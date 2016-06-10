隐私声明 Skin Analyst App

本隐私声明的上次修改日期为 2017 年 08 月 07 日

Skin Analyst App 使用蓝牙连接的/智能剃须刀、iPhone 皮肤检测工具（以下简称“设备”）和 Skin Analyst App 移动应用程序（以下简称“App”）收集或处理的个人资料。

本隐私声明适用于设备和App收集的个人资料，这些设备和 App 受 飞利浦（中国）投资有限公司 或其任何关联公司（以下简称“飞利浦”）控制。

收集和使用的数据

account data

帐户数据

包括用户名、姓名、电子邮件地址、移动电话号码、微信账号（当您选择使用微信账号登录时）、国家/地区、语言、密码、出生年份、用户位置

 

§ 收集的数据用于创建和管理您的帐户。您的帐户将用于发送欢迎信息（通过电子邮件、短信或其他方式，具体取决于您所在的位置）以验证您的用户名和密码、与您通信以解答您的疑问、允许您参与产品测试或调查、以及向您发送完全与服务相关的声明，例如，如果我们的服务临时暂停以进行维护。我们将使用您的注册信息，创建并管理您的 App 帐户或登记您的购买行为。

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Data filled in by you

您填写的数据

包括皮肤照片、皮肤类型、皮肤护理功效、皮肤检测值、皮肤状况/问题、皮肤清洁效果信息、对调查问卷的回答和测值。

 

§ 收集的数据用于为您提供个性化皮肤清洁效果和个人皮肤指导程序。我们通过自定义设备设置和为您提供皮肤效果的洞察信息和个性化皮肤指导程序来做到这一点。

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Devices data

设备数据

如果您使用智能剃须刀设备，该设备会记录设备的使用情况，如使用时间和设置、电池电量，并传输到应用程序。这些数据还包括

 

 

  • 收集的数据用于自定义设备、为您提供皮肤效果的洞察信息和个性化皮肤指导程序。

 

  • 收集的数据能让我们了解您对设备的使用情况。

 

如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。

 

 

  • 收集的数据用于测试皮肤的粗糙和水润程度，测值可输入用于皮肤指导程序。
  • 收集的数据用于自定义设备、为您提供皮肤效果的洞察信息和个性化皮肤指导程序。
  • 收集的数据能让我们了解您对设备的使用情况。

 

如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。

  • 收集的数据用于自定义设备、为您提供皮肤效果的洞察信息和个性化皮肤指导程序。
  • 收集的数据能让我们了解您对设备的使用情况。

 

如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。

  • 收集的数据用于自定义设备、为您提供皮肤效果的洞察信息和个性化皮肤指导程序。
  • 收集的数据能让我们了解您对设备的使用情况。

 

如果您使用皮肤检测工具（适用于您的 iPhone），iPhone 可记录您皮肤的细腻图像并将其发送至 App。此照片可存储到您的 iPhone 上。

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Cookies

Cookies

应用程序会使用 cookie 或类似的技术。这些数据包括用户设备码、移动设备的 IP 地址、您使用的移动互联网浏览器或操作系统的类型、会话和使用数据等有关您使用该 App 的信息。

 

我们使用的 cookie 类型为：

 

必需的 Cookie

这些 cookie 确保 App 正常工作。

 

分析型 Cookie

这些 cookie 可以分析 App 的使用情况，以便我们能评估和改善网站的性能。

 

社交媒体

这些 cookie 能帮您连接到社交网络并阅读评论。

 

定向广告 Cookie

这些 cookie 会帮助提供更符合您兴趣的广告，无论是否使用飞利浦的网站。

 

  • 这些数据能告诉我们您对应用程序中的哪些内容感兴趣，并追踪您对应用程序的使用情况，进而提高应用程序的使用体验或分享社交媒体内容。通过 cookie 我们还能确保应用程序正常运作。

 

  • 收集的数据用于为您提供应用程序的功能。

 

  • 收集的数据能让我们了解您对应用程序和设备的使用和访问情况。

 

  • 有关由社交媒体方设置的 cookie 以及它们可能收集的数据的更多信息，请参阅社交媒体方发表的隐私声明。下面列出了飞利浦最常用的社交媒体渠道的隐私声明：
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Location data

位置数据

当您允许我们获取您的位置数据，我们或会收集您移动设备的地理位置。

 

  • 收集的数据用于获取您的本地天气和污染物数据，并为您提供最佳皮肤和指导计划
  • 当您使用支持页面上的“查找您附近的飞利浦”功能时，系统将要求您与飞利浦共享位置数据。根据您的位置数据，系统将您指引到您附近的商店，或提供您所在国家/地区的客户服务联系人详细信息。
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Combined data

综合数据

这些数据包括 帐户数据、您填写的数据、设备数据、Cookies、位置数据以及飞利浦在与您互动期间所收集的数据，包括：

 

  • 有关您的交互和使用飞利浦数字频道的资料，如社交媒体、网站、电子邮件、app 和互联产品。该数据可能包括：IP 地址、Cookie、设备信息、您点击的信息、位置详情以及您访问的网站等。

 

  • 通过分析这些综合数据，能为您提供肌肤分析服务，如皮肤效果的洞察信息、有关实现最佳皮肤护理效果方法的个性化清洁建议和个性化指导计划。

 

  • 如您选择接收促销通讯，飞利浦可能会基于您的偏好和行为，向您提供有关飞利浦产品、服务、活动和促销的促销宣传。我们可能会通过电子邮件、电话以及移动应用程序和社交媒体等其他数字渠道与您联系。为了能够根据您的偏好和行为量身定制宣传内容并提供最佳个性化体验，我们可能会分析和合并您的个人资料。

 

  • 我们使用这些数据帮助我们改善应用程序、设备以及其他产品和服务的内容、功能和可用性，并开发新的产品和服务。

 

  • 我们或许会合并您的数据并与飞利浦集团的其他公司以及第三方分享这些数据。
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Third parties

第三方

飞利浦可能通过第三方提供服务：

 

  • IT 提供商

这些提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。

 

  • Cloud 提供商

这些提供商提供数据储存服务。飞利浦致力于使用欧洲、美国、拉丁美洲、东京或悉尼和中国的云服务在您的区域储存您的个人资料。

 

飞利浦要求这些服务提供商像飞利浦提供的保护一样为您的个人资料提供同等程度的保护，仅出于上述具体目的处理您的个人资料，并且仅访问他们提供特定的服务时所需的最少量数据。

 

如果飞利浦允许第三方将您的个人资料传输到您所在地区之外，则我们将采取措施，通过合同安排或其他手段保护您的隐私权，这样做可以在由我们的第三方处理信息时提供同等程度的保护。

 

仅当在符合本隐私声明和/或法律要求时，飞利浦才会披露个人资料。

 

飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。例如转让所有权可能包括将直接与该事业部相关的个人资料转让给购买公司。

Data about your interactions and usage of the Philips digital channels such as social media, websites, emails, apps and connected product. This data may include: IP address, cookies, device information, communications you click on or tap, location details, websites you visit.

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Choices and rights

选择和权利

要使用以下选择和权利，请向 [email protected] 发送电子邮件：



  • 访问

您可以随时请求访问您的个人资料。

 

  • 请求更正

您可以随时请求更正您的个人资料。

 

  • 物品

您可以随时拒绝我们处理您的个人资料。

 

  • 问题或投诉

如果您有任何问题、投诉、担忧或建议，您可以随时联系我们。

 

  • 撤销同意

撤销同意的方法非常简单（例如：选择不使用我们的营销服务，方法是单击我们发送给您的电子邮件下方的“取消订阅”按钮）。

 

  • 删除

如有需要，您可以随时请求删除您的个人资料。

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We protect your personal data

我们负责保护您的个人资料

我们意识到并将认真履行保护您的个人资料的责任，以避免对您的个人资料造成丢失、误用或越权访问。飞利浦运用多种安全技术和组织程序以帮助保护您的个人资料。例如，我们实施了访问控制、使用防火墙、使用加密，并使用安全服务器。

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Special information for parents

针对家长们的特别信息

虽然 Skin Analyst App 并非针对 18 岁以下的未成年人制作，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露未成年人的个人资料前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。

 

如果父母或监护人发现其 18 岁以下的子女向我们提供了个人资料，请通过 [email protected]与我们联系。如果我们发现 18 岁以下的未成年人向我们提供了个人资料，我们将从我们的文件中删除这些信息。

 

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Changes to the privacy notice

隐私声明的更改

飞利浦提供的服务可能会不时发生变更，恕不预先另行通知。为此，我们保留不时更改或补充本隐私声明的权利。

 

我们建议您经常查看最新的版本。

 

新的隐私声明一经公布立即生效，如果您不同意已修订的声明，则应该更改您的首选项，或者考虑停止使用App。在这些更改生效后继续访问或使用我们的服务，即表明您已经了解修订版的隐私声明。

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联系我们

您可以通过 [email protected]联系我们。

点击链接，您将离开皇家飞利浦医疗科技（“飞利浦”）官方网站。本网站上出现的任何第三方网站链接仅为提供便利，并不代表对这些链接网站上提供的信息具有任何从属关系或认可。飞利浦不能代表或保证任何第三方网站或其中包含的信息。

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