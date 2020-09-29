飞利浦大中华区总裁何国伟荣膺2020年度上海市“白玉兰荣誉奖”

何国伟先生于2015年8月加入荷兰皇家飞利浦公司，担任全球执行副总裁，并于2015年11月接任飞利浦大中华区总裁；2016年7月，被任命为飞利浦全球执行委员会委员。他加盟飞利浦时，正值飞利浦百年历史上又一次重要的战略转型。他对业务转型、本地化战略实施、企业家精神、开放式创新等满怀激情。作为大中华区的领军人，他带领团队从中国市场实际出发，致力于以“中国模式”践行“健康科技”战略，助力“健康中国2030 ”战略目标的实现。



特别值得一提的是，新冠疫情爆发后，何国伟先生带领公司迅速决策、快速行动，全面调动本地和全球资源，践行“三重责任”—— 在保护员工安全、确保业务持续运营的同时，排除万难、全力以赴确保诊疗救治急需的设备第一时间运抵抗疫一线，凭借果断决策、迅捷行动和强大领导力践行了“与子同袍”的承诺。



何国伟表示：“能获得此项殊荣，我感到非常的自豪。这不仅是我个人的荣誉，更是公司的荣誉。创新、科技和人才的融合，让上海成为独一无二的国际大都市。上海是飞利浦大中华区的总部，因其独特的营商环境，成为飞利浦在中国推动战略发展的核心基地。中国是飞利浦的‘第二个故乡’，在中国、为中国、与中国共发展，是飞利浦对中国市场始终不变的承诺。未来，飞利浦与我都将尽自身所能，继续为上海和中国的健康事业和经济发展贡献力量。



中国是飞利浦全球的第二大市场。飞利浦在华业务遍及600多个城市，部署了创新、制造、销售等广泛的业务足迹，拥有多个研发和生产基地和8000多名员工。



飞利浦在中国的本土化战略与“健康中国2030”的战略目标紧密契合，凭借领先的全球创新资源和深刻的本地洞见，与本地创新生态系统协同共创符合中国市场需求的、数字化和人工智能等技术驱动的整体解决方案，服务消费市场和专业医疗市场，提升健康医疗系统的效率和关护质量，重点目标包括：助力首次精准诊疗，推动医疗资源均质化，提升关护的可及性和可负担性、推动健康医疗系统向健康生活和“治未病”的方向转型。