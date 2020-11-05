以科技之极，助健康无界

中国，上海——荷兰皇家飞利浦今日宣布携最新的健康科技创新成果参加“第三届中国国际进口博览会”，再次面向专业客户和消费者，围绕“健康关护全程”，带来覆盖健康生活方式、疾病预防、精准诊断、介入治疗到家庭护理的整体解决方案。
COVID-19加速了健康医疗系统的转型。信息化、人工智能、5G互联等技术的应用，让大家充分体验到了数字化技术为健康医疗领域创造的价值。与临床洞见紧密结合的数字化创新是飞利浦的战略创新方向。
中国，上海——荷兰皇家飞利浦今日宣布携最新的健康科技创新成果参加“第三届中国国际进口博览会”，再次面向专业客户和消费者，围绕“健康关护全程”，带来覆盖健康生活方式、疾病预防、精准诊断、介入治疗到家庭护理的整体解决方案。
COVID-19加速了健康医疗系统的转型。信息化、人工智能、5G互联等技术的应用，让大家充分体验到了数字化技术为健康医疗领域创造的价值。与临床洞见紧密结合的数字化创新是飞利浦的战略创新方向。
满足国家及区域医疗中心高精尖的临床及科研需求
作为欧洲专利局连续多年申请医疗类专利最多的健康科技公司，飞利浦不断引领突破性技术创新。在该展区，飞利浦带来了针对心脑血管、肿瘤、呼吸和重症医学等领域全球领先的精准诊疗解决方案、区域内远程医疗方案以及临床科研解决方案，满足国家和区域医疗中心“高精尖”的临床和科研需求。
助力县域及基层医疗机构提升医疗服务能力
推动优质医疗资源下沉，提升县域及基层医疗能力，实现医疗资源均质化，是解决老百姓“看病难、看病贵”的关键。在该展区，飞利浦不仅为县域及基层医疗机构建设胸痛中心、卒中中心、放疗中心、睡眠中心等带来可灵活配置、具有高度适应性的解决方案，还提供了丰富的信息化手段，帮助基层医院获得远程决策支持，提高医疗质量和效率。
关注慢病，多元助力公共卫生事业发展
新冠疫情正在从根本上加速中国卫生系统的供给侧改革。一方面，政府正在集中领导传染病防控、紧急救援等机制；另一方面也在加大对“大健康”的投入。飞利浦积极响应，不仅快速部署了发热门诊解决方案、区域公共急救方案，还针对糖尿病足、慢阻肺等慢病患者推出了预防、治疗和家庭护理等的解决方案，提高慢病患者的生活质量，为医疗系统减负。
智能科技赋能消费者“健康生活”，预防疾病发生
飞利浦“健康科技”战略的核心是“健康关护全程”。在这个闭环上，健康的生活方式能有效预防疾病发生，既是起点，也是目标。横跨B2B和B2C的业务组合是飞利浦与其他行业公司相比差异化的竞争优势。在今年的进博会上，飞利浦着眼于 “个性化、预防性、主动性、专业性” ，在母婴、睡眠、呼吸、口腔、仪容护理等领域为消费者带来了一系列搭载 “自适应智能” 的健康解决方案。
以发热患者筛查为起点，以患者获得有效救治为终点的“抗疫解决方案”
“抗疫专区”集中展现在新冠肺炎整个救治周期中发挥重要作用的产品和解决方案，例如：针对ICU的重症护理解决方案、发热门诊解决方案，以发热患者筛查为起点，患者获得有效救治为终点，覆盖辅助诊断、留观、抢救室、发热转运、环境管理等多个临床场景的应用，以实现病原快速精准诊断、信息流有效整合、医护人员防护及感染源阻断等价值主张。
介入治疗是现代医学重要的发展方向之一，减少患者痛苦，更快更好地康复。飞利浦是全球图像引导治疗领域的领导者，也是全球唯一一家覆盖设备和耗材业务的跨国公司，为介入治疗提供综合性解决方案，包括：介入成像系统、智能导管、规划和导航软件以及改善微创治疗的服务。在全球范围内，飞利浦的图像引导介入治疗解决方案，每一秒钟都在帮助治疗一名患者。此次进博会，飞利浦首度展示了包括设备和耗材在内的介入治疗解决方案，看点包括：
BiPAP V60呼吸机
BiPAV60呼吸机是一款适用于重症环境下的无创正压通气设备。友好的人机交互界面、五种通气模式、长效蓄电、以及双重智能技术，保证人机同步及通气治疗有效性。智能程序代替人工参数调节，减少临床一线工作量。无创正压通气，有效改善心肺功能，降低病死率，并改善患者的预后。BiPAP V60呼吸机是飞利浦驰援疫情攻坚战的 “利器” ，在一呼一吸间，给患者带来生机。
新安怡“心悦盒”双边电动吸乳器
模仿婴儿自然吸吮频率，带来更简便、高效及柔和的哺乳解决方案。特有的亲吮喷乳科技和原生快吸科技，按摩刺激奶阵并配合泌乳模式，深度模拟宝宝吸吮，提高泌乳效率。其亲吮按摩垫适用于99.98%的胸型，无需前倾，为每一位哺乳妈妈带来定制化般的舒适体验。
在进博会期间，飞利浦还将与“第一财经”联合发布 “2020年未来健康指数”。飞利浦与“一财研究院”合作，针对“新生代”医生和年轻大众，就疫情时代健康消费、价值医疗、数字化转型等话题进行了调研和访谈，为未来中国健康医疗系统的发展趋势提供了一个新视角——年轻力。
更多精彩内容，欢迎莅临飞利浦展台——“医疗器械及医疗保健馆 ”展区 (H8.1 A02-004 和H8.1 C05-002)，并访问飞利浦进博会官方网站。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2019年销售额达195亿欧元，在全球拥有大约80,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
更多信息，可登录飞利浦全球网站：www.philips.com; 或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn。