以科技之极，助健康无界

满足国家及区域医疗中心高精尖的临床及科研需求





作为欧洲专利局连续多年申请医疗类专利最多的健康科技公司，飞利浦不断引领突破性技术创新。在该展区，飞利浦带来了针对心脑血管、肿瘤、呼吸和重症医学等领域全球领先的精准诊疗解决方案、区域内远程医疗方案以及临床科研解决方案，满足国家和区域医疗中心“高精尖”的临床和科研需求。



助力县域及基层医疗机构提升医疗服务能力





推动优质医疗资源下沉，提升县域及基层医疗能力，实现医疗资源均质化，是解决老百姓“看病难、看病贵”的关键。在该展区，飞利浦不仅为县域及基层医疗机构建设胸痛中心、卒中中心、放疗中心、睡眠中心等带来可灵活配置、具有高度适应性的解决方案，还提供了丰富的信息化手段，帮助基层医院获得远程决策支持，提高医疗质量和效率。



关注慢病，多元助力公共卫生事业发展





新冠疫情正在从根本上加速中国卫生系统的供给侧改革。一方面，政府正在集中领导传染病防控、紧急救援等机制；另一方面也在加大对“大健康”的投入。飞利浦积极响应，不仅快速部署了发热门诊解决方案、区域公共急救方案，还针对糖尿病足、慢阻肺等慢病患者推出了预防、治疗和家庭护理等的解决方案，提高慢病患者的生活质量，为医疗系统减负。



智能科技赋能消费者“健康生活”，预防疾病发生





飞利浦“健康科技”战略的核心是“健康关护全程”。在这个闭环上，健康的生活方式能有效预防疾病发生，既是起点，也是目标。横跨B2B和B2C的业务组合是飞利浦与其他行业公司相比差异化的竞争优势。在今年的进博会上，飞利浦着眼于 “个性化、预防性、主动性、专业性” ，在母婴、睡眠、呼吸、口腔、仪容护理等领域为消费者带来了一系列搭载 “自适应智能” 的健康解决方案。



以发热患者筛查为起点，以患者获得有效救治为终点的“抗疫解决方案”





“抗疫专区”集中展现在新冠肺炎整个救治周期中发挥重要作用的产品和解决方案，例如：针对ICU的重症护理解决方案、发热门诊解决方案，以发热患者筛查为起点，患者获得有效救治为终点，覆盖辅助诊断、留观、抢救室、发热转运、环境管理等多个临床场景的应用，以实现病原快速精准诊断、信息流有效整合、医护人员防护及感染源阻断等价值主张。