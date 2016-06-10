隐私声明 Skin Analyst App

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Skin Analyst App 使用蓝牙连接的/智能剃须刀、iPhone 皮肤检测工具（以下简称“设备”）和 Skin Analyst App 移动应用程序（以下简称“App”）收集或处理的个人资料。
本隐私声明适用于设备和App收集的个人资料，这些设备和 App 受 飞利浦（中国）投资有限公司 或其任何关联公司（以下简称“飞利浦”）控制。
设备数据 如果您使用智能剃须刀设备，该设备会记录设备的使用情况，如使用时间和设置、电池电量，并传输到应用程序。这些数据还包括
设备数据
如果您使用智能剃须刀设备，该设备会记录设备的使用情况，如使用时间和设置、电池电量，并传输到应用程序。这些数据还包括
如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。 如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。 如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。 如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。
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针对家长们的特别信息
虽然 Skin Analyst App 并非针对 18 岁以下的未成年人制作，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露未成年人的个人资料前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。 如果父母或监护人发现其 18 岁以下的子女向我们提供了个人资料，请通过 [email protected]与我们联系。如果我们发现 18 岁以下的未成年人向我们提供了个人资料，我们将从我们的文件中删除这些信息。
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