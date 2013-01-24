Philips Electronics Nederland B.V.（位于荷兰 Boschdijk 525, 5621JG, Eindhoven）或其关联方或子公司（“飞利浦”、“我们”或“我们的”）希望您熟悉我们如何收集、使用和披露个人数据。本隐私声明旨在帮助您了解我们的隐私实践，包括我们收集什么个人数据、我们为何收集个人数据、我们如何处理它、我们如何保护它以及您的个人权利。