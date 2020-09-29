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九月 29, 2020

飞利浦大中华区总裁何国伟荣膺2020年度上海市“白玉兰荣誉奖”

     

       中国，上海  ——  9月28日，2020年“白玉兰荣誉奖”颁授仪式在上海市政府隆重举行。荷兰皇家飞利浦全球执委会委员、大中华区总裁何国伟先生荣膺2020年度“白玉兰荣誉奖”，以表彰他为推动上海经济发展、科技创新和对外合作做出的巨大贡献。
2020年上海市“白玉兰荣誉奖”授权仪式
       上海市“白玉兰”系列奖项创立于1989年，是上海市人民政府为表彰和感谢对上海经济建设和社会发展作出突出贡献的外籍友人而设立的奖项。这也是何国伟先生继2018年荣膺“白玉兰纪念奖”后再获此殊荣。龚正市长出席了颁奖典礼，并亲自为何国伟先生颁授证章证书。
龚正市长为何国伟先生颁授证章证书
      图为龚正市长为何国伟先生颁授证章证书

       何国伟先生于2015年8月加入荷兰皇家飞利浦公司，担任全球执行副总裁，并于2015年11月接任飞利浦大中华区总裁；2016年7月，被任命为飞利浦全球执行委员会委员。他加盟飞利浦时，正值飞利浦百年历史上又一次重要的战略转型。他对业务转型、本地化战略实施、企业家精神、开放式创新等满怀激情。作为大中华区的领军人，他带领团队从中国市场实际出发，致力于以“中国模式”践行“健康科技”战略，助力“健康中国2030 ”战略目标的实现。
 

       特别值得一提的是，新冠疫情爆发后，何国伟先生带领公司迅速决策、快速行动，全面调动本地和全球资源，践行“三重责任”—— 在保护员工安全、确保业务持续运营的同时，排除万难、全力以赴确保诊疗救治急需的设备第一时间运抵抗疫一线，凭借果断决策、迅捷行动和强大领导力践行了“与子同袍”的承诺。
 

       何国伟表示：“能获得此项殊荣，我感到非常的自豪。这不仅是我个人的荣誉，更是公司的荣誉。创新、科技和人才的融合，让上海成为独一无二的国际大都市。上海是飞利浦大中华区的总部，因其独特的营商环境，成为飞利浦在中国推动战略发展的核心基地。中国是飞利浦的‘第二个故乡’，在中国、为中国、与中国共发展，是飞利浦对中国市场始终不变的承诺。未来，飞利浦与我都将尽自身所能，继续为上海和中国的健康事业和经济发展贡献力量。
 

       中国是飞利浦全球的第二大市场。飞利浦在华业务遍及600多个城市，部署了创新、制造、销售等广泛的业务足迹，拥有多个研发和生产基地和8000多名员工。
 

       飞利浦在中国的本土化战略与“健康中国2030”的战略目标紧密契合，凭借领先的全球创新资源和深刻的本地洞见，与本地创新生态系统协同共创符合中国市场需求的、数字化和人工智能等技术驱动的整体解决方案，服务消费市场和专业医疗市场，提升健康医疗系统的效率和关护质量，重点目标包括：助力首次精准诊疗，推动医疗资源均质化，提升关护的可及性和可负担性、推动健康医疗系统向健康生活和“治未病”的方向转型。

关于荷兰皇家飞利浦公司



荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2019年销售额达195亿欧元，在全球拥有大约80,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
 

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