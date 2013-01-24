隐私声明

飞利浦 APP 应用程序
隐私声明

本隐私声明的上次更新日期为 2020 年 12 月 3 日。

 

飞利浦 APP 应用程序（下称“应用程序”）为您提供个性化的皮肤清洁和剃须日常体验、个人护肤指导和/或剃须程序、造型和剃须建议、出色面部造型的个性化建议、剃须和造型贴士以及其他服务（下称“服务”）。应用程序使用通过其收集或处理的个人数据，包括您决定与应用程序配对的任何合格飞利浦电动剃须刀（下称“设备”）处理的个人数据。

 

本隐私声明旨在帮助您在使用我们的服务时了解我们的隐私实践，其中包括我们收集哪些信息和个人数据、我们为什么要收集它们、我们如何处理它们以及您的个人权利。本隐私声明适用于应用程序收集或处理的 Philips Consumer Lifestyle B.V. 或其任何附属公司或子公司（下称“飞利浦”或“我们”）控制的个人数据。

 

请同时阅读我们的 Cookie 声明和使用条款，其中介绍了您使用我们服务应遵守的条款。

我们出于哪些目的收集哪些个人数据？

 

当我们提供服务时，包括您访问、下载、安装设备或应用程序或使用我们的服务时，我们会接收或收集信息和个人数据（如下详述）。我们可能根据合同需要使用这些个人数据履行您所请求的服务，根据我们的合法权益运行、提供、改进、自定义、支持和推广我们的服务，或者遵守我们应承担的法律义务。我们会将您的个人数据与唯一识别符关联起来。如果您不希望我们收集和处理您的个人数据，则您可能无法使用服务。
帐户数据

敏感个人数据

在我们收集敏感个人数据之前，我们将根据欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 9.2.(a) 条的规定通知您并请求您明确表示同意。这些数据可能包括您的：

  • 皮肤或面部照片，脸型、发色、毛发生长等身体特点， 
  • 剃须刀信息和和护肤惯例（包括剃须刀的序列号和型号、清洁液使用情况、频率和时长会话和使用数据、时间、速度设置、电池电量和剃须过程、修剪和梳理， 
  • 皮肤数据（颜色和类型），皮肤测量值、皮肤和剃须顾虑或问题，您的皮肤日常清洁信息，胡须数据（类型、毛发生长）， 
  • 生活方式和健康信息（日常活动、睡眠、压力和环境），
  • 问卷回答。

 

我们会利用这些数据提供服务，包括提供个性化的造型和剃须建议。我们将通过向您发送电子邮件、推送通知、应用程序中提供内容和应用程序中发送消息的方式提供此类建议。我们还将为您提供个性化的设备设置。

 

如果您不表示同意，这些数据仍会保留在您的移动设备中，飞利浦将无法看到它们。请注意，如果您使用 Skin Analyst 传感器（适用于 iPhone），iPhone 将记录您皮肤的细节照片并将其发送至应用程序。该照片将存储在您的 iPhone 中。

 

除上文规定的数据外，我们要求您不要在应用程序上或通过应用程序或以任何其他方式向我们发送和披露任何敏感个人数据（例如，社会保险号、与种族或种族本源相关的信息、政治见解、宗教、哲学或其他信仰、健康、性生活或性取向、生物特征识别、遗传特征、犯罪背景或工会会员身份）。

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帐户数据

我们会在您创建帐户时收集您的个人数据。您可以使用 MyPhilips 帐户或您的社交媒体个人资料（包括您的 Apple 帐户）登录应用程序。

 

  • 我们收集的个人数据可能包括您的名字、电子邮件地址、所在国家/地区、语言和密码。我们还会处理与您的应用程序使用情况相关的信息，包括您的会话、登录和验证信息，我们会使用它们管理您的帐户。
  • 如果您通过社交媒体登录，我们收集的个人数据可能会包括您的基本公开资料（例如，全名/短名、个人资料照片、标识符、性别、个人资料 URL、生日、主页和位置）及手机号码，我们会出于验证目的使用它们。在这种情况下，您的社交媒体提供商可能会收集有关您使用应用程序的信息和使用社交媒体帐户登录的信息。请阅读您的社交媒体提供商的隐私声明（例如，Facebook、Google、Apple），了解有关其隐私实践，包括他们收集哪些类型的个人数据、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。
  • 我们会使用您的帐户数据创建和管理您的帐户并提供个性化的服务。您可以使用您的帐户安全登录应用程序。如果您创建 MyPhilips 帐户以登录应用程序，我们将向您发送一封欢迎电子邮件以验证您的用户名和密码、与您通信以解答您的疑问以及向您发送与服务密切相关的声明，或在您选择接收此类电子邮件的情况下直接接收营销宣传资料。您还可以使用您的 MyPhilips 帐户订购飞利浦产品或服务，参加促销活动或游戏，参加与飞利浦促销相关的社交媒体活动（例如单击“赞”或“分享”），并参与产品测试或调查。

 

由于我们使用您的帐户数据提供服务，我们认为这种处理是履行您作为缔约方的合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。

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Cookie

Cookie 和分析

我们使用 Cookie、标签或类似技术（“Cookie”）来运行、提供、改进、理解和自定义我们的服务。Cookie 使我们能够识别您的移动设备和收集信息和个人数据，包括您的唯一用户设备码、移动设备的 IP 地址、您使用的移动互联网浏览器或操作系统的类型、会话和使用数据或服务相关性能的信息等有关您使用该应用程序的信息。我们可能还会根据您移动设备的 IP 地址和 SIM 卡运营商信息显示特定于您所在国家/地区的内容（包括以您当地语言呈现的信息）。


当您同意分享您的应用程序数据以便帮助改进应用程序并接收个性化服务时，我们会收集并处理您的应用程序使用数据（详见下文所述）。为此，我们可能会与几家服务提供商合作，它们会按我们的指示代表我们处理您的应用程序数据。我们的服务提供商会使用 Cookie 帮助我们收集您的信息：

  • Adobe Analytics（一种分析服务）
  • Adjust（一种分析服务）
  • Apptentive（一种反馈和沟通服务）
  • Branch Metrics（一种旨在分析用户访问和使用情况的服务）
  • Google Firebase（一种旨在改进应用程序性能的服务）

您可随时在应用程序中拒绝我们收集 Cookie 数据。

 

有关此应用程序中 Cookie 使用的更多信息，请阅读我们的 Cookie 声明，您可在应用程序的隐私设置下找到此声明。请注意，为了向您提供更加个性化的体验，我们可能会处理您的分析数据，以便向您显示适当的内容，并向您发送建议、应用内消息和推送通知。我们还会使用您的 Cookie 和分析信息回答您的问题或邀请您参与调查或研究项目。当您决定参与时，我们会处理您的帐户凭据、回答、意见和体验。我们会使用您的个人数据和信息来改进服务，并为您开发男士仪容产品领域的新产品。请注意，我们仅在您根据欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1.(a) 条的规定表示同意后才会处理您的分析信息。

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您填写的数据

评价和评论数据

如果您在应用商店撰写了评论，我们会审查并处理您的评论，以便使产品得到改进。除非您提出请求，否则我们不会将这些信息与您的帐户凭据或您向我们提供的任何其他信息关联起来。我们只能看到您在应用商店的用户名和您的评论。在这种情况下，我们认为处理您的客户支持数据是基于飞利浦的合法权益，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (f) 条的规定。如果您请求提供客户支持，我们会指导您根据下文关于客户支持的部分的规定完成我们的客户支持流程。
位置数据

客户支持数据

当您需要客户支持时，您可以向我们提供有关您使用我们服务的信息，包括您与飞利浦的互动和如何联系您的信息，以便我们为您提供所需的支持。我们运行和提供服务，包括提供客户支持，改进、修复和自定义我们的服务。我们还会使用您的信息在您联系我们时进行答复。我们认为处理您的客户支持数据是履行您作为缔约方的合同所需的，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (b) 条的规定。在某些情况下，我们认为处理您的客户支持数据是基于飞利浦的合法权益，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (f) 条的规定。
综合数据

综合数据

我们可能会将您的个人数据（包括帐户数据、Cookie 等）与在您互动和使用飞利浦数字渠道（如社交媒体、网站、电子邮件、应用程序和连接的产品，包括您的 IP 地址、Cookie、移动设备信息、您单击或轻击的宣传信息、位置详情以及您访问的网站）期间收集的数据综合在一起。

 

我们会分析综合数据为您提供服务，例如个性化的皮肤清洁和剃须日常体验，个人护肤指导和/或剃须程序，造型和剃须建议，出色面部造型的个性化建议，剃须和造型贴士，帮助我们改善应用程序、设备和服务的内容、功能和可用性以及开发男士仪容领域的新产品和服务。在这种情况下，我们认为处理您的综合数据是基于飞利浦的合法权益，而且符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (f) 条的规定。

 

如果您同意接收根据您的喜好和上网行为提供的可能与您相关的飞利浦产品、服务、活动和促销宣传，我们可能会通过电子邮件、电话和其他数字渠道（例如移动应用程序和社交媒体）向您发送营销和促销宣传。为了能够根据您的喜好和行为量身定制宣传内容并为您提供更密切相关和个性化的体验，我们可能会分析您的综合数据。您可以选择不加入此服务并随时取消订阅此类宣传。

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第三方

权限

应用程序可能会请求您允许我们获取您移动设备的存储能力、传感器或其他特征（例如照片、日程、联系人、摄像头、Wi-Fi、地理位置或蓝牙）方面的信息。当对于提供下文所述服务确有必要时，我们会要求获得访问权限。

 

  • 蓝牙和 WIFI。应用程序需要 WIFI 连接才能连接到互联网。应用程序还需要通过蓝牙和 WIFI 将您的设备和应用程序连接起来。您可以随时通过移动设备的设置阻止连接蓝牙和 WIFI。
  • 位置。对于某些设备型号，Android 操作系统需要借助粗略地理位置才能连接至设备。iOS 操作系统还需要借助地理位置识别应用程序和设备何时邻近。但飞利浦不会以任何方式处理此类数据。这些数据将仍然保留在在您的移动设备中，飞利浦无法对其进行访问。您可以随时通过移动设备设置阻止我们收集地理位置。
  • 文件。应用程序需要访问移动设备的文件以存储应用程序用于操作的语言配置和其他文件（例如，手册、图形、媒体文件或其他大程序核心文件）。如果您删除了应用程序，则这些文件将从您的移动设备中删除。
  • 照片和媒体。如果您将个人资料图片添加到您的个人资料中，应用程序将需要您同意其访问您移动设备的摄像头或照片库。Android 操作系统可能会请求获得访问视频的权限，但应用程序仅会借助该权限允许您上传图片。
  • 有时，权限是您使用移动设备操作系统的技术前提。在这种情况下，应用程序可能会要求您提供权限以访问某些传感器或数据，但除非需要提供服务，否则我们不会收集此类数据。
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位置数据

我们向谁分享您的个人数据？

根据本隐私声明和/或适用法律，飞利浦可向第三方服务提供商、业务合作伙伴或其他第三方披露您的个人数据。

 

服务提供商

我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。

 

我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：

  • IT 和云提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。

 

飞利浦要求其服务提供商为您的个人资料提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人资料且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人资料提供保护。

 

其他第三方

飞利浦还可能会与出于自身目的处理您的个人数据的第三方合作。如果飞利浦与将您的个人数据用于其自身目的的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在我们共享您的个人数据前，根据适用法律通知您和/或征得您的同意。在这种情况下，请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人资料类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。

 

飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。此类所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的个人资料转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人资料转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。

 

应您的请求，我们可能向以下第三方分享您的个人数据：亚马逊（如果您所在国家/地区可以使用 Amazon DRS，请参阅下面的详细信息）。这些第三方可能会向您提供其自己的服务。根据您的要求和/或按照适用法律，我们可能会向这些第三方分享您的个人数据。

 

请注意，通过 Facebook SDK 登录应用程序时，Facebook 即会通过 SDK 收集以下信息：

  • 应用程序事件：这包括通用的应用程序事件（例如应用程序安装、应用程序启动）和针对产品指标的其他标准记录（例如 SDK 加载和 SDK 性能）。
  • 配置数据：用户登录后，SDK 发出定期后台请求，以自动管理访问令牌的生命周期。
  • 错误信息：SDK 捕获错误信息，包括在 SDK 初始化期间出现的错误信息，其中可能包含登录到 Facebook 的个人的用户 ID。
  • 短期数据：SDK 会出于管理欺诈和滥用行为的目的对某些用户活动进行衡量。对于那些没有登录到 Facebook 的用户，这些数据仅在很短的时间段内予以保留。

 

Facebook 还可能会收集与您使用 SDK 相关的分析数据、与您正在使用的应用程序的名称相关的信息、您提供登录授权的日期以及与您的登录相关的任何 URL。您可阅读 Facebook 的数据政策，详细了解 Facebook 对您信息的使用方式。请注意，使用 Facebook 登录功能完全是可选操作，我们将始终允许您使用 MyPhilips 帐户登录。

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位置数据

亚马逊 Alexa/亚马逊 Dash 补货服务 (DRS)

借助飞利浦剃须刀清洁液盒Skill（下称“Skill”），您可将您的飞利浦帐户与您的亚马逊帐户关联起来，享受亚马逊 Dash 补货服务 (DRS)（亚马逊提供的一种服务）。

 

关联帐户时，飞利浦和亚马逊将独立采取技术措施，验证您的身份。飞利浦会分享帐户标识符，但不会向亚马逊分享您的帐户凭据（包括姓名或电子邮件地址）。我们不会收集和处理语音信息，也不会向亚马逊分享此类信息。

 

如果您启用 DRS，飞利浦还允许您向亚马逊分享您的剃须刀信息（剃须刀的序列号和型号）和日常聚合的清洁液使用情况方面的信息，以便亚马逊能够为您下达自动飞利浦剃须刀清洁液盒订单。您可随时通过亚马逊暂停、更改或取消任何订单。

 

您理解，您的剃须刀信息相当于个人数据。您还理解，亚马逊会向您提供其自己的服务；如您表示同意，即表明您指示我们向亚马逊分享您的个人数据。亚马逊可能会在您居住所在国家/地区之外的国家/地区处理您的个人数据，而这些国家/地区可能不会为个人数据提供充分的保护。您可通过禁用 Skill 随时撤销您的同意。请阅读亚马逊的隐私声明使用条款，以了解进一步的信息。

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隐私声明的更改

跨境传输

您的个人数据可能会在我们拥有设施或聘请了服务提供商的国家/地区进行存储和处理；而且，您使用服务，即表示您同意将信息（如有）传输至您所在国家/地区以外的国家/地区，而这些国家/地区可能会采用与您所在国家/地区不同的数据保护规则。在某些情况下，这些其他国家/地区的法院、执法机构、监管机构或安全机构可能有权访问您的个人数据。

 

如果您位于欧洲经济区 (EEA)，可能会将您的个人数据传输至位于由欧盟执委会认可的非 EEA 国家/地区的附属公司或服务提供商，它们根据标准提供足够的数据保护（可点击此处查看这些国家/地区的完整列表）。

 

对于从 EEA 传输至未由欧盟执委会认可合适的国家/地区（如美国），我们已采取由欧盟执委会采纳的适当措施来保护您的个人数据，这些措施包括我们针对客户、供应商和业务合作伙伴数据的具有约束力的公司规定和/或标准合同条款。您可以通过访问上述链接或点击此处联系我们来获得这些措施的副本。

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位置数据

我们会将您的数据保留多长时间？

根据收集数据的目的，我们将尽可能长时间保留您的个人数据。我们用于确定保留时间的条件包括：(i) 您使用应用程序和服务的时间长短；(ii) 是否存在我们应承担的法律义务或 (iii) 鉴于我们的法律地位，是否建议保留（如相关适用法定时效、诉讼或监管调查）。
选择和权利

您的选择与权力

如果您希望提交请求以访问、纠正、擦除、限制或反对对您之前向我们提供的个人数据的处理，或如果您希望提交请求以接收个人数据的电子副本，用于将其传输至另 家公司（在适用法律规定的范围内，为您提供数据可迁移性权利），您可以通过点击此处联系我们。

 

在您的请求中，请阐明您希望访问、纠正、擦除、限制或反对对其进行处理的具体个人数据内容。出于对您的保护，我们仅执行与您的帐户、电子邮件地址或其他帐户信息（您使用其向我们发送请求）关联的个人数据相关请求，并且我们可能需要在执行您的请求之前验证您的身份。我们将尽可能在合理可行的情况下尽快按照您的请求操作。

 

请注意：

  • 如我们依赖于您的同意来收集和/或处理您的个人数据，您可以随时撤回同意，这不影响在撤回同意之前根据同意处理的合法性。
  • 当我们负有法律义务处理您的个人信息（包括当您与我们互动行使您的任何权利）时，我们认为处理是合法的并符合欧盟 2016 年第 679 号条例 (Regulation (EU) 2016/679) 第 6.1. (c) 条的规定。
  • 在我们依赖履行某份合同处理您的个人数据，以便提供服务的情况下，如果我们不接收您的信息，我们可能无法提供服务。
  • 当我们断定处理您数据的重要性不会高于您的隐私权利和利益时，我们仅会为了飞利浦的合法权益处理您的数据。
  • 如果您使用（某些）选择和权利，您可能无法再使用我们的全部或部分的服务。
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我们负责保护您的个人资料

我们负责保护您的个人资料

我们将认真履行保护您的个人资料的责任，以避免对您托付给飞利浦的个人资料造成意外或未经授权的更改、丢失、误用、披露或访问。飞利浦运用多种安全技术、技术和组织措施来帮助保护您的数据。出于此目的，除此之外，我们还实施访问控制、使用防火墙和安全协议。
针对家长们的特别信息

针对家长们的信息

虽然根据适用法律规定，服务不针对儿童，但是飞利浦政策遵循在收集、使用或披露儿童的个人数据前，必须获得家长或监护人许可的法律要求。我们致力于保护儿童的隐私需要且我们强烈建议家长和监护人在其子女的网上活动和兴趣方面起到积极作用。

 

如果父母或监护人发现其子女未经其同意向我们提供了个人数据，请点击此处联系我们。如果我们发现未成年人向我们提供了个人数据，我们将从我们的文件中删除这些信息。
隐私声明的更改

隐私声明的更改

我们的服务可能会不时发生变更，我们恕不预先另行通知。为此，我们保留不时修改或更新本隐私声明的权利。当我们更新本隐私声明时，我们也会在本隐私声明的顶部更新日期。

 

我们鼓励您定期审阅本隐私声明的最新版本。

 

新的隐私声明一经公布立即生效。如果您不同意已修订的声明，则应该更改您的首选项，或者考虑停止使用我们的服务。在这些更改生效后继续访问或使用我们的服务，即表明您已经了解和同意修订版的隐私声明。
联系

联系我们

如果您对本隐私声明或飞利浦使用您的个人数据的方式有任何疑问，您可以点击此处联系飞利浦和/或我们的数据保护专员。此外，您有权向您所在国家或地区的监察机关主管提出申诉。

 

Philips Consumer Lifestyle B.V.

High Tech Campus 5, 5656 AE,

Eindhoven, The Netherlands