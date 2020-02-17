Terms of use IPL Lumea app

感谢您对 Lumea IPL 应用程序的关注！这款飞利浦 Lumea IPL 应用程序由 Philips International B.V.，Amstelplein 2，1096 BC Amsterdam，The Netherlands 向您提供。欢迎您将本应用程序作为使用 Lumea 的个人助理，我们要求您记住一些规则和限制！ 本应用程序可提供以下功能： 提供有关飞利浦 Lumea 产品的信息 允许您就与 Lumea 相关事宜，与飞利浦联系 帮助您根据肤色和体毛颜色设置设备以获得最佳效果 跟踪完备照射计划中列出的以往照射及即将来临的照射 通过发送通知提醒您即将来临的照射 我们鼓励您阅读全文；使用本应用程序即表示您接受下述条款。 有关本应用程序的其他须知： 隐私：请注意，本应用程序有一个单独的隐私声明。诚挚促请您阅读该隐私声明。 许可：您可以按上述有关目的使用本应用程序。 第三方：当您使用本应用程序时，可能会（同时）使用第三方提供的服务、下载第三方提供的软件或购买第三方提供的物品。请知悉这些第三方可能具有独立于本使用条件的其自身的适用规则和限制。 保证：我们的目标是为您提供出色的应用程序和出色的应用程序用户体验。请务必知悉我们仅“按原样”提供应用程序。虽然我们希望，但很遗憾，我们无法对应用程序或其内容作出任何保证。 责任：虽然我们对该应用程序充满信心，但始终可能会出现如不尽如人意之处。如果发生应用程序无法工作或任何内容丢失的遗憾情况，请接受我们最诚挚的歉意。我们明白，这种情况令人遗憾并会给您带来不便。遗憾的是，我们对因使用应用程序而造成的任何损失不承担任何责任。在任何情况下，我们对连接应用程序导致的超支费用不承担任何责任。 用户内容：应用程序会要求您选择肤色和体毛颜色。应用程序将基于您输入的信息为您推荐最适合的产品设置。应用程序将基于您输入的信息跟踪以往照射及即将来临的照射。该用户内容不会被公开分享。 越狱设备：此应用程序不适用于操作系统不再符合默认标准的设备（“越狱设备”）。您同意不会尝试在任何越狱设备上安装或使用此应用程序。在越狱设备上安装或使用此应用程序的任何尝试都将构成违约，并可能导致飞利浦自行决定终止帐户而不予退款。飞利浦对因使用越狱设备而造成的任何损害不承担任何责任。 司法管辖权：这些使用条件应根据荷兰法律解释、解读和受到管辖，无论上述法律条款间有无冲突。 祝您开心！