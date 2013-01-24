Lumea IPL App 可帮助您设置与脱毛有关的治疗计划和目标；接收相关提醒以跟上自己的治疗计划；根据进度获取个性化使用贴士并跟踪您的进度和 Lumea 设备使用情况；除了这些服务之外，还向全球其他用户提供其它服务（“服务”）。此隐私声明旨在当您使用我们的服务时，帮助您了解我们的隐私惯例，包括我们将收集什么数据、为何收集、收集目的和您的个人权利。



Lumea IPL App 使用 Lumea IPL App 移动应用程序（“应用程序”）收集或处理的个人资料。



本隐私声明适用于应用程序收集或处理的个人数据，这些应用程序受 Koninklijke Philips N.V. 或其任何关联方或子公司（简称“飞利浦”或“我们”）控制。



请同时阅读我们的 Cookie 声明和使用条款，其中介绍了您使用我们服务应遵守的条款。

收集的个人数据内容及用途



当我们提供服务时，包括访问、下载、安装应用程序或使用我们的服务，我们会接收或收集个人数据（如下详述）。我们可能使用此个人数据根据合同需要执行您申请的服务、根据我们的合法权益或按照我们应承担的法律义务运行、提供、改进、自定义、支持和推广我们的服务。如果您不希望我们收集您的个人数据并对其进行处理，则您可能无法使用服务。



敏感个人数据



在我们收集敏感个人数据之前，我们将通知您并请求您明确同意。此类数据包括发色和肤色。您可以随时撤回同意，这不影响在撤回同意之前根据同意处理的合法性。



敏感个人数据



我们要求您不要在该应用程序上或通过该应用程序或以任何其他方式向我们发送和披露任何敏感个人数据（例如，社会保险号、与种族或种族本源相关的信息、政治见解、宗教或其他信仰、健康、生物特征识别、遗传特征、犯罪背景或工会会员身份）。



帐户数据



我们在创建帐户时收集您的个人数据。您可以使用 MyPhilips 帐户或您的社交媒体个人资料登录到该应用程序。我们收集的个人数据可能包括您的用户名、个人数据照片、姓名、电子邮件地址、性别、生日/年龄、所在国家/地区、语言、最新推文、个人数据 URL、社交媒体个人资料、位置和密码。



收集的个人数据用于创建和管理您的帐户。您可以使用您的帐户安全登录应用程序。如果您创建 MyPhilips 帐户以登录应用程序，我们将向您发送一封欢迎电子邮件以验证您的用户名和密码、与您通信以解答您的疑问以及向您发送与服务密切相关的声明，或在您选择接收此类电子邮件的情况下直接接收营销宣传资料。您还可以使用您的 MyPhilips 帐户订购飞利浦产品或服务，参加促销活动或游戏，参加与飞利浦促销相关的社交媒体活动（例如单击“赞”或“分享”），并参与产品测试或调查。



Facebook



我们使用 Facebook 登录。这使您可以通过您的 Facebook 凭证登录我们的应用程序。飞利浦将收集您的以下信息：Facebook 凭证、姓名、电子邮件地址和与您的 Facebook 帐户相关的照片。当您使用 Facebook 登录时，Facebook 还会收集某些信息：



配置数据： 用户登录后，SDK 发出定期后台请求，以自动管理访问令牌的生命周期。

用户登录后，SDK 发出定期后台请求，以自动管理访问令牌的生命周期。 错误信息： SDK 捕获错误信息，包括在 SDK 初始化期间出现的错误信息，其中可能包含登录到 Facebook 的个人的用户 ID.

SDK 捕获错误信息，包括在 SDK 初始化期间出现的错误信息，其中可能包含登录到 Facebook 的个人的用户 ID. 短期数据：SDK 出于管理欺诈和滥用行为的目的对某些用户活动进行衡量。对于那些没有登录到 Facebook 的用户，这些数据仅在很短的时间段内予以保留。



请参阅 Facebook 隐私政策（详见以下网址：facebook.com/about/privacy），了解有关其如何使用信息的更多信息。



提供的其他数据



该数据包括体毛颜色、肤色、通知设置、治疗历史记录、目标、Lumea 设备使用情况以及对调查的回答。



收集的数据用于帮助您设置治疗计划和目标，不但可以接收提醒以遵循治疗计划，而且可以获得基于进度的个性化使用提示，并追踪您的进度和 Lumea 设备使用情况。为此，我们会通过应用程序或电子邮件向您发送推送通知。



Cookie



我们使用 Cookie、标签或类似技术来运行、提供、改进、理解和自定义我们的服务。Cookie 使我们能够识别您的移动设备和收集您的个人数据，包括您的唯一用户设备码、移动设备的 IP 地址、您使用的移动互联网浏览器或操作系统的类型、会话和使用数据、或服务相关性能的信息等有关您使用该应用程序的信息。



有关用于此应用程序中的 Cookie 或其他类似技术的使用的详细信息，请阅读我们的 Cookie 声明。



位置数据



当您允许我们获取您的位置数据，我们会收集您移动设备的地理位置。您可以通过应用程序或移动设备中的设置随时阻止对地理位置的收集。



当您使用支持页面上的“查找您附近的飞利浦”功能时，系统将要求您与飞利浦共享位置数据。如果您使用我们的位置功能，根据您的位置数据，系统将您指引到您附近的商店，或提供您所在国家/地区的客户服务联系人详细信息。



交易信息



如果您支付我们的服务费用，我们会收到信息和确认单，例如包括从应用程序专卖店或处理您付款的其他第三方提供的付款收据。



客户支持



您可以向我们提供有关您使用我们服务的信息，包括您与飞利浦的互动和如何联系您的信息，以便我们为您提供开户支持。我们运行和提供服务，包括提供客户支持，改进，修复和自定义我们的服务。我们还会使用您的信息在您联系我们时进行答复。



综合数据



我们可能会综合您的个人数据，包括帐户数据、由您提供的其他数据，Cookie、位置数据、在您互动和使用飞利浦数字频道期间收集的数据，例如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接的产品、IP 地址、Cookie、设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详细信息，以及您访问的网站。



我们会分析综合数据，并使用该数据为您提供相关服务，例如帮助您设置自己的治疗计划和目标；接收相关提醒以跟上自己的治疗计划；根据进度获取个性化使用贴士并跟踪您的进度和 Lumea 设备使用情况；帮助我们改善应用程序、设备和服务的内容、功能和可用性以及开发新的产品和服务。



如果您选择加入根据您的喜好和上网行为接收可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销有关的促销宣传，我们可能会通过电子邮件、电话以及移动应用程序和社交媒体等其他数字渠道向您发送营销和促销宣传。为了能够根据您的喜好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化体验，我们可能会分析和综合您的个人数据。您可以选择不加入此服务并随时取消订阅此类宣传。



权限



应用程序可能需要您的权限以访问您的手机或传感器（例如，相机、Wi-Fi、地理位置或蓝牙）或移动设备上的其他数据（例如，照片、日程表或联系信息）。



我们仅在需要为您提供服务时或在您明确同意后使用此类数据。

有时，权限是您使用移动设备操作系统的技术前提。在这种情况下，应用程序可能会要求您提供权限以访问此类传感器或数据，但是，我们不会收集此类数据，除非需要为您提供应用程序服务且仅在您同意后进行收集。

将同哪些人共享您的个人数据？



根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。



服务提供商



我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。



我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：



IT 和云提供商



这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。



飞利浦要求其服务提供商为您的个人数据提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人数据且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人数据提供保护。



其他第三方



飞利浦还与处理您的个人数据以用于其自身用途的第三方协同工作。请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人数据类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。



如果飞利浦与使用您的个人数据用于其自身用途的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在共享您的个人数据之前根据适用法律告知您和/或获得您的同意。



飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。该等所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的您的个人数据转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人数据转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。



跨境传输



您的个人数据可能会在我们设有机构或有服务提供商参与的国家/地区进行存储和处理，且通过使用服务，表示您同意将信息（如有）传输至您所在国家/地区以外的国家/地区，这可能会采用与您所在国家/地区不同的数据保护规则。在某些情况下，这些其他国家/地区的法院、法律实施机构、监管机构或安全机构可能有权访问您的个人数据。

如果您位于欧洲经济区，我们可能会将您的个人数据传输至位于由欧盟委员会认可的非欧洲经济区国家/地区的附属公司或服务提供商，它们根据标准提供足够的数据保护（可从此处查看这些国家/地区的完整列表）。对于从欧洲经济区传输至未由欧盟委员会认可合适的国家/地区（如美国），我们已采取由欧盟委员会采纳的适当措施来保护您的个人数据，这些措施包括我们针对客户、供应商和业务合作伙伴数据的具有约束力的公司规定和/或标准合同条款。您可以通过访问上述链接或联系 privacy@philips.com 来获得这些措施的副本。

我们会将您的数据保留多长时间？



根据收集该数据用途的需要或许可，我们将尽可能长时间的保留您的个人数据。我们用于确定保留时间的条件包括：(i) 您使用应用程序和服务的时间长短；(ii) 是否存在我们应承担的法律义务或 (iii) 鉴于我们的法律地位，是否建议保留（如相关适用法定时效、诉讼或监管调查）。

您的选择与权力



如果您希望提交请求以访问、纠正、擦除、限制或反对对您之前向我们提供的个人数据的处理，或如果您希望提交请求以接收个人数据的电子副本，用于将其传输至另一家公司（在适用法律规定的范围内，为您提供数据可迁移性权利），您可以通过 privacy@philips.com 联系我们。我们将根据适用法律回复您的请求。



在您的请求中，请阐明您希望访问、纠正、擦除、限制或反对对其进行处理的具体个人数据内容。出于对您的保护，我们仅执行与您的帐户、电子邮件地址或其他帐户信息（您使用其向我们发送请求）关联的个人数据相关的请求，且我们可能需要在执行您的请求之前验证您的身份。我们将尽可能在合理可行的情况下尽快按照您的请求操作。



请注意，如果您使用（某些）选择和权利，则可能无法使用我们的全部或部分服务。

我们负责保护您的个人资料



我们将认真履行保护您的个人数据的责任，以避免对您托付给飞利浦的个人数据造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施以帮助保护您的数据。出于此目的，除此之外，我们实施了访问控制、使用防火墙和安全协议。



针对家长们的信息



虽然根据适用法律规定，该服务并不针对儿童，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露儿童的个人数据前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。我们致力于保护儿童的隐私需要且我们强烈建议家长和监护人在其子女的网上活动和兴趣方面起到积极作用。



如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请通过 privacy@philips.com 联系我们。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。

当地特定信息：加利福利亚隐私权利（仅限美国）



根据《加利福尼亚州民法典》第 1798.83 条的规定，如果我们的客户是加利福尼亚州居民，则其有权每年一次向我们免费请求获取相关信息，以了解我们在上一日历年出于直接营销目的向第三方披露的个人信息（如果有）。如果适用，这些信息将包含已分享的个人信息类别列表，以及我们在上一日历年与其分享该信息的所有第三方的名称和地址。如果您是加利福利亚居民并且希望提出此请求，请访问我们的隐私网站：philips.com/a-w/privacy/questions-and-feedback

隐私声明的更改



我们的服务可能会不时发生变更，恕不事先另行通知。为此，我们保留不时修改或更新本隐私声明的权利。当我们更新本隐私声明时，我们也会在本隐私声明的顶部更新日期。



我们鼓励您定期审阅本隐私声明的最新版本。



新的隐私声明一经公布立即生效。如果您不同意已修订的声明，则应该更改您的首选项，或者考虑停止使用我们的服务。在这些更改生效后继续访问或使用我们的服务，即表明您已经了解和同意修订版的隐私声明。

联系我们



如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何问题，请联系我们的数据保护专员：privacy@philips.com。此外，您有权向您所在国家或地区的监察机关主管提出申诉。

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