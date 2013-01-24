在洁净的空气中工作和生活是保持身体健康的一大要素。飞利浦利用创新技术，为您提供自然和高级解决方案，使您能够享受更健康的室内空气。

这包括 VitaShield 自然过滤系统，该系统能够去除危害呼吸道的污染物、过敏原和其他颗粒。

除此之外还有AeraSense灵智感应技术，可媲美专业级别传感器，提供实时准确的PM2.5数字显示。自动监测空气质量水平并调节风速，优化能源效率和噪声。