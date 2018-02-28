飞利浦高速破壁料理机 营养膳食新年新妙用

新年伊始，不少人都为自己制定了新年计划，其中健康总是占据重要的部分。作为健康科技的领导品牌，飞利浦深入洞察消费者需求，并通过提供一系列厨房家电选择在健康饮食领域为消费者带来新的健康膳食灵感。而不同于传统破壁料理机所制作的菜品，飞利浦携手厨艺达人们利用飞利浦高速破壁料理机的高转速及强大的搅拌能力，开发出了多样营养与颜值并存的创意料理，发掘了更多飞利浦高速破壁料理机的烹饪妙用，为新年健康膳食增添了多一种选择。
飞利浦高速破壁料理机 ProBlend Extreme技术 释放食材更多营养 飞利浦高速破壁料理机拥有ProBlend Extreme技术， 可释放97%的果蔬营养成分；同时，2000瓦强劲动力配合每分钟45000转超高转速，能高效粉碎坚硬食材，即使像牛油果核、猪骨、甲鱼壳、田七等坚硬食材也可以轻松粉碎，帮助消费者摄入全食物营养；而高强硬度的4叶钝刀以及4D漩涡扰流设计，确保了食材的细腻口感。 除此之外，飞利浦高速破壁料理机还配备5档常用预设程序及10档手动模式，能迎合不同消费者烹饪需求，配以随机附赠40道营养学家甄选的冰昔食谱，提供多种不同营养方案；而搅拌杯使用Tritan安全材质，更能保证消费者食用的安全性。
飞利浦高速破壁料理机
ProBlend Extreme技术 释放食材更多营养
飞利浦高速破壁料理机拥有ProBlend Extreme技术， 可释放97%的果蔬营养成分；同时，2000瓦强劲动力配合每分钟45000转超高转速，能高效粉碎坚硬食材，即使像牛油果核、猪骨、甲鱼壳、田七等坚硬食材也可以轻松粉碎，帮助消费者摄入全食物营养；而高强硬度的4叶钝刀以及4D漩涡扰流设计，确保了食材的细腻口感。
除此之外，飞利浦高速破壁料理机还配备5档常用预设程序及10档手动模式，能迎合不同消费者烹饪需求，配以随机附赠40道营养学家甄选的冰昔食谱，提供多种不同营养方案；而搅拌杯使用Tritan安全材质，更能保证消费者食用的安全性。
飞利浦高速破壁料理机4叶钝刀及4D漩涡扰流设计 保证细腻口感 魔速破壁 携手达人创作新意营养美味 而为了帮助消费者能摄入更多食物营养，飞利浦与厨艺达人们强强联手，发挥不同创意创作了15道全新飞利浦高速破壁料理机的营养食谱。不仅利用了其超强搅拌力大大地提升了烹饪效率，还释放了更多食材营养。而菜式的高颜值及多样化也另众多消费者感叹不已！ · 椒酿虾滑 食谱源自下厨房达人Lottepanda饭饭 虾是优质的高蛋白食材，蕴含多种微量元素、维生素，除此之外虾壳中的虾青素更是抗癌能手，但平时却因为难以食用而常被丢弃，造成营养的流失。现在通过飞利浦高速破壁料理机，可在短时间之内将去头带壳鲜虾打成口感细腻的虾滑，并经过一系列加工后能成为一道富含营养的下饭菜，无论平日或招待朋友都非常合适。
飞利浦高速破壁料理机4叶钝刀及4D漩涡扰流设计 保证细腻口感
魔速破壁 携手达人创作新意营养美味
而为了帮助消费者能摄入更多食物营养，飞利浦与厨艺达人们强强联手，发挥不同创意创作了15道全新飞利浦高速破壁料理机的营养食谱。不仅利用了其超强搅拌力大大地提升了烹饪效率，还释放了更多食材营养。而菜式的高颜值及多样化也另众多消费者感叹不已！
· 椒酿虾滑 食谱源自下厨房达人Lottepanda饭饭
虾是优质的高蛋白食材，蕴含多种微量元素、维生素，除此之外虾壳中的虾青素更是抗癌能手，但平时却因为难以食用而常被丢弃，造成营养的流失。现在通过飞利浦高速破壁料理机，可在短时间之内将去头带壳鲜虾打成口感细腻的虾滑，并经过一系列加工后能成为一道富含营养的下饭菜，无论平日或招待朋友都非常合适。
（图片源自下厨房达人Lottepanda饭饭） · 茄汁鸡肉丸 食谱源自达人四季芭比 适量地摄取优质蛋白质对人体膳食平衡是至关重要的，使用飞利浦高速破壁料理机充分搅拌带鸡软骨的鸡腿肉，做成味道酸甜茄汁鸡肉丸。有利于人体消化、吸收鸡肉中营养的同时，摄入鸡软骨中丰富的钙质，充分利用食材全营养。
（图片源自下厨房达人Lottepanda饭饭）
· 茄汁鸡肉丸 食谱源自达人四季芭比
适量地摄取优质蛋白质对人体膳食平衡是至关重要的，使用飞利浦高速破壁料理机充分搅拌带鸡软骨的鸡腿肉，做成味道酸甜茄汁鸡肉丸。有利于人体消化、吸收鸡肉中营养的同时，摄入鸡软骨中丰富的钙质，充分利用食材全营养。
（图片源自微博@四季芭比） · 意大利水饺 食谱源自达人糯米情书 菠菜是一种营养丰富的蔬菜，既补血、助消化又对维持良好视力非常有益。通过飞利浦高速破壁料理机搅拌成汁后添加在饺子皮中，为这道意大利水饺注入更多营养，还能打造出美好造型，让人胃口大开。
（图片源自微博@四季芭比）
· 意大利水饺 食谱源自达人糯米情书
菠菜是一种营养丰富的蔬菜，既补血、助消化又对维持良好视力非常有益。通过飞利浦高速破壁料理机搅拌成汁后添加在饺子皮中，为这道意大利水饺注入更多营养，还能打造出美好造型，让人胃口大开。
（图片源自微博@糯米情书） · 椰香西兰花浓汤 食谱源自下厨房达人细嗅蔷薇 西兰花的营养价值很高，研究表明西蓝花价值及防病作用远远超出其他蔬菜，名列第一。具有抗癌功效，已经被全世界认可。但有部分消费者并不喜爱根茎类蔬菜口感，使用飞利浦高速破壁料理机，轻松即可做成口感、营养兼具的椰香西兰花浓汤，是都市人的营养晚餐的不二选择。
（图片源自微博@糯米情书）
· 椰香西兰花浓汤 食谱源自下厨房达人细嗅蔷薇
西兰花的营养价值很高，研究表明西蓝花价值及防病作用远远超出其他蔬菜，名列第一。具有抗癌功效，已经被全世界认可。但有部分消费者并不喜爱根茎类蔬菜口感，使用飞利浦高速破壁料理机，轻松即可做成口感、营养兼具的椰香西兰花浓汤，是都市人的营养晚餐的不二选择。
（图片源自下厨房达人小小小飞羊） · 蜜糖吐司 食谱源自下厨房达人胖球闪电猴 蜜糖吐司是不少朋友的最爱，其中的冰淇淋可谓是点睛之笔。但市面上的冰淇淋往往因为高热量及多种添加剂变成了“垃圾食物”的代表，另众多消费者又爱又恨。下厨房达人胖球闪电猴发挥了她独特创意，并借助飞利浦高速破壁料理机的强大动力，将冻硬的香蕉、蓝莓和芒果果肉制作成口感细腻的水果雪芭以代替冰淇淋，没有高糖高热量的负担，全面释放果蔬营养，使其成为健康甜点的最佳选择。
（图片源自下厨房达人小小小飞羊）
· 蜜糖吐司 食谱源自下厨房达人胖球闪电猴
蜜糖吐司是不少朋友的最爱，其中的冰淇淋可谓是点睛之笔。但市面上的冰淇淋往往因为高热量及多种添加剂变成了“垃圾食物”的代表，另众多消费者又爱又恨。下厨房达人胖球闪电猴发挥了她独特创意，并借助飞利浦高速破壁料理机的强大动力，将冻硬的香蕉、蓝莓和芒果果肉制作成口感细腻的水果雪芭以代替冰淇淋，没有高糖高热量的负担，全面释放果蔬营养，使其成为健康甜点的最佳选择。
（图片源自下厨房达人胖球闪电猴） 更值得一提的是，飞利浦高速破壁料理机还有更多用法，能搭配不同食材制作多样营养美食。新的一年已经开启，赶紧行动起来，为自己的健康生活舔砖加瓦，前往各大电商平台查看飞利浦高速破壁料理机的更多信息，开启美味与营养并存的健康新体验吧。 飞利浦高速破壁料理机天猫页面：http://www.dwntme.com/h.ZZzQjKK 飞利浦高速破壁料理机京东页面：https://item.m.jd.com/product/3278437.html
（图片源自下厨房达人胖球闪电猴）
更值得一提的是，飞利浦高速破壁料理机还有更多用法，能搭配不同食材制作多样营养美食。新的一年已经开启，赶紧行动起来，为自己的健康生活舔砖加瓦，前往各大电商平台查看飞利浦高速破壁料理机的更多信息，开启美味与营养并存的健康新体验吧。
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荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
荷兰皇家飞利浦公司是一家领先的健康科技公司，致力于在从健康的生活方式及疾病的预防、到诊断、治疗和家庭护理的整个健康关护全程，提高人们的健康水平，并改善医疗效果。飞利浦将凭借先进技术、丰富的临床经验和深刻的消费者洞察，不断推出整合的创新解决方案。公司目前在诊断影像、图像引导治疗、病人监护、健康信息化以及消费者健康和家庭护理领域处于领先地位。飞利浦公司总部位于荷兰，2017年健康科技业务的销售额达178亿欧元，在全球拥有大约74,000名员工，销售和服务遍布世界100多个国家。更多信息，可登录飞利浦全球网站：或飞利浦中国网站：www.philips.com.cn
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