飞利浦高速破壁料理机 营养膳食新年新妙用

飞利浦高速破壁料理机

ProBlend Extreme技术 释放食材更多营养

飞利浦高速破壁料理机拥有ProBlend Extreme技术， 可释放97%的果蔬营养成分；同时，2000瓦强劲动力配合每分钟45000转超高转速，能高效粉碎坚硬食材，即使像牛油果核、猪骨、甲鱼壳、田七等坚硬食材也可以轻松粉碎，帮助消费者摄入全食物营养；而高强硬度的4叶钝刀以及4D漩涡扰流设计，确保了食材的细腻口感。

除此之外，飞利浦高速破壁料理机还配备5档常用预设程序及10档手动模式，能迎合不同消费者烹饪需求，配以随机附赠40道营养学家甄选的冰昔食谱，提供多种不同营养方案；而搅拌杯使用Tritan安全材质，更能保证消费者食用的安全性。