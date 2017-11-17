飞利浦与百洋智能科技达成战略合作

2017年11月17日，上海 —— 今日，飞利浦（中国）投资有限公司与百洋医药集团旗下青岛百洋智能科技股份有限公司在飞利浦大中华区总部位于静安大宁新落成的园区举行了签约仪式。飞利浦大中华区战略和新业务发展总经理梁建球和青岛百洋智能科技股份有限公司首席执行官李琴代表双方签约。飞利浦大中华区首席执行官何国伟、百洋医药集团董事长付钢也出席了签约仪式。双方将致力于发挥各自的技术、资源优势，从肿瘤领域出发，为基于人工智能技术的精准诊疗解决方案探索创新的商业模式，通过为医生提供决策支持，为患者提供个性化诊疗服务。 作为一家聚焦 “健康科技”领域的公司，飞利浦拥有丰富的临床经验、深刻的消费者洞察和先进的数字化和人工智能技术，致力于在覆盖健康生活方式及疾病预防、诊断、治疗和家庭护理的“健康关护全程”推出整合的创新解决方案，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。 影像设备和技术的进步，不仅能够帮助医生及早发现病灶，使肿瘤的诊断和分期更为准确，而且作为肿瘤靶向治疗的引导手段，也使得手术操作更为精准、安全，疗效更好。飞利浦不仅在诊断影像领域拥有先进的设备，还拥有AI技术和临床经验相结合的影像后处理及高级可视化应用。星云工作站 (IntelliSpace Portal) 提供强大的多模态图像融合工具，能够将 CT、MR、超声、PET/CT乃至血管内超声等图像实现融合，可以让病灶显现得更加清晰、观察更为直观、手术方法选择更加准确。在手术过程中，有医疗影像的引导，能帮助医生更精准地实施手术、提前预测手术效果并实现术后及时评估，最终提高手术质量和患者的生命质量。 百洋智能科技作为百洋医药集团互联网应用生态圈的旗舰主体，作为中国新型医疗信息化的领航者，致力于科技改善健康，率先实现三化：软件 SaaS化、移动HIS化、决策智能化。与国际先进的公司合作，以AI为突破点，搭建“三端两云一平台”，包括决策智能端、患者诊后管理及处方信息共享端、医生技能提升端，以及为医院提供信息化服务的菩提医疗云和为行业提供智能化精准营销服务的明镜营销云。致力于利用智能化技术与工具，整合医疗资源、优化诊疗效率，帮助政府、医院实现资源利用的最大化，提高医院的经营管理水平和效率、为医生提供智能化的决策支持，使患者获得“足不出户、与世界同步”的诊疗服务。 基于战略合作备忘录，双方合作的第一步将从肿瘤领域入手，依托百洋医药集团成熟的患者教育、品牌运营能力和强大的营销网络，探索创新商业模式，使飞利浦基于人工智能技术的影像辅助诊断系统——星云工作站，能通过云端互联，为医生提供决策支持，直接面向患者提供个性化的精准诊断服务，使患者能更透明、客观地了解诊断过程和自己的病情，从而提高患者个人健康管理自主性。 双方的合作将从中国发病率和死亡率增长最快、对人群健康和生命威胁最大的恶性肿瘤之一肺癌领域开始。绝大多数的肺癌患者在发现时已经处于肿瘤的转移和扩散状态，因此肺癌的早期筛查和确诊至关重要。因此，肺结节的早筛和精准判断，有利于积极干预，并有效防止肺癌的发生发展。双方计划在针对健康人群在体检过程中，通过智能影像手段自动识别肺结节，为医生提供诊断决策支持，并通过易懂的图像诊断报告，使患者明确自己的病情，为下一步的深入治疗方案提供参考，从而大大降低健康人群在体检时肺结节漏诊的发生率。双方有意随后逐步将这种模式覆盖其他临床病种。 飞利浦大中华区首席执行官何国伟表示：“人工智能是飞利浦战略的重要组成部分，按照我们的预期，未来飞利浦大部分产品将基于人工智能技术。我们把握个人健康消费与专业医疗融合的趋势，致力于借助人工智能技术和临床经验结合的创新成果帮助医护人员更快、更好地做出诊断决策，提高工作效率，改善效果，并通过有效的远程手段，管理和服务更多的病人 ；同时，我们力图以更低的成本为消费者和患者提供更方便、高效的健康医疗关护服务。百洋智能科技‘三端两云一平台’的‘智能化+健康’服务模式，为飞利浦人工智能影像辅助诊断系统开拓了创新的商业模式，使其能在肺癌等疾病的早期筛查中发挥更广泛、普及的作用，惠及更多的医生和患者，通过为医生提供决策支持，帮助患者更好实现医疗服务的自我管理，知道自己所获得的医疗服务是否有效和有价值，而不是‘被消费’。” 百洋医药集团董事长付钢表示:“百洋医药集团是一家以智能化信息技术驱动的医药企业，拥有优秀的医疗产业整合能力，在全国覆盖1200家经销商、12000家医院、23万家药店；同时包括人工智能在内的新型医疗信息化是百洋医药集团的核心发展方向，已经为全国多省市地区的医疗机构提供医疗信息化解决方案。此次与飞利浦合作，共同探索智能医疗影像领域B2C推广模式，我们将通过百洋庞大的营销网络和成熟的客户体系将飞利浦人工智能影像辅助诊断系统迅速推向市场，快速惠及医生和患者。中国目前肿瘤患者每年有430万新发病人，五年的存活率只有37%，美国是67%，中国的体检预防体系不完善是非常重要的原因。我们希望未来能在肿瘤疾病早期筛查领域，通过与飞利浦这样全球顶级的健康科技公司合作以及加大自身肿瘤预警筛查的研发投入，为医生决策提供智能支持，实现肿瘤患者的早期发现和规范治疗，提升患者的生存机会。” 此外，根据协议，双方还有意基于大数据和人工智能技术，携手合作，在山东省青岛市建设首个独立影像中心。建成后，中心将依托飞利浦人工智能影像辅助诊断系统，通过云端，与各级医疗机构和体检中心、疗养院之间实现互联，为其提供影像诊断服务，帮助医生提高诊断速度和精准度，从而实现医疗水平均质化，降低误诊及漏诊率。双方将发挥各自资源优势，不断提高中心的服务质量、服务深度、以及服务的可及性。