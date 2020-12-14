飞利浦以创新科技助力中国糖尿病足诊疗标准化和规范化

对此，复旦大学附属金山医院沈辉院长表示：“金山医院作为国内首家糖足运行中心，院内的创面诊疗中心将与基层社区医院合作，收治较为复杂的糖尿病足患者，负责进一步诊疗。同时将加强与国内知名医院的合作，与中山医院成立医联体，共同致力于提高糖尿病足的治愈率，未来也将在人才培养、学科建设、综合诊疗等方面为糖足中心给予全力支持，力求立足上海、更好地辐射长三角，为区域的老百姓服务，为长三角一体化做贡献。”



由于糖足疾病的复杂性，目前尚未拥有行业公认的诊疗“金标准”，这也导致了诊疗区域差异性大、治疗规范缺失等问题。启动仪式当天下午，金山医院也开展了糖尿病足多学科诊疗及临床研究研讨会，众多专家齐聚一堂，就糖足诊疗现状及防治措施进行了深入探讨。其中，准分子激光消蚀术作为一种领先的冠状动脉及外周血管介入先进技术也获得了广泛关注。



复旦大学附属中山医院副院长、国家放射与治疗临床医学研究中心执行主任钱菊英表示：“糖足中心是国家放射与治疗临床医学研究中心的首批落地项目，具有良好的示范作用和重大意义，体现了国家放射与治疗临床医学研究中心以泛血管理论为指导，构建介入创新技术平台，以整体的观念优化诊疗模式和实施慢病管理的理念。”



飞利浦凭借其全球创新资源与领先的技术，为糖足中心提供基于改变病人转诊流程的诊疗一体化解决方案，包含以激光消蚀术和超声筛查为主的先进诊疗设备及服务。未来，飞利浦将结合自身在健康科技领域的创新优势，深度参与糖足中心建设，践行四重目标——改善人们的健康水平、提高医护人员满意度、改善患者体验，并降低关护成本。