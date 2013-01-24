服务提供商

我们与第三方服务提供商协同工作，以帮助我们运行、提供、改进、理解、自定义、支持和推广我们的服务。

我们可能与以下服务提供商共享您的个人数据：

IT 和云提供商。这些服务提供商提供运行应用程序或提供服务所需的必要硬件、软件、网络、存储、交易服务和/或相关技术。

飞利浦要求其服务提供商为您的个人资料提供与我们所提供级别类似的足够保护。我们要求我们的服务提供商仅按照我们的说明处理您的个人资料且仅出于上述特定目的访问他们用于提供特定服务所需的最小数据量，并为您个人资料提供保护。

其他第三方

飞利浦还可能会与出于自身目的处理您的个人数据的第三方合作。如果飞利浦与将您的个人数据用于其自身目的的第三方共享个人数据，飞利浦将确保在我们共享您的个人数据前，根据适用法律通知您和/或征得您的同意。在这种情况下，请仔细阅读其隐私声明，他们告知了其隐私实践，包括他们收集的个人资料类型、他们如何对该资料进行使用、处理和保护。

飞利浦有时会向另一家公司出售事业部或事业部的一部分。此类所有权转让可能包括将直接与该事业部相关的个人资料转让给购买公司。根据我们的隐私声明，我们的所有权利和义务均可由飞利浦以合并、收购、重组、售卖资产、通过法律运作或其他方式自由转让给我们的任何附属公司，且我们可以将您的个人资料转让给我们的任何附属公司、继承人实体或新所有者。

应您的请求，我们可能向以下第三方分享您的个人数据：亚马逊（如果您所在国家/地区可以使用 Amazon DRS，请参阅下面的详细信息）。这些第三方可能会向您提供其自己的服务。根据您的要求和/或按照适用法律，我们可能会向这些第三方分享您的个人数据。

请注意，通过 Facebook SDK 登录应用程序时，Facebook 即会通过 SDK 收集以下信息：

应用程序事件：这包括通用的应用程序事件（例如应用程序安装、应用程序启动）和针对产品指标的其他标准记录（例如 SDK 加载和 SDK 性能）。

配置数据：用户登录后，SDK 发出定期后台请求，以自动管理访问令牌的生命周期。

错误信息：SDK 捕获错误信息，包括在 SDK 初始化期间出现的错误信息，其中可能包含登录到 Facebook 的个人的用户 ID。

短期数据：SDK 会出于管理欺诈和滥用行为的目的对某些用户活动进行衡量。对于那些没有登录到 Facebook 的用户，这些数据仅在很短的时间段内予以保留。

Facebook 还可能会收集与您使用 SDK 相关的分析数据、与您正在使用的应用程序的名称相关的信息、您提供登录授权的日期以及与您的登录相关的任何 URL。您可阅读 Facebook 的数据政策，详细了解 Facebook 对您信息的使用方式。请注意，使用 Facebook 登录功能完全是可选操作，我们将始终允许您使用 MyPhilips 帐户登录。