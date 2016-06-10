Lumea IPL App

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Cookie 数据



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营销数据



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调查和研究数据



我们可能会邀请您参加调查或研究性质的调研。我们收集的个人数据包括您的回复，这可能涉及到您对于互动使用我们的服务或第三方服务的意见和体验，以及有关您的美容和脱毛程序或任何其他个人健康话题的信息。我们可能会将您的调查数据与我们在您使用该应用程序时收集的分析信息结合起来处理。我们利用这些数据来了解我们的用户，并利用这些洞察力来改进飞利浦美容领域的应用程序和服务。为此，我们会对您的信息和答复进行分析和聚合。部分此类项目可能采用匿名的方式开展，在此类情况下，我们不会收集任何个人数据。在任何情况下，只要您加入这些项目，就会收到有关您的数据将被如何处理的补充信息。



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