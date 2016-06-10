SleepMapper 移动应用程序（以下简称“应用程序”）为您提供有关 SmartSleep 设备和 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 设备及其他服务（以下简称“服务”）的信息和控制。本隐私声明旨在当您使用我们的服务时，帮助您了解我们的隐私惯例，包括我们将收集什么数据、为何收集、收集目的以及您的个人权利。 SleepMapper 使用由 SmartSleep 和 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 设备（以下简称“设备”）和/或 SleepMapper 移动应用程序（以下简称“应用程序”）收集或处理的个人数据。 本隐私声明适用于设备和/或应用程序收集或处理的个人数据，这些设备和应用程序受 Koninklijke Philips N.V. 或其任何附属公司或子公司（简称“飞利浦”或“我们”）控制。 请同时阅读我们的 Cookie 声明（可在访问应用程序时查看）和使用条款，其中介绍了您使用我们服务应遵守的条款。 收集的个人数据内容及用途 当我们提供服务时，包括访问、下载或安装设备或应用程序或使用我们的服务，我们会接收或收集个人数据（如下详述）。我们可能使用此个人数据根据合同需要执行您申请的服务、根据我们的合法权益或按照我们应承担的法律义务运行、提供、改进、自定义、支持和推广我们的服务。如果您不希望我们收集您的个人数据并对其进行处理，则您可能无法使用由该应用程序提供的所有服务。 敏感个人信息 在我们收集敏感个人数据之前，我们将通知您并请求您明确同意。应用程序中收集的敏感数据包括您的睡眠模式、入睡时的睡眠指标、醒来时的睡眠指标、总睡眠时间、慢波活动、设备提供的声调、提供声调的持续时间、睡眠状态、夜间醒来的次数和时间长短。此外，如果您使用 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 设备，将收集室内的温度、湿度、光线亮度和声压等环境传感器数据。您可以随时撤回同意，这不影响在撤回同意之前根据同意处理的合法性。 敏感个人数据 我们要求您不要在该应用程序上或通过该应用程序或以任何其他方式向我们发送和披露任何敏感个人资料（例如，社会保险号、与种族或种族本源相关的信息、政治见解、宗教或其他信仰、健康、生物特征识别、遗传特征、犯罪背景或工会会员身份）。 帐户数据 我们会在您创建帐户时收集您的个人数据。您可以使用 MyPhilips 帐户登录到应用程序，也可以创建新的飞利浦帐户。我们收集的个人数据包括您的用户名、姓名、电子邮件地址、所在国家/地区、语言和密码。 收集的数据用于创建和管理您的应用程序帐户。您可以使用您的帐户安全登录应用程序。您的帐户将用于发送欢迎电子邮件以验证您的电子邮件地址、与您通信以解答您的疑问以及向您发送与服务密切相关的声明，例如，如果我们的服务临时暂停以进行维护。您的帐户将用于唯一标识您，以提供与您使用设备和您的睡眠数据相关的信息。如果您致电我们的客服寻求产品支持和解决问题，我们将使用设备序列号和 CTN 产品编号来识别您使用的设备类型。我们将使用您的注册信息，创建并管理您的帐户或注册您购买的产品，或订购产品或服务。 提供的其他数据 这些数据包括您提供的信息。您输入到应用程序中的数据包括您的性别、出生日期（月/年）、您的平均睡眠时间和您的总睡眠时间。 收集的数据用于计算您的个人睡眠评分。这将有助于改善您入睡、睡眠中和醒来的习惯，并让您做出改变，从而帮助实现您的睡眠目标和改善您的睡眠。测量您的目标进度并提供如您何时入睡、睡眠和醒来的信息，可以提供有关如何实现您的目标的建议。 设备数据 当您安装、访问或使用设备时，我们可能会收集特定设备的信息。这些信息包括有关您设备的信息，包含唯一用户设备码。我们也会收集会话以及使用数据等有关您使用该设备的信息。 如果您使用 SmartSleep Deep Sleep Headband 设备，该设备会记录睡眠模式、信号和阻抗、睡眠指标，例如何时入睡、何时醒来、您的总睡眠时间、慢波活动、设备提供的声调、提供声调的持续时间、睡眠状态、夜间醒来的次数和时间长短，然后将其同步至应用程序。这些数据还包括唯一的用户设备码、会话和使用数据等有关您使用该设备的信息。 收集的数据用于为您和飞利浦提供有关您使用该设备的信息。该应用程序可能会使用这些数据通过跟踪和可视化您的睡眠结果来显示您是否在一段时间后改善睡眠状况或显示环境数据和睡眠相关的事件。飞利浦使用这些数据提高您对这些产品（例如，质量和功能）和其他飞利浦产品的体验。我们还使用这些数据为您提供相关提示，进行研究以开发和增强您对这些产品的体验，并对这些产品进行创新和改善。 如果您使用 SmartSleep Sleep & Wake-up Light 设备，该设备会记录设备设置和环境传感器数据，例如温度、湿度、光线亮度和声压，并将其传输至应用程序。这些数据还包括唯一的用户设备码、会话和使用数据等关于您设备使用的信息。 收集的数据记录您已启用功能的设置，如闹钟、放松性呼吸、黄昏功能（例如，闹钟设置时间、选定光线曲线和铃声）、夜灯和开启睡前模式。它还会记录您的环境传感器数据，如温度、湿度、光线亮度和声压。SmartSleep Sleep & Wake-up Light 还跟踪您的唯一的用户设备码、会话和使用数据（例如，光线、声音、显示和功能使用）、固件更新、设备重置、位置、时区、WiFi 信号强度等关于您设备使用的信息。收集的数据将通过 WiFi 与应用程序和/或其他数据存储进行同步。 Cookie 我们使用 Cookie、标签或类似技术来运行、提供、改进、理解和自定义我们的服务。Cookie 使我们能够识别您的移动设备和收集您的个人数据，包括您的唯一用户设备码、移动设备的 IP 地址、您使用的移动互联网浏览器或操作系统的类型、会话和使用数据或服务相关性能的信息等有关您使用该应用程序的信息。 有关本应用程序中使用的 Cookie 或其他相似技术的更多信息，请阅读 Cookie 声明，您可以在应用程序的隐私设置中找到该声明。 位置数据 当您允许我们获取您的位置数据，我们会收集您移动设备的地理位置。您可以通过应用程序或移动设备中的设置随时阻止对地理位置的收集。 您的设备位置信息将用于启用蓝牙服务（仅限 Android）。 客户支持 您可以向我们提供有关您使用我们服务的信息，包括您与飞利浦的互动和如何联系您的信息，以便我们为您提供客户支持。我们运营和提供服务，包括提供客户支持，以及改进、修复和自定义我们的服务。我们还会使用您的信息在您联系我们时进行答复。 综合数据 我们可能会将您的个人数据（包括帐户数据、您提供的其他数据、设备数据、Cookie、位置数据）与您在互动期间收集的数据（电子邮件、应用程序和连接的产品、IP 地址、Cookie、设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详细信息）合并在一起。我们合并并使用匿名数据来帮助我们改进内容、应用程序的功能和可用性、我们的产品和服务，以及开发新产品和服务。 我们可能会合并并使用从设备和应用程序收集的匿名数据，并与飞利浦集团的其他公司以及信任的第三方共享这些数据。 我们可能会出于临床或科学出版目的合并并使用匿名数据来进行深入的睡眠相关科学研究，例如可能用于产品营销宣传用途的同行评审期刊、白皮书或专业研讨会。 如果您购买了其他飞利浦互连设备，我们仅在征求您同意后在应用程序中合并设备的数据，以提高您的睡眠体验和应用程序功能。 营销 如果您选择接收可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销宣传，我们可能会通过电子邮件向您发送营销和促销宣传。您可以选择不加入此服务并随时取消订阅此类宣传。 权限 应用程序可能需要您的权限以访问您的手机或传感器（例如，相机、Wi-Fi、地理位置或蓝牙）或移动设备上的其他数据（例如，照片、日程表或联系信息）。 我们仅在需要为您提供服务时或在您明确同意后使用此类数据。我们使用时间相关数据来显示与您的移动设备一致的睡眠数据。 有时，权限是您使用移动设备操作系统的技术前提。在这种情况下，应用程序可能会要求您提供访问此类传感器或数据的权限，但是，我们不会收集此类数据，除非需要为您提供应用程序服务且仅在您同意后进行收集。 将同哪些人共享您的个人数据？ 根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。 服务提供商 我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。 我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据： IT 和云提供商 这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。 分析服务提供商 这些提供商为 Adobe Analytics 和 Apptentive 提供特定服务，如营销分析和报告工具。 飞利浦要求其服务提供商为您的个人数据提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人数据且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人数据提供保护。 其他第三方 飞利浦还与处理您的个人数据以用于其自身用途的第三方协同工作。请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人数据类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。 如果飞利浦与使用您的个人数据用于其自身用途的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在共享您的个人数据之前根据适用法律告知您和/或获得您的同意。 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在您的请求中，请阐明您希望访问、纠正、擦除、限制或想要反对对其进行处理的具体个人数据内容。出于对您的保护，我们仅执行与您的帐户、电子邮件地址或其他帐户信息（您使用其向我们发送请求）关联的个人数据相关的请求，且我们可能需要在执行您的请求之前验证您的身份。我们将尽可能在合理可行的情况下尽快按照您的请求操作。 请注意，如果您使用（某些）选择和权利，则可能无法使用我们的全部或部分服务。 我们负责保护您的个人资料 我们将认真履行保护您的个人数据的责任，以避免对您托付给飞利浦的个人数据造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据。出于此目的，我们实施了包括访问控制、防火墙和安全协议在内的各种措施。 针对家长们的特别信息 虽然根据适用法律规定，该服务并不针对儿童，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露儿童的个人数据前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。我们致力于保护儿童的隐私需要且我们强烈建议家长和监护人在其子女的网上活动和兴趣方面起到积极作用。 如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请通过 [email protected] 与我们联系。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。 当地特定信息：加利福利亚隐私权利（仅限美国） 根据《加利福尼亚州民法典》第 1798.83 条的规定，加利福尼亚州用户有权每年一次向我们免费请求获取相关信息，以了解我们在上一历年出于直接营销目的向第三方披露的个人信息（如果有）。如果适用，此信息将包含已分享的个人信息类别列表，以及我们在上一历年与其分享该信息的所有第三方的名称和地址。如果您是加利福利亚居民并且希望提出此请求，请访问我们的隐私网站：http://www.philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback.html 隐私声明的更改 我们的服务可能会不时发生变更，恕不事先另行通知。为此，我们保留不时修改或更新本隐私声明的权利。当我们更新本隐私声明时，我们也会在本隐私声明的顶部更新日期。 我们鼓励您定期审阅本隐私声明的最新版本。 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