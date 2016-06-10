Lumea IPL App

飞利浦 Lumea IPL 应用程序帮助您在使用 Lumea IPL 设备（下称“设备”）时管理您的脱毛照射和目标，并为您提供个性化的美容和脱毛建议（下称“服务”）。
本隐私声明旨在帮助您在使用我们的服务时了解我们的隐私做法，其中包括我们收集的数据内容、我们收集数据的原因、我们如何处理收集到的数据以及您的个人权利。
本隐私声明适用于由 Philips Consumer Lifestyle B.V. 或其任何附属公司或子公司（下称“飞利浦”或“我们”）控制应用程序处理的个人数据。
我们出于哪些目的收集哪些信息和个人数据？
当我们提供服务时，包括您访问、下载、安装应用程序时，我们会处理信息和个人数据（如下所述）。出于合同履行的必要性，我们可能会根据您的同意或按您的要求处理这些个人数据，以便基于我们的合法利益运营、提供、改进、定制、支持和营销我们的服务，或遵守我们可能要履行的法律义务。如果您不希望我们处理您的个人数据，则您可能无法使用该等服务。
敏感个人数据
在我们收集敏感的个人数据之前，我们会通知您，并征您的明确同意。根据您的选择，我们允许您将自己的美容和脱毛细节安全地存储在自己的帐户中，这样，如果您在另一个设备上安装应用程序，就可以轻松将这些信息转存到新设备上。我们还使用您的数据为您提供个性化的美容和脱毛体验，例如，通过定制的指导计划、提醒和其他服务。处理的数据包括您的：
根据您的设置，我们可能会向您发送电子邮件、推送通知、应用程序内内容和应用程序内消息。我们也可能出于个性定制的目的，对您的数据进行合并、假名化、匿名化或聚合处理。 帐户数据 我们会在您创建帐户时收集您的个人数据。您可以使用飞利浦帐户或您的社交媒体个人资料（包括您的 Apple 帐户）登录应用程序。 如果您选择通过社交媒体登录，我们收集的个人数据可能包括您的基本公开资料（例如，个人资料照片、标识符、性别、个人资料 URL、生日、主页和位置）及电子邮件，旨在验证您的身份。在这种情况下，您的社交媒体提供商可能会收集有关您使用应用程序的信息和使用社交媒体帐户登录的信息。请阅读您的社交媒体提供商的隐私声明（例如，Facebook、Google、Apple）以了解有关其隐私做法的信息。 早期版本的应用程序允许您使用 Facebook SDK 进行登录，这让 Facebook 可以处理以下信息：
我们收集的个人数据可能包括您的用户名、姓名、电子邮件地址、国家/地区、语言、密码和基本统计信息，如性别（可选）。我们还会处理与您的应用程序使用情况相关的信息，包括您的会话、登录和验证详情，我们会使用它们管理您的帐户。
根据您的设置，我们可能会向您发送电子邮件、推送通知、应用程序内内容和应用程序内消息。我们也可能出于个性定制的目的，对您的数据进行合并、假名化、匿名化或聚合处理。
帐户数据
我们会在您创建帐户时收集您的个人数据。您可以使用飞利浦帐户或您的社交媒体个人资料（包括您的 Apple 帐户）登录应用程序。
如果您选择通过社交媒体登录，我们收集的个人数据可能包括您的基本公开资料（例如，个人资料照片、标识符、性别、个人资料 URL、生日、主页和位置）及电子邮件，旨在验证您的身份。在这种情况下，您的社交媒体提供商可能会收集有关您使用应用程序的信息和使用社交媒体帐户登录的信息。请阅读您的社交媒体提供商的隐私声明（例如，Facebook、Google、Apple）以了解有关其隐私做法的信息。
早期版本的应用程序允许您使用 Facebook SDK 进行登录，这让 Facebook 可以处理以下信息：
您可以阅读 Facebook 的隐私政策，了解有关 Facebook 如何使用您的信息的更多信息。Facebook 可能会在您的居住国以外的国家/地区处理此类信息，这些国家/地区可能无法按照《条例》（欧盟）2016/679 为个人数据提供足够的保护。
我们会使用您的帐户数据创建和管理您的帐户并提供个性化的服务。您可以使用您的帐户安全登录应用程序。如果您创建了一个用于登录应用程序的飞利浦帐户，我们将向您发送一封欢迎电子邮件，以验证您的用户名和密码，与您通信以解答您的疑问，以及向您发送与服务相关的声明，或经您同意后向您发送直接营销通信资料。您还可以使用您的飞利浦帐户订购飞利浦产品或服务，参加促销活动或游戏，参加与我们的促销相关的社交媒体活动（例如单击“赞”或“分享”），以及参与产品测试或调查。
分析数据
如果您同意，我们会在您使用我们的服务时观察和收集一些数据，从而帮助改进该应用程序和我们的连接产品（并且为您开发新的个人健康解决方案！）。 我们也可能利用这些见解来进一步个性化我们的服务。 所处理的数据包括您在使用应用程序时提供的数据、移动设备标识符、会话和使用数据、操作系统、型号、网络信息和（经过遮蔽的）IP 地址，以及应用程序信息，如应用程序名称、版本、使用情况和事件、访问的页面和会话信息。我们可能会使用 Cookie、标签和/或类似技术，并且会请服务提供商代表我们并根据我们的指示处理您的详细信息。我们可能出于统计、分析和个性化的目的，对您的数据进行合并、假名化、匿名化或聚合处理。您可以在应用程序设置下找到更多详细信息。
Cookie 数据
我们处理来自您的移动设备的信息，并使用 Cookie、标签、像素或类似技术（统称为“Cookie”）来提供我们的服务。Cookie 让我们能够识别您的移动设备，并根据本声明收集信息和个人数据。我们处理的信息可能包括您的移动设备数据（如唯一标识符、会话和使用数据、操作系统、型号、运营商、网络信息和 IP 地址）以及应用程序信息（如应用程序名称、版本、使用和事件、访问的页面和会话信息）。我们还可能使用这些信息向您展示特定国家/地区的内容（包括您当地语言的信息）。
营销数据
如果您选择接收根据您的喜好和上网行为提供的可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销宣传，我们可能会通过电子邮件、电话和其他数字渠道（例如移动应用程序和社交媒体）向您发送营销和促销宣传。为了能够根据您的喜好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化体验，我们会分析和综合您的个人数据。您可以选择不加入此服务并随时取消订阅此类宣传。
调查和研究数据
我们可能会邀请您参加调查或研究性质的调研。我们收集的个人数据包括您的回复，这可能涉及到您对于互动使用我们的服务或第三方服务的意见和体验，以及有关您的美容和脱毛程序或任何其他个人健康话题的信息。我们可能会将您的调查数据与我们在您使用该应用程序时收集的分析信息结合起来处理。我们利用这些数据来了解我们的用户，并利用这些洞察力来改进飞利浦美容领域的应用程序和服务。为此，我们会对您的信息和答复进行分析和聚合。部分此类项目可能采用匿名的方式开展，在此类情况下，我们不会收集任何个人数据。在任何情况下，只要您加入这些项目，就会收到有关您的数据将被如何处理的补充信息。
反馈数据
我们可能会请您对自己的 Lumea 体验进行反馈。在某些情况下，我们会在征得您同意的前提下，在应用程序中公布您的姓名和反馈，以帮助其他用户。除非另有说明，否则我们恳请您不要向我们披露任何敏感的个人数据，例如社会保险号码，与种族或民族血统、政治观点、宗教、哲学或其他信仰、健康、性生活或性取向相关的信息，生物识别或遗传特征、犯罪背景或工会会员身份。您可以随时要求我们删除您的反馈。
客户支持数据
您可以向我们提供有关您使用我们服务的信息，包括您与飞利浦的互动和如何联系您的信息，以便我们为您提供客户支持。我们运营和提供服务，包括提供客户支持，改进、修复和自定义我们的服务。我们还会使用您的信息在您联系我们时进行答复。
综合数据
我们可能会综合您的个人数据，包括帐户数据，由您提供的其他数据，设备数据，Cookie，位置数据，在您互动和使用飞利浦数字渠道期间收集的数据，如社交媒体，网站，电子邮件，应用程序和连接的产品，IP 地址，Cookie，设备信息，您单击或轻击的宣传信息，位置详细信息，及您访问的网站等。根据您的选择，我们可能会分析您的综合数据，以便向您提供服务，例如让您了解您的脱毛照射，并根据本声明提供个性化的内容、信息和提示。我们还可能使用这些数据来改进应用程序和服务的内容、功能和可用性，以及开发美容领域的新产品和服务。
评价和评论数据
如果您在应用商店对应用进行评论或评分，我们可能会处理此类信息以回复您的评论和问题、了解您在使用应用时的感受、熟悉您对应用和我们品牌的总体看法，以及使用这些见解来改进应用程序。我们只能看到您的应用商店用户名、评分、评论以及您决定与我们分享或公开的任何其他详细信息。除非您提出请求，否则我们不会将这些信息与您的帐户凭据或您向我们提供的任何其他信息关联起来。当您需要客户支持时，我们可能会使用您的数据来跟进您的案例，并根据本通知指导您完成我们的客户支持流程。
权限
该应用程序可能会请求您访问移动设备的存储功能、传感器或其他功能的权限。当对于提供下文所述服务确有必要时，我们会要求获得访问权限。
在某些情况下，出于移动设备的技术需要，您的操作系统可能会申请某些权限，但这些权限并非由飞利浦控制或使用。除非根据本声明提供服务而确有必要，否则我们不会收集与此类授权相关的任何数据。
您可以随时通过操作系统的设置阻止或撤销这些权限。
与其他人共享您的个人资料
根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。
关联公司
我们可能与属于飞利浦集团的其他飞利浦实体分享您的数据。 例如，一些飞利浦实体可能帮助我们管理应用程序基础设施，或者负责管理您的查询。只有出于完成工作的目的而确实需要访问您的数据的人员才会处理您的数据。
服务提供商
我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运营、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的应用程序。我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：
飞利浦要求其服务提供商为您的个人资料提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人资料且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人资料提供保护。
其他第三方
飞利浦还可能会与出于自身目的处理您的信息或个人数据的第三方合作。请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人数据类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。
如果飞利浦与使用您的个人数据用于其自身用途的第三方共享信息或个人数据，飞利浦将确保在共享您的个人数据之前根据适用法律告知您和/或获得您的同意。
飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。此类所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的个人资料转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人资料转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。
如有相关法律要求，或者出于保护我们权利之目的，我们可能与公共机构和政府机构分享您的数据。
跨境传输
您的个人数据可能会在我们拥有设施或我们雇用服务提供商的任何国家/地区存储和处理。通过使用服务，您确认信息会转移（如果需要）到您居住国以外的国家/地区，而这些国家/地区的数据保护规则可能与您所在的国家/地区不同。在某些情况下，这些其他国家/地区的法院、执法机构、监管机构或安全机构可能有权访问您的个人数据。
如果您位于欧洲经济区 (EEA)，可能会将您的个人数据传输至位于由欧盟执委会认可的非 EEA 国家/地区的附属公司或服务提供商，它们根据标准提供足够的数据保护（可从此处查看这些国家/地区的完整列表）。
对于从 EEA 传输至未由欧盟执委会认可合适的国家/地区（如美国），我们已采取由欧盟执委会采纳的适当措施来保护您的个人数据，这些措施包括我们针对客户、供应商和业务合作伙伴数据的具有约束力的公司规定和/或标准合同条款。您可以通过访问上述链接或点击此处联系我们来获得这些措施的副本。
我们会将您的数据保留多长时间？
根据收集数据的目的，我们将尽可能长时间保留您的个人数据。我们用于确定保留时间的条件包括：(i) 您使用应用程序和服务的时间长短；(ii) 是否存在我们应承担的法律义务或 (iii) 鉴于我们的法律地位，是否建议保留（如相关适用法定时效、诉讼或监管调查）。
您的选择与权利
如果您希望提交请求以访问、纠正、擦除、限制或反对对您之前向我们提供的个人数据的处理，或如果您希望提交请求以接收个人数据的电子副本，用于将其传输至另一家公司（在适用法律规定的范围内，为您提供数据可迁移性权利），您可以通过点击此处联系我们。我们将根据适用法律回复您的请求。
在您的请求中，请阐明您希望访问、纠正、擦除、限制或反对对其进行处理的具体个人数据内容。出于对您的保护，我们仅执行与您的帐户、电子邮件地址或其他帐户信息（您使用其向我们发送请求）关联的个人数据相关请求，并且我们可能需要在执行您的请求之前验证您的身份。我们将尽可能在合理可行的情况下尽快按照您的请求操作。
在我们处理您的数据以根据我们的条款提供服务时，如果未能处理您的数据，我们可能就无法提供服务。如果我们的依据是自身的合法利益，我们会确保处理范围不会侵犯您的隐私权利和利益。如果我们的依据是您的同意，您可以在任何时候撤回同意，但在您撤回之前已执行的数据处理的合法性不受影响。
如果您使用（某些）选择和权利，您可能无法再使用我们的全部或部分的服务。
我们负责保护您的个人资料
我们将认真履行保护您的个人资料的责任，以避免对您托付给飞利浦的个人资料造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据。出于此目的，除此之外，我们还实施访问控制、使用防火墙和安全协议。
针对家长们的信息
虽然根据适用法律规定，服务不针对儿童，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露儿童的个人数据前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。我们致力于保护儿童的隐私需要且我们强烈建议家长和监护人在其子女的网上活动和兴趣方面起到积极作用。
如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请点击此处联系我们。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。
隐私声明的更改
我们的服务可能会不时发生变更，我们恕不预先另行通知。为此，我们保留不时修改或更新本隐私声明的权利。当我们更新本隐私声明时，我们也会在本隐私声明的顶部更新日期。我们鼓励您定期审阅本隐私声明的最新版本。
新的隐私声明一经公布立即生效。如果您不同意已修订的声明，则应该更改您的首选项，或者考虑停止使用我们的服务。如果您在这些更改生效后继续访问或使用我们的服务，即表明您确认已了解隐私声明的更新版。
联系我们
如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何疑问，您可以点击此处联系我们（包括我们的数据保护专员和/或代表）。此外，您有权向您所在国家或地区的监察机关主管提出申诉
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