妇产科

- EPIQ领鉴者是一款高端全身应用超声系统，凭借优异的图像、创新的探头技术以及用于智能诊断的定量技术，提升诊断精准度，其领先的血管三维减影技术可以帮助临床医师多维度观察血管病变，并为介入治疗提供更精准的“可视化”支持。
- EPIQ预鉴者是全新一代妇产疑难病例会诊机型，凭借卓越的图像表现、专业的妇产探头以及智能妇产软件，致力于解决困难病人，对妊娠期各个阶段的胎儿进行精准评估，大大提升医护人员对微小畸形、疑难病例的会诊能力。
在妇产领域，胎筛风险大，疑难病症诊断困难。飞利浦EPIQ预鉴者是集妇产专业性与高效性于一身的妇产旗舰会诊机型，定位于疑难病症会诊，即便是针对体型肥胖的患者，也能依托卓越的图像质量和专业的探头技术观察细微结构，检测出微小畸形病灶，拥有强大的疑难病例会诊能力。
飞利浦EPIQ预鉴者配备的“小蛮腰”V9-2容积探头专为妇产应用设计，持握轻松无负担，能帮助广大超声医务工作者减少职业损伤。其纯净波单晶体材质确保在早中晚孕期都有出色的临床图像表现，二维及三维四维成像轻松自如转换，达到“全孕周、多维度、零负担”的出色效果。同时，飞利浦EPIQ预鉴者搭载的eL18-4将纯净波单晶体高频线阵探头用于胎筛扫查，因具有超高细节分辨率的同时又能兼顾穿透力，突破了传统线阵探头应用于产前诊断的局限性，在微小畸形及疑难病例的鉴别诊断方面有不可取代的作用。
在通往 “”价值型医疗” 的道路上，基于对临床需求的深入洞见，飞利浦始终致力于通过健康科技创新，助力医疗系统实现四重目标——改善健康水平、提升患者体验、提高医护人员满意度、降低关护成本。
陈小穗表示：“飞利浦是全球超声领域的创新领导者，苛求每一帧，凭借优异的图像助力医生精准诊疗是飞利浦超声的使命以及不断创新的动力——专业严谨，不断精进，让每一帧都无比精准，是我们对‘四重目标’的承诺。”
在飞利浦超声的发展历史上，有很多突破性的创新具有划时代的意义。例如：2007年飞利浦经食道实时三维超声心动图技术问世，为结构性心脏病患者带来福音，使成千上万的患者得以在导管室接受微创治疗，减少患者痛苦，最大程度地缩短恢复时间；2015年，飞利浦Lumify便携式超声问世，其“探头即超声”的简便应用，极大地拓展了超声的应用场景，还能通过图像的远程传输，实现远程诊断...... 此外，飞利浦超声特有的解剖智能技术能够帮助临床医生进行精准的组织识别分析、判断异常、评估病情、确定个性化的治疗方案并实施引导介入治疗，治疗对象包括小儿患者。
此次飞利浦EPIQ领鉴者与EPIQ预鉴者超声系统在中国的成功上市，是飞利浦在超声领域近20年并购整合和技术突破、不断提高超声影像处理及临床价值的印证，是引领超声行业整体提升的重要组成部分。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2019年销售额达195亿欧元，在全球拥有大约80,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。飞利浦的愿景是通过有意义的创新，令世界更健康、更可持续的发展，到2030年每年改善30亿人的生活。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。