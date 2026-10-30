Sonicare Kids SDK List

序号：1
SDK 名称：kotlin
用途：Kotlin 编程语言，用于支持APP开发，无外部处理活动。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：JetBrains
提供商隐私政策链接：https://kotlin.net.cn/privacy
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：2
SDK 名称：io.ktor
用途：用于在 KMM 中发起网络请求的库，无外部处理活动。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：JetBrains
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：3
SDK 名称：work-runtime
用途：用于后台任务调度。在Sonicare Kids应用中，用于显示与刷牙相关的通知，例如 “该刷牙了”“错过刷牙” 等提醒。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Google (AndroidX)
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：4
SDK 名称：hilt-android
用途：飞利浦: 用于为 Android提供依赖注入支持的库，无外部处理活动。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：5
SDK 名称：Napier
用途：日志工具库，用于开发和调试。处理包含应用执行技术信息和潜在错误的应用日志。供内部开发故障排查使用，在生产构建中不会向外部传输数据。可能会在设备内存中临时存储技术诊断信息，但不会收集或处理用户个人信息。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Aakira (open source)
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：6
SDK 名称：apptentive-kit-android
用途：此类数据的处理用途包括：与用户进行互动以获取反馈、在用户需要时提供支持、向用户发送服务相关通知。同时，会收集分析数据，结合用户反馈优化产品。
数据类别：APP&建构信息、设备元数据、会话遥测数据、交互指标
数据元素列表：-调查数据、用户生成内容-APP整体流量与使用模式
-用户设备相关信息（如制造商、型号、操作系统）
-用户向飞利浦提供的信息（如调查答复、反馈意见），以及用户的 “匿名 IP 地址”
-Apptentive 安装标识符【仅针对特定安装】。备注： OHC 中未启用消息服务。
服务提供商：Alchemer Mobile (前称Apptentive)
提供商隐私政策链接：https://www.alchemer.com/privacy/
个人身份信息是否跨境传输：No
序号：7
SDK 名称：Google Firebase
用途：
飞利浦：评估用户使用APP的方式以及APP在用户移动设备上的运行表现，包括APP发生崩溃的情况，以识别并修复问题。
数据类别：
设备 / 系统信息、标识符
数据元素列表：
- 设备（品牌、型号）、操作系统（iOS/Android、版本）及APP版本.
- Firebase 安装唯一标识符、Firebase 会话标识符、崩溃追踪信息
- 应用名称、应用包名、应用图标、应用版本 / 构建号及运行平台（iOS 或 Android）
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：https://policies.google.com/privacy
个人身份信息是否跨境传输：未在中国启动
序号：8
SDK 名称：Appauth
用途：飞利浦： APP 内部的身份认证库，无外部处理活动。
数据类别：用户账户数据
数据元素列表：用户账户数据，在用户登录并身份验证成功后，用于将用户从浏览器重定向至应用；同时，该模块会接收令牌，以供后续应用使用。
服务提供商：OpenID Foundation
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：9
SDK 名称：Scene7
用途：飞利浦：内容管理
数据类别：无
数据元素列表：无
服务提供商：Adobe
提供商隐私政策链接：通过 API 实现内容下载功能，无正式隐私声明。
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：10
SDK 名称：libphonenumber
用途：飞利浦：供飞利浦产品注册组件内部使用。可能会处理手机号码以进行验证和格式化；在处理用户数据时确保合规。
数据类别：用户手机号码
数据元素列表：用于验证的用户手机号码，在中国不适用。
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：11
SDK 名称：okhttp
用途：用于进行网络呼叫。所有APP通信均采用HTTPS协议以确保数据安全。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Square, Inc.
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：12
SDK 名称：WeChat OpenSDK
用途：飞利浦：用于微信APP身份验证，用户可通过微信账号登录本应用，从而简化注册与登录流程。
数据类别：用户账户数据
数据元素列表：用户账户数据
服务提供商：Tencent
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：13
SDK 名称：Volley
用途：飞利浦：用于应用开发的编程语言，无外部处理活动。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：14
SDK 名称：Gson
用途：飞利浦：用于应用开发的编程语言，无外部处理活动。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Google
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：15
SDK 名称：Mobile Core, Identity, Analytics
用途：飞利浦：处理此类数据是为了评估用户使用APP的方式以及APP在用户移动设备上的运行表现，包括APP发生崩溃的情况，以识别并修复问题。
数据类别：使用指标、设备 / 系统信息（仅限手机型号、手机操作系统版本、区域设置）、标识符、自定义标签。但不涉及广告标识符。
数据元素列表：操作系统版本、设备型号、区域设置、流量模式、IP 地址（存储前已替换为通用 IP 地址）、应用使用数据（含安装、升级、启动、崩溃、设备及交互相关信息）
服务提供商：Adobe
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：16
SDK 名称：SpotBugs, FindSecBugs
用途：飞利浦：用于在编译阶段检测漏洞及代码质量问题。
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：17
SDK 名称：Prime31MenuItem
用途：编辑器功能增强与菜单定制
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Prime31
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：18
SDK 名称：P31RestKit
用途：HTTP/REST API 请求数据传输
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Prime31
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：19
SDK 名称：netstandard
用途：标准库功能
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Microsoft
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：20
SDK 名称：nunit.framework
用途：自动化测试与代码验证
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：NUnit
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：21
SDK 名称：NiceIO
用途：文件系统操作与路径处理
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：Unity Technologies
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序号：22
SDK 名称：JetBrains.Rider.PathLocator
用途：IDE 路径检测与集成
数据类别：不适用
数据元素列表：不适用
服务提供商：JetBrains
提供商隐私政策链接：无正式隐私政策——托管于GitHUB的开源库
个人身份信息是否跨境传输：否
序列号：23 SDK 名称：Amplitude Android Kotlin 用途：我们会对数据进行处理，用以评估用户的应用使用情况，以及该应用在用户移动设备上的运行表现，包括应用崩溃情况，以识别并修复问题。 数据类别：使用指标、设备/系统信息（手机型号及厂商、移动操作系统版本、语言设置）、标识符（随机生成的设备 ID）、自定义标签。但是，不采集广告标识符、城市、经纬度、DMA，以及移动运营商信息。 数据项清单：操作系统版本、设备型号、设备厂商、语言设置、IP 地址（服务器获取国家和地区信息后即丢弃该地址。不会从该 IP 地址采集其他信息）、应用使用数据（包括应用版本、安装、升级、启动、崩溃、设备及相关交互信息） 服务提供商：Amplitude 提供商隐私政策链接：https://amplitude.com/privacy 跨境传输个人身份信息： 否
序列号：23
SDK 名称：Amplitude Android Kotlin
用途：我们会对数据进行处理，用以评估用户的应用使用情况，以及该应用在用户移动设备上的运行表现，包括应用崩溃情况，以识别并修复问题。
数据类别：使用指标、设备/系统信息（手机型号及厂商、移动操作系统版本、语言设置）、标识符（随机生成的设备 ID）、自定义标签。但是，不采集广告标识符、城市、经纬度、DMA，以及移动运营商信息。
数据项清单：操作系统版本、设备型号、设备厂商、语言设置、IP 地址（服务器获取国家和地区信息后即丢弃该地址。不会从该 IP 地址采集其他信息）、应用使用数据（包括应用版本、安装、升级、启动、崩溃、设备及相关交互信息）
服务提供商：Amplitude
提供商隐私政策链接：https://amplitude.com/privacy
跨境传输个人身份信息： 否
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