主页
飞利浦 - 单击此处导航到主页
1

搜索词

长久保护，
持久健康

让你在工作中享受洁净空气

产品列表

专业的空气质量解决方案

AP2266
AP2266
AP3376
AP3376
AP5566
AP5566
AP7766
AP7766

洁净的室内空气至关重要

 

空气质量问题已成为世界一大严重问题。随着我们的意识不断增强，我们认识到每天都能呼吸到干净的空气是很重要的。

 

飞利浦专业空气质量解决方案能够提高室内空气质量，过滤掉细微颗粒、有害气体、刺激性过敏原 – 甚至细菌和病毒等污染物。

 

在过去超过 35 年间，飞利浦一直致力于研发出众多空气净化器、加湿器和除湿机，提高空气质量，让每个人每天都能呼吸到更健康的空气。

了解更多信息

先进的飞利浦净化科技

 

在洁净的空气中工作和生活是保持身体健康的一大要素。飞利浦利用创新技术，为您提供自然和高级解决方案，使您能够享受更健康的室内空气。

 

这包括 VitaShield 自然过滤系统，该系统能够去除危害呼吸道的污染物、过敏原和其他颗粒。

 

除此之外还有AeraSense灵智感应技术，可媲美专业级别传感器，提供实时准确的PM2.5数字显示。自动监测空气质量水平并调节风速，优化能源效率和噪声。

了解更多信息

我们的认证

ECARF
Airmid
GBt
AHAM 验证
iuta

了解关于我们服务的更多信息

 

为了提升您的投资收益，飞利浦为您提供完整的点到点空气质量服务。您可以单独使用我们的服务，或者根据需要搭配使用。这样可确保您的机构享用到一个适合您的解决方案来提高空气质量。

查看所有服务

专门为您定制的解决方案

  • 办公场所

    办公场所

    提升工作环境质量 – 使用飞利浦空气净化器、加湿器和除湿机，实现守护您员工的健康。现在开始了解有关飞利浦空气健康解决方案的更多信息。

    转到“办公室空气质量”

  • 学校

    学校

    室内空气质量对孩子的成长有很大的影响。使用先进的空气净化器、加湿器、除湿机将体现您对健康空气的决心。了解飞利浦空气质量解决方案如何帮到您。

    转到“学校空气质量”

  • 酒店

    酒店

    为客人提供更健康的室内空气和更舒适的睡眠环境，减少污染物和过敏原。从飞利浦空气质量解决方案中查找有关空气净化器、加湿器和除湿器的更多信息。

    转到“酒店空气质量”

  • 医院

    医院

    病人和医生想要确保呼吸健康、达标的室内空气。这就需要先进的空气净化器、加湿器和除湿机。了解飞利浦空气质量解决方案如何帮到您。

    转到“医院空气质量”

地图

共同创造新价值

查找离您最近的经销商或合作伙伴
 

从以下列表中选择首选国家或地区，查找离您最近的经销商或合作伙伴。
经销商或合作伙伴查找器