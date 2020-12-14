飞利浦以创新科技助力中国糖尿病足诊疗标准化和规范化

糖尿病足是糖尿病患者最严重的慢性并发症之一，主要由组织缺血、周围神经病变和感染引起。据统计，中国糖尿病足发病率超过5.7%，50岁以上人群发病率超过8%，因其日益增长的发病率、高截肢率、高致死率及低治愈率，已成为危害国人健康的重大问题。同时，糖足诊疗领域也正面临着跨学科合作难度大、治疗周期长、长期随访管理工作复杂等诸多挑战。对于大部分糖尿病足患者来说，基层社区医院是其首诊的治疗机构，但是涉及糖尿病并发症或溃疡感染较重时，基层社区医院缺乏充足的诊疗设备和方法，因此患者经常需前往更为专业的医院进行专业化和综合性的诊断与治疗。
面对当下糖足诊疗的诸多痛点，糖足中心依托“国家放射与治疗临床医学研究中心”这一国家级平台应运而生。该平台是2019年经科技部、国家卫健委、国家药监局和中央军委后勤保障部四部委联合审批的涉及影像医学和介入医学唯一国家级临床医学研究中心。
对此，复旦大学附属金山医院沈辉院长表示：“金山医院作为国内首家糖足运行中心，院内的创面诊疗中心将与基层社区医院合作，收治较为复杂的糖尿病足患者，负责进一步诊疗。同时将加强与国内知名医院的合作，与中山医院成立医联体，共同致力于提高糖尿病足的治愈率，未来也将在人才培养、学科建设、综合诊疗等方面为糖足中心给予全力支持，力求立足上海、更好地辐射长三角，为区域的老百姓服务，为长三角一体化做贡献。”
由于糖足疾病的复杂性，目前尚未拥有行业公认的诊疗“金标准”，这也导致了诊疗区域差异性大、治疗规范缺失等问题。启动仪式当天下午，金山医院也开展了糖尿病足多学科诊疗及临床研究研讨会，众多专家齐聚一堂，就糖足诊疗现状及防治措施进行了深入探讨。其中，准分子激光消蚀术作为一种领先的冠状动脉及外周血管介入先进技术也获得了广泛关注。
复旦大学附属中山医院副院长、国家放射与治疗临床医学研究中心执行主任钱菊英表示：“糖足中心是国家放射与治疗临床医学研究中心的首批落地项目，具有良好的示范作用和重大意义，体现了国家放射与治疗临床医学研究中心以泛血管理论为指导，构建介入创新技术平台，以整体的观念优化诊疗模式和实施慢病管理的理念。”
飞利浦凭借其全球创新资源与领先的技术，为糖足中心提供基于改变病人转诊流程的诊疗一体化解决方案，包含以激光消蚀术和超声筛查为主的先进诊疗设备及服务。未来，飞利浦将结合自身在健康科技领域的创新优势，深度参与糖足中心建设，践行四重目标——改善人们的健康水平、提高医护人员满意度、改善患者体验，并降低关护成本。
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领导地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2019年销售额达195亿欧元，在全球拥有大约80,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。
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