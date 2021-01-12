飞利浦亮相2021国际电子消费品数字展览会，以创新科技赋能健康生活

飞利浦2021 CES在线新闻发布会，聚焦健康医疗领域创新科技成果





飞利浦全球健康生活事业群负责人Deeptha Khanna与飞利浦首席创新及战略官 Jeroen Tas于CES展会首日参加了飞利浦举办的在线新闻发布会，围绕健康领域和医疗专业领域的先进科技，分享了他们的经验和见解。



“自疫情爆发以来，人们越发习惯以家庭为中心进行活动；足不出户，我们就能在线进行工作、购物、教育并与医护人员取得联系。事实上，飞利浦健康生活事业群的业务中有近一半的销售额是通过线上渠道实现的。” 飞利浦全球健康生活事业群负责人Deeptha Khanna表示，“与此同时，我们也见证了疫情之下健康医疗领域的变革，在远程医疗、虚拟和远程关护技术的驱动下，‘居家健康’的需求变得尤为关键。随着时间的推进，这些变革也将持续下去。”



飞利浦远程监护、远程关护及数字化健康解决方案，赋能大众居家健康生活





在本次CES数字展上，飞利浦重点展出其经临床验证的端到端睡眠解决方案，旨在帮助解决以睡眠呼吸暂停综合征为例的慢性睡眠问题，为患者提供覆盖诊断、治疗和慢病管理的一体化解决方案。在CES上展出的飞利浦Mask Selector，可以帮助医护人员在初始阶段就为大多数患有睡眠呼吸问题的患者找到适配的面罩，通过降低匹配时间和面罩浪费来控制成本，帮助提高业务效率。



同时，飞利浦通过在口腔健康、母婴等领域领先的端到端解决方案，也赋能大众在院外、在居家环境中更好的实现高效、智能的个人健康管理。



飞利浦荣膺“CES 2021创新奖”，展现在健康科技领域的领导地位



2020年12月15日，美国消费技术协会(CTA)®公布了“CES 2021创新奖”的获奖名单，年度行业最佳创新产品均在其列。获奖公司均凭借其出色的产品引领着行业趋势的发展，并通过领先的科技为改善人类福祉作出贡献。此次，飞利浦通过在健康生活领域和专业医疗领域的诸多创新科技及解决方案荣膺“CES 2021创新奖”。