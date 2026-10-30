Sonicare Kids SDK List

序号：15

SDK 名称：Mobile Core, Identity, Analytics

用途：飞利浦：处理此类数据是为了评估用户使用APP的方式以及APP在用户移动设备上的运行表现，包括APP发生崩溃的情况，以识别并修复问题。

数据类别：使用指标、设备 / 系统信息（仅限手机型号、手机操作系统版本、区域设置）、标识符、自定义标签。但不涉及广告标识符。

数据元素列表：操作系统版本、设备型号、区域设置、流量模式、IP 地址（存储前已替换为通用 IP 地址）、应用使用数据（含安装、升级、启动、崩溃、设备及交互相关信息）

服务提供商：Adobe

提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库

个人身份信息是否跨境传输：否

