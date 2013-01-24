空气质量问题已成为世界一大严重问题。随着我们的意识不断增强，我们认识到每天都能呼吸到干净的空气是很重要的。
飞利浦专业空气质量解决方案能够提高室内空气质量，过滤掉细微颗粒、有害气体、刺激性过敏原 – 甚至细菌和病毒等污染物。
在过去超过 35 年间，飞利浦一直致力于研发出众多空气净化器、加湿器和除湿机，提高空气质量，让每个人每天都能呼吸到更健康的空气。
空气质量问题已成为世界一大严重问题。随着我们的意识不断增强，我们认识到每天都能呼吸到干净的空气是很重要的。
飞利浦专业空气质量解决方案能够提高室内空气质量，过滤掉细微颗粒、有害气体、刺激性过敏原 – 甚至细菌和病毒等污染物。
在过去超过 35 年间，飞利浦一直致力于研发出众多空气净化器、加湿器和除湿机，提高空气质量，让每个人每天都能呼吸到更健康的空气。
在洁净的空气中工作和生活是保持身体健康的一大要素。飞利浦利用创新技术，为您提供自然和高级解决方案，使您能够享受更健康的室内空气。
这包括 VitaShield 自然过滤系统，该系统能够去除危害呼吸道的污染物、过敏原和其他颗粒。
除此之外还有AeraSense灵智感应技术，可媲美专业级别传感器，提供实时准确的PM2.5数字显示。自动监测空气质量水平并调节风速，优化能源效率和噪声。